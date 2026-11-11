Política

Axel Kicillof despliega sus embajadores en todo el litoral para consolidar su armado electoral

Durante las últimas semanas, referentes del gobernador bonaerense recorrieron Chaco, Entre Ríos y Corrientes para montar la estructura del MDF. Busca llegar al 2027 con un pie en cada provincia

Axel Kicillof se reunirá con Jorge Capitanich en Chaco
Axel Kicillof despliega a sus representantes por las provincias del litoral, en busca de votos para el 2027
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A seis meses del inicio del cronograma electoral en Argentina, Axel Kicillof comenzó a desplegar sus alfiles en Chaco, Entre Ríos y Corrientes. El objetivo es doble: consolidar el espacio del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la interna peronista y solventar sus intenciones de pelear por la presidencia contra Javier Milei.

En el transcurso de 10 días, tres referentes del MDF habrán pisado el suelo de las tres provincias del litoral.

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El miércoles 4, Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, estuvo en un encuentro en Chaco con colectivos involucrados en la cuestión de género. El paraguas de la reunión fue un plenario del MDF que se realizó en ATSA, el gremio de la sanidad. También firmó acuerdos con Universidades.

El peronismo intentará recuperar esta provincia el año próximo. Jorge Capitanich se corrió de la escena. Una interna abierta será la que defina quién intentará bloquear las intenciones reeleccionistas de Leandro Zdero, un radical aliado de la Casa Rosada.

La ex legisladora porteña Victoria Montenegro llegó como embajadora de Kicillof a Entre Ríos a fines de la semana pasada. Durante dos días, desplegó una serie de actividades que incluyeron contactos con la militancia local, charlas sobre identidad y la presentación del libro donde cuenta su historia como nieta recuperada.

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Victoria Montenegro, hija Hilda Torres y Roque Orlando Montenegro- desaparecidos
Victoria Montenegro visitó Entre Ríos en los últimos días

Tiempo atrás, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos “Carli” Blanco, participó de un acto en Entre Ríos con referentes del espacio kicillofista. El PJ perdió la provincia en 2023 después de 20 años. Aún no está definido quien se plantará entre el gobernador Rogelio Frigerio y un segundo mandato.

Daniel Gollan, ex ministro de Salud y actual diputado nacional, inaugurará este jueves la sede del MDF en Corrientes capital. El viernes se redoblará la apuesta: en el Sindicato de Luz y Fuerza se lanzará el espacio para todo el NEA. La provincia eligió al radical Juan Pablo Valdés como gobernador el año pasado. El distrito ha sido siempre difícil para el PJ.

La importancia de las provincias

En conjunto, las tres provincias suman unos tres millones de votos. En los comicios del año próximo, renovarán 11 lugares en la Cámara de Diputados de la Nación. El PJ pondrá en juego cinco bancas en total.

Además, Corrientes tendrá que elegir sus tres representantes en el Senado. Hoy esos lugares están en manos del oficialismo provincial. Se trata de los radicales Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, y de Mauricio “Camau” Espínola, votado por el peronismo pero quien, luego de varias idas y vueltas, terminó reacomodado en el bloque Provincias Unidas, el sello con el que una liga de gobernadores compitió en las legislativas 2025.

Con mayorías tan ajustadas en el Congreso, estas bancas serán claves para cualquier proyecto político a partir de 2027.

Daniel Gollan
Daniel Gollan inaugurará este jueves la sede del MDF en Corrientes capital

Kicillof estuvo en persona en varios de estos distritos en los últimos meses. A Corrientes la visitó en junio. En agosto, en tanto, viajó a Chaco. A esto se suma que durante septiembre arribó a Misiones, otra provincia del litoral.

De abajo hacia arriba

Esta forma de construir candidaturas es tradicional en el peronismo. Desde que el PJ dejó de decidir en congresos partidarios sus fórmulas, aquel que quiere ser candidato envía o designa uno o más referentes en cada provincia. Estas personas tienenn no solo el deber de promocionar su figura, sino también la de sumar adhesiones y, el día de la elección, garantizar movilización y fiscalización en cada mesa.

Kicillof no ha formalizado sus intenciones presidenciales, aunque su candidatura es un hecho y agita las aguas de la interna justicialista desde hace meses. En sus actos repite la frase “cuenten conmigo”, ante la necesidad de generar una alternativa. Es el latiguillo con el que remata lo que considera errores y desaciertos de la gestión del presidente Javier Milei, sobre todo en materia económica.

Andrés “Cuervo” Larroque es una de sus principales espadas. Hace unas semanas, en una entrevista con La Tecla, definió: “Creo que las candidaturas se construyen de abajo hacia arriba. Quizás en el mundo de la superestructura a veces las cosas se ven un tanto alteradas, pero cuando uno va a la base, cuando uno recorre, cuando uno lo ve a Axel caminar y estar entre la gente, me parece que está claro que hay una vocación, una intención, una necesidad que le da sustento a esa posibilidad”.

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