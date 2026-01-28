Los desafíos del armado de La Libertad Avanza en la disputa por la provincia y la ciudad de Buenos Aires

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a legisladores del PRO y el actual ministro del Interior, Diego Santilli

Con tiempo de sobra, las autoridades partidarias de La Libertad Avanza (LLA) empiezan a pensar en las elecciones de 2027 con una multiplicidad de ofertas en dos distritos claves: la provincia y la ciudad de Buenos Aires. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, deberá analizar los perfiles de los referentes, funcionarios y legisladores que se anotan en la carrera por la sucesión de Axel Kicillof y de Jorge Macri al frente de los respectivos distritos.

El evento de la Derecha Fest, que se celebró el pasado martes en la ciudad de Mar del Plata, fue una muestra de la puja entre algunos de los que aspiran a competir por la representación del partido que fundó el libertario. El ministro del Interior, Diego Santilli, y luego el armador bonaerense, el actual diputado Sebastián Pareja, dos de los principales competidores del espacio para la gobernación de Buenos Aires, subieron al escenario y pronunciaron discursos similares, con clara proyección electoral.

Con al menos un año y medio de gestión por delante, el miembro del Ejecutivo cuenta con ventaja en la carrera por disputar un lugar en la gobernación ubicada en La Plata. Incluso, hay quienes confiesan que cuenta con el aval directo del presidente Javier Milei y la buena sintonía de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Es el candidato del Presidente, cuando eso sucede no importa lo que opine el resto”, planteó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Al respecto, desde el karinismo admiten que en el pasado las mediciones no lo favorecían, pero destacan que el funcionario podría verse fortalecido si el Gobierno logra pasar las reformas que tienen en mente para este 2026. “Si sale todo bien y logramos concretar los planes que tenemos, saldrá fortalecido y estará mejor posicionado que el resto”, confesaron ante este medio.

El ministro del Interior, Diego Santilli, durante su exposición en la Derecha Fest

El ministro del Interior tiene plena conciencia y no oculta su voluntad, sobre todo luego de haber vencido a Jorge Taiana por medio punto en octubre, en el bastión del peronismo. Es por eso que durante los cinco minutos que tuvo para disertar, le propuso a los bonaerenses "conquistar cada uno de los distritos que todavía están en manos del kirchnerismo” al tiempo que remarcó que el desafío reside en la provincia de Buenos Aires. Además, aprovechó para pedir por la reelección de Milei, a contramano de los deseos del PRO de tener un candidato competitivo para 2027.

A los deseos expresos de Santilli se suma la voluntad del armador bonaerense, Sebastián Pareja, actual legislador del bloque violeta, quien se cuida de hacer pública su determinación. Si bien cuenta con la bendición de Karina Milei, a quien responde de manera directa, encuentra resistencia en un sector de la militancia que se referencia en el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Algo del estilo quedó expuesto el pasado martes, cuando recibió abucheos durante su discurso en el evento conservador de un puñado de los presentes, algunos de ellos con remeras de Las Fuerzas del Cielo. Desde la dirección de la organización juvenil aclararon a este medio que desconocían lo acontecido y rechazaron que se tratara de una directiva orgánica.

“No se confundan, muchachos. El enemigo no está adentro, el enemigo lo tenemos afuera. Es el kirchnerismo, el que estamos derrotando. Que derrotamos en el 2023, en 2025 y lo vamos a derrotar en 2027”, respondió el armador para contrarrestar los cánticos. Casi sin voz, elogió además al mandatario y postuló que en la ciudad costera nació la idea de ir por la reelección.

En tercer lugar, anota su nombre para PBA el intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, Diego Valenzuela, uno de los primeros referentes del PRO en desembarcar en las filas libertarias. De buen vínculo con el mandatario debido a que compartieron tiempo de estudio en su juventud, el senador bonaerense electo y posible titular de la Agencia de Seguridad Migratoria, no esconde sus planes a futuro.

El presidente Javier Milei junto al armador bonaerense, Sebastián Pareja, en la Derecha Fest

Por último, figuran los planes de los aliados del PRO que están dispuestos a ir en alianza, pero bajo la condición de conservar la identidad amarilla. Esta lista la encabezan el titular del partido en Buenos Aires, Cristian Ritondo, quien cuenta con el respaldo territorial de varios de los intendentes del espacio y el ex alcalde de General Pueyrredón, actual senador bonaerense Guillermo Montenegro.

El plan para combatir a Jorge Macri en la Ciudad y las posibilidades en debate

No sorprende la voluntad de Karina Milei de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que hoy ocupa Jorge Macri. Con la mira en ese objetivo trabajó en mayo, cuando designó a dos funcionarios claves, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, a disputar la mayor cantidad de bancas en la Legislatura porteña y a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich para hacer lo propio en el Senado.

La ex funcionaria sacó más del 50% en los comicios nacionales y obtuvo dos lugares en la Cámara Alta, por lo que se perfila como una de las candidatas naturales para disputarle el sillón a su excompañero de espacio. Sin embargo, fuentes del ecosistema libertario atribuyen sus números específicamente al sello y piden evitar hablar de candidaturas. “Bullrich sacó más del 50% y Fargosi, que no lo conocía nadie, el 47,35%. Esto indica que la gente votó a La Libertad Avanza, el partido del Presidente”, sintetizaron por los pasillos de Casa Rosada.

En los últimos días, la menor de los Milei activó la primera fase incipiente del plan que tiene en mente para fortalecer los armados con el objetivo de conducir la ciudad. Para eso, instruyó a la titular del sello violeta en CABA y jefa de bloque de la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, a potenciar la estructura territorial. Por su peso específico, la referente del círculo de Karina Milei también integra la lista con posibilidades para liderar el que supo ser el bastión fundacional del PRO.

La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Asimismo, desde la administración libertaria eluden los nombres propios y hasta plantean que varios ministros tienen domicilio en capital federal, como Luis Caputo y Pablo Quirno, tienen potencial de sobra para competir. “Hablar ahora de candidaturas es irresponsable”, sentenciaron.

Mientras tanto, de manera subterránea, los armadores empiezan a trabajar en las primeras aproximaciones a la espera de la supervisión de la titular del partido y del mandatario que, si bien evita involucrarse de manera directa, en el diseño de las últimas listas acercó sus planes.