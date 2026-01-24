Política

Corrientes y Misiones serán los próximos destinos de Santilli en busca de apoyo para la reforma laboral

El ministro del Interior volverá a visitar el litoral en los próximos días. Apurará las definiciones de dos provincias que son clave en el Senado para la media sanción de la norma que impulsa el Ejecutivo

Diego Santilli y el gobernador
Diego Santilli y el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua

Diego Santilli sumó a Corrientes y Misiones a su agenda de recorridas por las provincias. En esta gira que comenzó hace un par de semanas, busca blindar la sanción del proyecto de reforma laboral que la Casa Rosada envió al Congreso. El dictamen de comisiones del Senado se abordará en febrero. Y el titular del Ministerio del Interior dijo ser optimista de que se apruebe antes de marzo.

Lo acotado de los plazos previos a que comience la discusión parlamentaria forzará al funcionario a ajustar en un lapso de días, no más allá de un par de semanas, su nueva incursión en el litoral. Las fechas exactas se definirán en breve, adelantaron a Infobae fuentes de la cartera.

La zona le ha sido favorable hasta ahora.

En Chaco, logró que el gobernador Leandro Zderó ratificara su acompañamiento. Se trata de un radical aliado del Gobierno, con el que ganaron dos elecciones en el distrito en 2025. Pero desavenencias internas llevaron a una situación de tensión que quedó expuesta en la votación del Presupuesto 2026. En esa oportunidad, un alfil del mandatario chaqueño, el diputado Gerardo Cipponili, se abstuvo en la discusión particular de un capítulo clave.

De los tres senadores chaqueños, uno es liberal (Juan Cruz Godoy), la otra es radical (Silvana Schneider) y el restante es el kirchnerista Jorge Capitanich. La intervención de Santilli posibilitó poner un tilde verde en el casillero de los dos primeros.

El funcionario nacional también regresó de Entre Ríos con buenas noticias. “Te llevás un apoyo contundente del Gobierno provincial al proyecto de modernización laboral”, le dijo el gobernador Rogelio Frigerio en rueda de prensa.

En este distrito, los senadores nacionales son de LLA (Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch). Pero el mandatario tiene ascendente importante sobre un puñado de Diputados, donde recalará el proyecto laboral si supera el Senado.

Cómo es el panorama en Corrientes

Juan Pablo Valdés, el nuevo gobernador, anunció que iba a debatir los pros y contras del proyecto del Ejecutivo. Recién entonces definirá una posición. “Hay algunos puntos que nos preocupan”, reconoció en declaraciones a medios locales. Dijo que prestará especial atención a si “no se violentan los derechos de los trabajadores”.

Juan Pablo Valdés
Juan Pablo Valdés

Corrientes es clave. De los 72 senadores que componen el cuerpo, el Ejecutivo necesita reclutar 37 voluntades en una votación. El 8% lo aportará, llegado el caso, la provincia del litoral. Es que el oficialismo correntino dispone de los tres senadores: los dos de la mayoría Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela y el de la minoría, Mauricio “Camau” Espínola, que se alió al valdesismo en 2025.

La posición expresada por Juan Pablo Valdés difiere de la que manifestó ante Santilli su hermano y antecesor, Gustavo Valdés. Días antes de entregar los atributos del mando, el anterior gobernador recibió al Ministro del Interior y le anticipó el acompañamiento a las reformas.

Este punto es la primera divergencia entre los hermanos Valdés que se hace pública a poco más de un mes del recambio.

Ahora, el funcionario nacional deberá regresar y reforzar el compromiso que tenía empaquetado hace unas semanas.

Qué le espera a Santilli en Misiones

En la provincia de la tierra colorada el panorama es diferente. El Ministro del Interior tiene un acuerdo anudado tanto con el gobernador Hugo Passalacqua como con quien detenta el poder real: Carlos Rovira.

Santilli visitó Misiones a fines de noviembre. El distrito también está en condiciones de aportar tres votos claves en la votación de la modernización laboral. El oficialismo puede poner a disposición a Carlos Arce y a Sonia Decut. El voto por la minoría corresponde a Martín Goerling, referente del PRO.

Desde la última visita del funcionario nacional, en la provincia se complicó el panorama financiero. El gobierno del Frente Renovador de la Concordia tuvo que desdoblar el pago del medio aguinaldo. También inició una moratoria impositiva. Además, congeló el pase a planta permanente en el Estado.

La necesidad de recursos es un factor que, en una discusión de esta naturaleza, suele tener un rol central para alinear voluntades.

