El gobierno porteño presentó en Madrid a la Ciudad de Buenos Aires como capital turística moderna

La Ciudad de Buenos Aires se presentó esta semana en Madrid como un destino turístico moderno, con una propuesta que conjuga tradición, vanguardia y diversidad cultural. El alcalde Jorge Macri encabezó la delegación porteña en la 46ª Feria Internacional de Turismo (FITUR), el evento más convocante del sector a nivel global, donde compartió la visión de una ciudad que busca posicionarse entre los grandes polos urbanos del turismo internacional. Durante su participación, Macri mantuvo encuentros estratégicos con operadores y referentes del rubro, consolidando la imagen de Buenos Aires como una metrópoli dinámica, creativa y abierta al mundo.

FITUR, que se desarrolla en la capital española y congrega a unas 250.000 personas, representa un punto de encuentro clave para quienes definen las tendencias y oportunidades del turismo mundial. La feria, organizada por IFEMA, es el escenario donde destinos, empresas y organismos públicos diseñan sus estrategias de posicionamiento e intercambio de experiencias. La presencia porteña, a través de Visit Buenos Aires, se orientó a mostrar la riqueza cultural, la infraestructura moderna y la capacidad de la ciudad para recibir a viajeros de todo el planeta.

El jefe de Gobierno porteño llegó a Madrid con el objetivo de robustecer los lazos institucionales y promover iniciativas que generen impacto económico en la ciudad. “Hoy las ciudades ofrecen experiencias y esas experiencias requieren de una identidad y de un privado, que es fundamental. Las ciudades tienen que poner en valor lo que los privados ya generan, porque la interacción público privada maximiza esa experiencia”, sostuvo Jorge Macri durante el conversatorio “Turismo, ciudades y desarrollo: diálogo entre líderes iberoamericanos”, un espacio promovido por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y encabezado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Buenos Aires se presenta como un destino con una oferta cultural destacada, reconocida a nivel internacional. Según datos oficiales, la ciudad recibe anualmente a 9 millones de turistas y genera más de 150.000 puestos de trabajo en el sector, lo que la convierte en un motor fundamental para el desarrollo económico local. La participación en FITUR marcó la segunda intervención consecutiva de Visit Buenos Aires con stand propio, una apuesta por afianzar la capital como referencia en la agenda global del turismo urbano.

La agenda de la delegación incluyó encuentros con empresarios, instituciones y líderes internacionales, entre quienes se destacaron Gabriel Sanchez Zinny, jefe de Gabinete de ministros; Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico; Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales; y Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo y de Visit Buenos Aires. Entre los anuncios realizados, sobresalió la presentación de una serie de iniciativas conjuntas con la ciudad de Madrid para potenciar la industria de los videojuegos y la profesionalización de los esports, en el marco del programa BA In Game y su contraparte madrileña, Madrid In Game.

En este sentido, Macri y Martínez-Almeida anunciaron el lanzamiento de un concurso internacional de desarrollo de videojuegos y experiencias inmersivas, orientado a difundir los atractivos y el conocimiento de ambas ciudades. Además, se presentó una línea de incubación y aceleración internacional destinada a cinco empresas porteñas, que accederán a un programa de acompañamiento, formación y vinculación en Madrid, con acceso a rondas de inversión y oportunidades de expansión internacional. También se proyecta una competencia de Esports amateur internacional para conectar a las comunidades de jugadores de ambos destinos.

Durante su intervención en el conversatorio de la UCCI, Macri subrayó la importancia de que el sector público y privado trabajen de manera coordinada para maximizar el potencial de la oferta turística. “La experiencia puertas adentro en un restaurante, en una librería, un teatro, puede ser maravillosa pero si cuando se sale a la calle no lo es, el Estado no está cumpliendo su tarea. Y las ciudades tenemos que atraer gente, y además acompañar con orden, seguridad, y prolijidad, que son fundamentales”, afirmó el alcalde porteño, según declaraciones recogidas en la gacetilla oficial.

Entre las actividades destacadas, Macri mantuvo un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien compartió diagnósticos sobre las demandas ciudadanas en materia de seguridad, orden y respeto por la propiedad privada, según relató el propio jefe de Gobierno porteño en su cuenta oficial de la red social X.