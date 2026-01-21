Política

Concentrado en la reforma laboral, el peronismo posterga una definición sobre el acuerdo Mercosur-UE

El Gobierno busca un tratamiento exprés en el Congreso para ser el primer país de la región en darle ratificación parlamentaria al tratado. Desde Unión por la Patria reclaman conocer la letra chica. Hasta el momento no tienen una posición unificada

Firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea en Asunción

El presidente Javier Milei tiene un objetivo claro: quiere que Argentina sea el primer país del Mercosur que ratifique parlamentariamente el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Por eso, incluyó su tratamiento en el temario de las sesiones extraordinarias que se desarrollarán durante febrero, incluso a costa de excluir otros proyectos importantes para la Casa Rosada como la reforma penal y la regla fiscal que prohíbe el déficit.

En los despachos libertarios se entusiasman con la idea de lograr la ratificación de ambas Cámaras antes del 1 de marzo. El apuro no es casual, ya que su entrada en vigencia permitiría cubrir cuotas de exportación -carne, por ejemplo- antes que algunos de nuestros socios regionales. En ese sentido, destacan que las negociaciones, que llevaron 26 años, atravesaron todos los gobiernos y, como consecuencia, el pacto debería ser aprobado por casi todos los espacios con un trámite exprés.

Firma del canciller Pablo Quirno
Firma del canciller Pablo Quirno, ante la mirada de Javier Milei

Algunos bloques ya adelantaron su apoyo, lo que allana el camino para el oficialismo en el Congreso. Por ejemplo, el PRO celebró que se haya convertido en realidad “el camino iniciado por Mauricio Macri en 2019” y destacaron que el acuerdo “abrirá nuevos mercados para nuestras PyMEs, economías regionales y exportadores”. En tanto, los diputados de la UCR argumentaron que “en un contexto global desafiante, donde la competitividad y la escala son clave, el diálogo y la cooperación entre regiones resultan indispensables”. “El entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea fortalece el comercio, promueve estándares modernos y consolida una inserción internacional madura”, concluyeron en un comunicado oficial.

También hubo representantes de bloques del centro, como Provincias Unidas y la Coalición Cívica, que respaldaron la iniciativa. “Es una jugada estratégica para reafirmar que la integración, el Estado de derecho y la democracia constitucional, junto con la apertura a un mercado de más de 700 millones de personas, basado en reglas claras y previsibilidad, siguen en pie”, opinó el diputado y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro.

Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica
Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica

El socialista santafesino Esteban Paulón, integrante de Provincias Unidas, remarcó que el acuerdo representa “más y nuevos mercados para nuestra producción”, al igual que “mejores estándares sociales, ambientales y democráticos para nuestros países”.

Sin embargo, instó al canciller Pablo Quirno concurra al Congreso a brindar detalles del acuerdo para avanzar lo más rápido posible con su implementación. “Urge que el Congreso lo ratifique y Argentina pueda ingresar rápidamente a los cupos de exportación y beneficios comerciales”, afirmó.

Justamente en ese punto existe una coincidencia clave con el peronismo, que reclama que la Cancillería envíe el texto definitivo del acuerdo para poder “analizarlo junto a los sectores productivos y del mundo del trabajo”.

Ante la consulta de Infobae, un importante referente del bloque peronista en Diputados advirtió que durante el gobierno de Alberto Fernández se había avanzado en negociaciones sobre determinados temas. “Con Milei ahora se volvió para atrás en varios aspectos”, sintetizaron. Por eso reclaman conocer cada detalle de la letra chica del acuerdo.

Diputados de Unión por la Patria
Diputados de Unión por la Patria

Otro referente de la bancada de Unión por la Patria fue más tajante y recordó que el peronismo “históricamente estuvo en contra del acuerdo que hicieron Bolsonaro y Macri”, en referencia al rol preponderante que tuvieron ambos presidentes de centro derecha en la etapa final de las negociaciones. Sin embargo, aclararon que el bloque todavía no discutió a fondo los pormenores del tema.

Estamos todos con la reforma laboral”, se sinceró un diputado que pertenece a otro sector interno del peronismo, aunque reconoció que tiene una visión “no negativa” del acuerdo. “La apertura comercial y el acceso a nuevos mercados para los productos argentinos siempre son positivos, pero hay que ver la letra chica. Los europeos son los campeones de las medidas para-arancelarias, y todo el control de protocolos de sanidad lo van a llevar adelante organismos europeos; del acuerdo a la aplicación hay una gran distancia”, advirtió.

Finalmente, otro experimentado legislador, que suele mantener buen diálogo con todas las facciones internas, adelantó que “probablemente” el peronismo termine ratificando el acuerdo, pero marcando algunas diferencias puntuales.

El senador y ex gobernador
El senador y ex gobernador Jorge Capitanich anunció que el peronismo está "trabajando con expertos" para definir una posición

Al ser un tratado internacional, diputados y senadores deberán pronunciarse a favor o en contra sin la posibilidad de hacer modificaciones o rechazar artículos en particular. La votación se hará con acuerdo como un paquete cerrado.

Pero dado que el oficialismo tendría votos de sobra para aprobar el acuerdo, gracias al apoyo del PRO, la UCR, los gobernadores y otros bloques del centro, el peronismo tendrá un margen de maniobra más amplio para votar en contra sin hacer peligrar la ratificación.

Por lo pronto, antes de llegar a los recintos, ambas Cámaras deberán conformar sus respectivas comisiones de Relaciones Exteriores de acuerdo a la nueva composición. En el Senado probablemente siga al frente Francisco Paoltroni mientras que en Diputados los libertarios deberán encontrar un reemplazo para Fernando Iglesias, flamante embajador en Bélgica.

