Misiones congeló los ingresos de personal al Estado por la crisis financiera

Hugo Passalacqua suspendió por todo el resto del año los pases a planta permanente en el Estado de Misiones (Foto: Patricio Murphy)

El gobierno de Misiones suspendió desde el lunes 12 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 la designación de personal estatal en planta permanente, aunque no ocurrirá lo mismo con las contrataciones transitorias. La decisión está contenida en el decreto 75 de este año, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, y se define como una “racionalización de los recursos humanos”.

En los fundamentos de la norma se consideró que las circunstancias que determinaron el dictado de una medida similar en 2023 (durante la gestión del ex gobernador Oscar Herrera Ahuad) y en 2025 “perduran en la actualidad”. Por eso, se evaluó como “oportuno y conveniente” congelar los ingresos al Estado.

Misiones atraviesa una crisis financiera compleja. En diciembre debió postergar el pago del medio aguinaldo para el funcionariado de la administración central, el Poder Judicial y el Legislativo.

A comienzos de año, el gobierno lanzó una moratoria sobre el pago del impuesto automotor. En 2025 se había acumulado un incumplimiento del 40% de este tributo, lo que afectaba con seriedad al Tesoro provincial. De forma secundaria, también impactaba en los municipios, ya que es un gravamen coparticipable.

En paralelo, estuvo en jaque la continuidad de los programas de incentivo al consumo. Se trata de los planes Ahora, que permiten descuentos en el pago de servicios y bienes. Se sostienen con fondos públicos casi en su totalidad y en 2025 se presupuestaron $7,3 mil millones de pesos para este fin. Passalacqua anunció que proseguirán hasta marzo.

Desde principios de siglo, la provincia está gobernada por el Frente Renovador de la Concordia. Se trata de un armado local. Convergieron allí sectores del radicalismo y el peronismo, así como otras identidades políticas. Carlos Rovira, ex mandatario y actual diputado provincial, es su conductor.

Qué alcance tendrá la suspensión

La medida firmada por el gobernador exceptúa a los sectores de la educación, la seguridad y la salud

El decreto 75 frenó todos los pases a planta en la administración pública misionera. Los trámites de designaciones en curso serán devueltos a las jurisdicciones de origen. Se suspende “la promoción de nuevos nombramientos durante el periodo temporal dispuesto”.

En paralelo, “los cargos vacantes serán puestos de inmediato a disposición del Poder Ejecutivo, a los efectos de utilizarlos conforme los lineamientos que se determinen en el futuro para la gestión del capital humano en el Estado Provincial”, estableció el 75/2026.

En otro artículo, se definió que las medidas restrictivas en cuanto a incrementar gastos en puestos laborales serán de aplicaciones en cada una de las jurisdicciones de la administración central.

También recaerán en su alcance los organismos descentralizados y autárquicos. De la misma manera ocurrirá con todos los sujetos de derecho privado en los que el Estado provincial tenga participación mayoritaria.

Sin embargo, la norma dejó un resquicio para que Passalacqua pueda saltarse esta restricción. “El Gobernador podrá exceptuar expresamente en casos específicos a agentes de otras jurisdicciones” que no sean servicios esenciales.

Hay áreas que no se verán afectadas. Se trata del personal de educación y los auxiliares. También caen dentro de este conjunto el servicio penitenciario y la Policía. Además, los trabajadores de la salud tampoco verán restringida la estabilización de sus empleos.

Cuál es la explicación oficial

El gobernador Passalacqua firmó el decreto el lunes 12 de enero. Fue publicado en el Boletín Oficial de Misiones el martes 13. Ese mismo día, el mandatario realizó un posteo en X dando cuenta de la decisión.

“Tal como lo hemos hecho en años anteriores, a partir de la fecha extendemos hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de designaciones de personal en planta permanente, con excepciones para áreas críticas como educación, salud y seguridad”, escribió.

Luego, destacó: “Administramos el Estado, que es tuyo y de todos, con la responsabilidad y el mejor criterio posible, tal como la sociedad y el momento lo requieren”.

La norma fue refrendada por el ministro de Coordinación General de Gabinete, Carlos Sartori, y el de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán.