Política

Misiones congeló los ingresos de personal al Estado por la crisis financiera

El gobernador Hugo Passalacqua decretó que durante 2026 no habrá designaciones en la planta permanente de la administración pública. Salud, seguridad y educación quedaron al margen de la medida

Guardar
Hugo Passalacqua suspendió por todo
Hugo Passalacqua suspendió por todo el resto del año los pases a planta permanente en el Estado de Misiones (Foto: Patricio Murphy)

El gobierno de Misiones suspendió desde el lunes 12 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 la designación de personal estatal en planta permanente, aunque no ocurrirá lo mismo con las contrataciones transitorias. La decisión está contenida en el decreto 75 de este año, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, y se define como una “racionalización de los recursos humanos”.

En los fundamentos de la norma se consideró que las circunstancias que determinaron el dictado de una medida similar en 2023 (durante la gestión del ex gobernador Oscar Herrera Ahuad) y en 2025 “perduran en la actualidad”. Por eso, se evaluó como “oportuno y conveniente” congelar los ingresos al Estado.

Misiones atraviesa una crisis financiera compleja. En diciembre debió postergar el pago del medio aguinaldo para el funcionariado de la administración central, el Poder Judicial y el Legislativo.

A comienzos de año, el gobierno lanzó una moratoria sobre el pago del impuesto automotor. En 2025 se había acumulado un incumplimiento del 40% de este tributo, lo que afectaba con seriedad al Tesoro provincial. De forma secundaria, también impactaba en los municipios, ya que es un gravamen coparticipable.

En paralelo, estuvo en jaque la continuidad de los programas de incentivo al consumo. Se trata de los planes Ahora, que permiten descuentos en el pago de servicios y bienes. Se sostienen con fondos públicos casi en su totalidad y en 2025 se presupuestaron $7,3 mil millones de pesos para este fin. Passalacqua anunció que proseguirán hasta marzo.

Desde principios de siglo, la provincia está gobernada por el Frente Renovador de la Concordia. Se trata de un armado local. Convergieron allí sectores del radicalismo y el peronismo, así como otras identidades políticas. Carlos Rovira, ex mandatario y actual diputado provincial, es su conductor.

Qué alcance tendrá la suspensión

La medida firmada por el
La medida firmada por el gobernador exceptúa a los sectores de la educación, la seguridad y la salud

El decreto 75 frenó todos los pases a planta en la administración pública misionera. Los trámites de designaciones en curso serán devueltos a las jurisdicciones de origen. Se suspende “la promoción de nuevos nombramientos durante el periodo temporal dispuesto”.

En paralelo, “los cargos vacantes serán puestos de inmediato a disposición del Poder Ejecutivo, a los efectos de utilizarlos conforme los lineamientos que se determinen en el futuro para la gestión del capital humano en el Estado Provincial”, estableció el 75/2026.

En otro artículo, se definió que las medidas restrictivas en cuanto a incrementar gastos en puestos laborales serán de aplicaciones en cada una de las jurisdicciones de la administración central.

También recaerán en su alcance los organismos descentralizados y autárquicos. De la misma manera ocurrirá con todos los sujetos de derecho privado en los que el Estado provincial tenga participación mayoritaria.

Sin embargo, la norma dejó un resquicio para que Passalacqua pueda saltarse esta restricción. “El Gobernador podrá exceptuar expresamente en casos específicos a agentes de otras jurisdicciones” que no sean servicios esenciales.

Hay áreas que no se verán afectadas. Se trata del personal de educación y los auxiliares. También caen dentro de este conjunto el servicio penitenciario y la Policía. Además, los trabajadores de la salud tampoco verán restringida la estabilización de sus empleos.

Cuál es la explicación oficial

El gobernador Passalacqua firmó el decreto el lunes 12 de enero. Fue publicado en el Boletín Oficial de Misiones el martes 13. Ese mismo día, el mandatario realizó un posteo en X dando cuenta de la decisión.

“Tal como lo hemos hecho en años anteriores, a partir de la fecha extendemos hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de designaciones de personal en planta permanente, con excepciones para áreas críticas como educación, salud y seguridad”, escribió.

Luego, destacó: “Administramos el Estado, que es tuyo y de todos, con la responsabilidad y el mejor criterio posible, tal como la sociedad y el momento lo requieren”.

La norma fue refrendada por el ministro de Coordinación General de Gabinete, Carlos Sartori, y el de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán.

Temas Relacionados

MisionesHugo PassalacquaÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia imputó a 19 personas por un bloqueo sindical en Salta y advirtió que excede el derecho de huelga

Se elevó a juicio una causa en la que quedaron imputados empleados y sindicalistas por bloquear el Hotel Provincial, acusados del delito de turbación de la posesión. “Siento impotencia”, dijo Carlos Issa, el dueño del establecimiento

La Justicia imputó a 19

Cuáles serán las propuestas que el peronismo llevará al Congreso para contrarrestar la reforma laboral

Los diputados y senadores de extracción gremial trabajan en un texto consensuado. Buscarán instalar discusiones propias para no limitarse a rechazar las iniciativas del Gobierno

Cuáles serán las propuestas que

Se reactiva la mesa política con una reunión clave para la reforma laboral y el vínculo con los gobernadores

Este viernes a las 10, con la presencia de Luis Caputo, los alfiles legislativos del Gobierno se encontrarán para definir los próximos pasos a seguir. Los puntos del temario y lo que está en juego

Se reactiva la mesa política

El Gobierno envió el DNU que modificó la SIDE al Congreso

El Poder Ejecutivo busca blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia que implementa cambios en la estructura de la Secretaría de Inteligencia

El Gobierno envió el DNU

Le prohibieron asumir al líder del Sindicato de Camioneros en Corrientes que desobedeció una orden judicial

Lo decidió la jueza Amelia Itatí Olivieri luego de que el moyanista Angel Díaz hizo los comicios en el gremio pese a que habían sido suspendidos por irregularidades. También le pidió a la Secretaría de Trabajo que no lo reconozca oficialmente

Le prohibieron asumir al líder
DEPORTES
Andrea Collarini es el único

Andrea Collarini es el único semifinalista argentino en el AAT Challenger y tres tenistas nacionales avanzaron a cuartos del W50

Red Bull y Racing Bulls presentaron su diseño oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1: las espectaculares fotos

Tiene 18 años, ya ganó dos Mundiales y firmó un contrato de USD 27 millones por su habilidad jugando a los dardos

Las travesuras de Bilardo en su última pretemporada como técnico: el “guasón”, un hotel especial y el conserje menos pensado

La emotiva historia de los hermanos que corren el Dakar con un Renault 18 Break: por qué representan el auténtico espíritu del Rally

TELESHOW
Verano Trippin llega a Prime

Verano Trippin llega a Prime Video: Zoe Hochbaum, Miranda de la Serna y una película sobre el fin de la adolescencia

Maru Botana y Sofía Solá: días de playa, mate y complicidad en Punta del Este

La amistad entre Damián De Santo y Martín Seefeld, el secreto detrás de su éxito en la costa: “El humor salva”

Quién fue eliminado en el repechaje de MasterChef Celebrity: “Uno de ustedes abandona la cocina para siempre”

Rocío Robles y Adrián Suar, a puro relax en Carmelo: las fotos de sus días de amor

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: 4

Qué leer esta semana: 4 libros para entrar a la Historia por la ventana

Congelarse, complacer o huir: los mecanismos ocultos de autodefensa femenina después del abuso sexual

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”