Política

Quirno recibirá a un importante diplomático de EEUU con el objetvio de fortalecer la relación bilateral

El canciller se reunirá con el representante norteamericano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, que se encuentra en el país hasta el próximo jueves

El canciller argentino, Pablo Quirno
El canciller argentino, Pablo Quirno (REUTERS)

El canciller Pablo Quirno se reunirá este martes con el embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, que se encuentra en Argentina hasta el jueves en el marco de una visita oficial. Según se informó, la agenda del diplomático norteamericano incluye actividades con funcionarios de otros ministerios con el objetivo de “avanzar en prioridades compartidas” entre ambos países, como el comercio regional y mecanismos para garantizar la seguridad en la región.

El encuentro entre Quirno y Rizzuto tiene como contexto el alineamiento total del gobierno libertario a las políticas de Donald Trump. El operativo militar en Venezuela para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro y las declaraciones de los diplomáticos argentinos en organismos internacionales como la ONU, la OEA y la CELAC, dan cuenta de ello.

Argentina en la OEA sobre Venezuela

El propio Quirno, durante la reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para analizar la situación regional tras la intervención de EEUU, tuvo un papel clave al conformar un bloque de diez países que rechazaron sumarse a una condena al operativo en Caracas. En el ámbito de la Organización de Estados Americanos, el embajador Carlos Cherniak destacó que esta acción abrió la posibilidad de una nueva etapa de democracia y libertad en la región, mientras que el representante ante la ONU, Francisco Tropepi, estableció el posicionamiento del Gobierno argentino de manera contundente.

“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EEUU y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”, planteó el diplomático en su intervención.

Y amplió: “Desde la asunción del Presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela”.

Luego de estos movimientos geopolíticos, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, conversó telefónicamente con Quirno para agradecer “la continua cooperación de Argentina para confrontar el narcotráfico y fortalecer la seguridad en América Latina”.

A su vez, y en esta misma línea, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, visitó el lunes Casa Rosada y se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo. El encuentro tuvo lugar luego de que el diplomático ratificara el apoyo del gobierno de Donald Trump a Javier Milei a raíz del reintegro de los USD 2.500 millones que había utilizado del swap, en la previa a las elecciones. Desde la Embajada de Estados Unidos precisaron a Infobae que fue un encuentro “para conversar sobre asuntos de la agenda bilateral”.

No es la primera vez que el representante de Donald Trump se reúne con interlocutores del Ejecutivo. Ni bien desembarcó en el país se entrevistó con el ministro del Interior, Diego Santilli, incluso estuvo presente en las juras de Alejandra Monteoliva en Seguridad, y Carlos Presti en Defensa. Además, visitó el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y estableció contacto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En diciembre, el propio Lamelas había anticipado que trabajaría para concretar una visita del republicano a la Argentina durante el evento de bienvenida que celebró la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AmCham). En paralelo, en la administración libertaria aseguran que coordinan una nueva visita del Presidente a Estados Unidos que podría tener lugar en marzo.

En una entrevista a Infobae, Lamelas sostuvo que el vínculo entre Trump y Milei es “más que una relación personal”, y subrayó que comparten los mismos valores de Occidente. Tras la intervención de Estados Unidos a Venezuela, el mandatario respaldó el accionar del republicano y se mostró completamente alineado. “No lo llamaría una invasión sino una liberación”, definió desde el despacho presidencial en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer para CNN en Español.

