Prefectura tuvo que reforzar la custodia del venezolano detenido en Corrientes, sospechado de ser integrante del Tren de Aragua

El sospechoso se encuentra detenido en la Delegación Ituzaingó de la Prefectura Naval Argentina

Fuentes de la investigación confirmaron a Infobae que el venezolano detenido en Corrientes, sospechado de ser integrante del Tren de Aragua, permanecerá alojado en la Delegación Ituzaingó de la Prefectura Naval Argentina. En el edificio, ubicado en Centenario al 1600 de la mencionada localidad, se dispuso una custodia especial. La fuerza de seguridad debió activar todos los protocolos vigentes para casos de detenidos de alta peligrosidad. Su nombre completo permanecerá a resguardo mientras continúa la investigación, por lo que de momento solo se conocen sus iniciales: JFPV.

Los que han estado frente a frente con él afirman que se trata de una figura intimidante. En el rostro se le ven varias frases tatuadas. El cuerpo presenta otros tatuajes que lo relacionan con el Tren de Aragua: armas, calaveras y símbolos deportivos. También tiene unas 20 heridas notorias de arma blanca. Además, una bala está alojada en su estómago hace varios años.

Cuando llegó a la audiencia ante el juez federal de Garantías, Gustavo Fresneda, se mostró nervioso al principio. Dijo que no sabía de qué se lo acusaba, a pesar de que había ingresado al país por un paso clandestino en Salta y quería salir sin documentación personal.

Además, intentó una artimaña legal: dijo que no había tenido contacto previo con su defensora pública oficial, Rosana Marini. Luego, reconoció que sí charló con ella. No habló ni antes, ni durante, ni después de la audiencia. Ante el magistrado se negó a declarar. Y los prefectos que procedieron a su detención solo registraron las excusas que dio al ser apresado.

¿Cuándo fue capturado?

JFPV, de 35 años, fue detenido en el puerto de Ituzaingó el 20 de diciembre pasado. Pretendía viajar a Paraguay por vía fluvial. La localidad correntina está ubicada en la costa del Paraná, frente a las islas Apipé Grande y Chica. Del otro lado del curso de agua hay una pequeña ciudad paraguaya denominada Ayolas. Hacia el norte de la misma, está Encarnación.

La Dirección Nacional de Migraciones ordenó su expulsión del país y le prohibió que reingrese a la Argentina. La medida se adoptó el 23 de diciembre, a 72 horas de su captura. La premura respondió a la peligrosidad del individuo.

La organización criminal Tren de Aragua nació en el centro penitenciario Tocorón, Venezuela (Foto de archivo: AP/Ariana Cubillos)

La defensa del venezolano tiene 15 días hábiles para impugnar la medida. Mientras se cumple el procedimiento, permanecerá detenido. El plazo de prisión preventiva que le impuso el juez Fresneda caducará el 26 de febrero.

El operativo que provocó la presencia de JFPV obligó a un trabajo coordinado entre la Unidad Fiscal Federal de Corrientes, el Ministerio de Seguridad y Migraciones.

¿Qué lo vincula con el Tren de Aragua?

Según los registros del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional -Homeland Security Investigations (HSI)-, JFPV había sido expulsado de Estados Unidos el 25 de enero de 2025. La medida se tomó al constatarse que había ingresado de manera ilegal y que poseía tatuajes iguales a los que identifican a los miembros del Tren de Aragua.

Un tiempo antes, el 16 de junio de 2024, fue arrestado en el país norteamericano tras comprobarse que carecía de documentación que habilitara su permanencia allí. En aquella ocasión, el hombre sostuvo que había ingresado al país a través de la frontera mexicana. Agregó que residía en Canadá con su pareja.

Se le incautó un arma blanca. Cuando le hicieron los chequeos médicos de rigor, advirtieron que tenía una bala alojada en su abdomen y 20 cicatrices compatibles con heridas de arma blanca. Para justificar esos rastros dijo ser del Ejército venezolano.

Además, se determinó que tenía pedido de arresto por parte de las autoridades judiciales del municipio de Peel, en la ciudad canadiense de Ontario. No se había presentado en distintas causas que se le seguían por delitos de lesiones con arma blanca agravadas por el vínculo y amenazas.

EEUU acusó formalmente al líder de Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, de haber transformado una banda carcelaria local en una organización terrorista

Por otra parte, se estableció que presentaba tatuajes compatibles con los utilizados por los integrantes de la organización transnacional denominada Tren de Aragua. A este Cartel se lo vincula con la comisión de graves delitos, con la división de roles, coordinación funcional y capacidad operativa. El hombre permaneció detenido hasta su expulsión del territorio estadounidense por “riesgo para la seguridad pública”.

Otros informes con los que cuenta la Justicia también indicaron que el imputado integraría la citada organización criminal. El Tren de Aragua está incluida en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) en la Argentina.

Por las huellas digitales, la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Venezuela informó que la consulta en el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL) y el Sistema Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) reveló que el imputado registra antecedentes policiales por los delitos de “homicidio intencional”.

El hecho ocurrió en agosto de 2013. Asimismo, se lo acusa de “porte, detención u ocultación de arma”, por otro caso que databa de enero de 2012, indicó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal federal.

¿Cómo ingresó a la Argentina?

Al ser detenido, el hombre manifestó que entró a nuestro país por un paso fronterizo no habilitado en la provincia de Salta. No realizó ningún trámite migratorio. Además, exhibió a las autoridades de Prefectura un “certificado de extravío” de documentación. Ese papel fue emitido por la Policía de Corrientes el 19 de diciembre de 2025. Por otro lado, el individuo consignó que llegó al puerto de Ituzaingó a fin de trasladarse por vía fluvial hacia Paraguay.

El imputado indicó que había estado en la ciudad misionera de Puerto Iguazú. Allí, días antes de su detención, le habrían robado sus pertenencias, según dijo.

Finalmente, señaló que salió de manera ilegal desde la República Bolivariana de Venezuela en 2017. Luego, transitó -siempre de forma irregular- por Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá y Bolivia.

En el marco de la investigación, la Unidad Fiscal consultó las bases de datos de Migraciones, SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales), INTERPOL, Policía Federal Argentina y demás organismos competentes. La búsqueda no arrojó información sobre la identidad del hombre ni sus antecedentes. De allí que se haya consultado en forma directa al Consulado de Venezuela y a los Estados Unidos.