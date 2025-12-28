Milei arranca la campaña permanente con el holgado triunfo del Presupuesto como punto de apoyo

Javier Milei y Karina Milei

Las puertas del despacho de Patricia Bullrich se abrían y cerraban. Fue la base de operaciones. Se instalaron de manera permanente Diego Santilli, ministro de Interior, y Carlos Guberman, secretario de Haciendo. La política y la billetera. Salían y entraban los negociadores: Lule y Martín Menem. A ellos dos se pegó Ignacio Nacho Devitt, mano derecha de Manuel Adorni, que debutó en la negociación parlamentaria. La anfitriona iba y venía del recinto a su oficina. Bullrich fue la clásica caminadora de toda sesión, que llegaba con los pedidos de los senadores a la mesa de definiciones. Ella se autopercibió como Frank Underwood. Subió a sus redes un video musicalizado con la cortina de House of Cards.

Esta vez contaron los votos. El Gobierno cambió finalmente los métodos y alianzas que no había explorado en la Cámara de Diputados y se llevó una holgada victoria con la aprobación del Presupuesto 2026. Los 46 votos contra 25 que consiguió para la aprobación tienen varias derivaciones: lo dejan a un paso de los dos tercios, clave para nombrar jueces de la Corte Suprema; y les permitieron quebrar la armonía y unidad de todos los bloques opositores, desde el peronismo al radicalismo, pasando por los provinciales.

Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli y Nacho Devitt tras la sanción del Presupuesto 2026

En tiempo récord, Santilli armó una reunión, con foto incluida, con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apenas horas antes de la votación. Ese mismo día el mandatario, que aportó dos votos para el Presupuesto, había anunciado que presentaría una demanda ante la Corte por la deuda de los fondos jubilatorios. Lo que surgió como negociación pos reunión de labor parlamentaria, que venía áspera al mediodía, fue el reclamo por parte de los gobernadores por llevarse los avales del Ministerio de Economía para garantizarse los flujos de las cajas no transferidas. “Voy igual a la Corte, presento la demanda el lunes”, aclaró a Infobae Torres. De la última negociación se garantizó entre $3.000 y $5.000 millones por mes, pero lleva el reclamo a tribunales por la deuda pasada.

Esa primera votación, de hecho, para determinar cómo se votaba (si por capítulo o por artículo) fue un poco más ajustada. Fue la herramienta de negociación que implementaron algunos mandatorios para destrabar fondos. Salió 39 a 33, una diferencia importante frente a los 46 a 25 con que terminó aprobado el Presupuesto en general. En ese primer debate radicaba uno de los ejes de presión para la Casa Rosada, bajo amenaza de que podrían hacer caer el capítulo II, que contenía en su artículo 30 un fuerte recorte en educación y ciencia. Los dos senadores por Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, votaron para que se abriera la discusión. Pero a la hora de la definición, aportaron números para el Gobierno.

Senadores de La Libertad Avanza tras la aprobación del Presupuesto 2026

El goteo de recursos también se hizo más intenso en los últimos días, sobre todo en las cuentas de los gobernadores peronistas, los nuevos mimados de la Casa Rosada, a quienes consideran más fieles que algunos propios. Se trata del bloque del Norte, que no se formalizó en los papeles pero que empezó a actuar como un espacio clave para la conquista parlamentaria de los libertarios. Ahí confluyen Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqua (Misiones).

Los 46 votos con los que se aprobó el Presupuesto salieron repartidos de todos los bloques. Le sobraron voluntades a Patricia Bullrich, que se llevó su primer triunfo político en su rol de jefa de los libertarios después de tener que postergar el tratamiento de la reforma laboral para febrero por falta de apoyo. El Gobierno se dio cuenta, tras el traspiés de la semana pasada, que era mejor llevarse un triunfo que varias derrotas. ¿Al final es un Presupuesto con déficit, como dijeron en la Casa Rosada con la caída del capítulo XI? Habrá que hacer los números.

Grietas en todos los bloques

El bloque peronista se dividió, como suele hacer cuando no gobierna. A la cabeza estuvo la jujeña Carolina Moisés, a quien la Casa Rosada destaca como la armadora de ese espacio de gobernadores en el Congreso. A ella se sumaron el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza. Los 3 votos que sumó el peronismo en la votación en particular del capítulo de la discordia no fueron de ellos. Los aportó el radicalismo, otro de los bloques que se dividió con Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa), todos sin gobernadores como terminales políticas. Son dos pero las fisuras también se vieron en Provincias Unidas: Alejandra Vigo (Córdoba) se abstuvo y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) votó a favor. Aunque no integra el bloque, la senadora por Chubut, Edith Terenzi, también le aportó número al oficialismo.

Arriesgado, el Gobierno ya había pagado por adelantado a los mandatarios del “peronismo blue” con la silla en la Auditoría General de la Nación (AGN) para Pamela Calletti, de Salta. Ese acuerdo de madrugada entre los libertarios y kirchneristas le valió al Gobierno la tensión con el PRO. A propósito, el PRO, que prometía resistir cada votación de ahora en más por el supuesto enojo de Cristian Ritondo con Martín Menem, en el Senado se pintó de violeta. Ni una sola resistencia.

Los peronistas disidentes Flavia Royón y Carlos Espínola

La primera victoria parlamentaria de Javier Milei con la nueva composición del Congreso a su favor deja nuevamente el poder en manos de los gobernadores, que aún no se traduce en un espacio homogéneo. Por ahora son islas, con intereses propios, que le abren la puerta a los libertarios para negociar. En el corto plazo son clave para la suerte de la reforma laboral. Así como salió de la Casa Rosada el proyecto no pasa, advierten varios mandatarios, por la baja de Ganancias que impacta en la recaudación provincial. Santilli da pelea, de todas maneras, y ya les entregó un paper con el que los intenta convencer de que lo que les sacan por ese impuesto se los devolverán a futuro por IVA vía un hipotético crecimiento económico generado por el proyecto de inocencia fiscal. “Solo una expresión de deseos”, aporta un gobernador.

Abruptos saltos de fondos

El cambio de estrategia del Gobierno se vio reflejado en el envío de fondos en diciembre. Según explicó a Infobae Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco, lo que se ve en las arcas provinciales en los últimos días, incluso en horas, no son fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), sino una aceleración de envíos para algunas provincias por compensación del Consenso Fiscal. Lo que llama la atención, sobre todo, es la enorme diferencia entre provincias y que en un día específico recibieron mucho más que lo habitual. Según Pecoraro, esos pagos extraordinarios podrían ser por deuda reclamada que justifique los saltos bruscos que se ven en las planillas. Un adelanto de Papa Noel. Por ejemplo: el 23 de diciembre, Jujuy recibió $3304 millones cuando venía en un promedio diario de $207 millones. Lo mismo que San Juan, que se quedó con $9140 millones, con un promedio diario de $140 millones. Tucumán, por caso, se hizo de $2721 millones el 22 de diciembre, cuando en promedio venía recibiendo $421 millones. En el caso de Catamarca, recibió el 16 de diciembre $6562 millones, cuando habitualmente recibía $62 millones por día. Misiones, otro caso, se hizo de $13.388 millones el 17 de diciembre y llevaba un goteo diario de $388 millones. Salta recibió el 15 de diciembre $11.542, cuando en la previa recibía 542 millones diarios.

De estos giros hubo para los peronistas y también para los aliados. Las provincias que muestran estos saltos abruptos son 9: Salta, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, Tucuman, Jujuy y Catamarca. La lapicera de Guberman. Sólo como contraste, en todo diciembre, la ciudad de Buenos Aires y La Pampa recibieron $0.

Transferencias de fondos a las provincias

Los libertarios celebraron su primer Presupuesto. Se quedaron después de hora, cuando ya se había aprobado el perdón fiscal, para sacarse selfies y hacer videos de Tik Tok en el recinto. El más buscado para la foto fue Santilli. Gritaron Viva la libertad, carajo, también.

Para la Casa Rosada, la votación fue un respiro, después de haberse confiado en la previa en Diputados. Ahora viene el momento de mostrar resultados. Arrancó el tiempo de descuento para Milei. El ministro de Economía, Luis Caputo, se juega ahora el pago de la deuda de enero. Para eso, sostienen en despachos oficiales, aún le faltan unos US$ 2500 millones. La consultora 1816 lo estima en US$ 2350 millones. Caputo descartó vía redes esta semana colocar deuda en moneda extranjera. ¿Podía hacerlo? “A esta altura podría decirse que, dados los rendimientos de los bonos, esa casi que no es una decisión de política económica, sino una imposición de la realidad (salvo que el país estuviera dispuesto a colocar títulos muy cortos o a tasa de dos dígitos)”, sostiene la consultora en su último informe. El renovado vivir con lo nuestro, ahora en versión Toto, debería incluir ahorro en el sistema financiero local. Como ejemplo, 1816 muestra que “el stock de préstamos al sector privado, en pesos y dólares, es actualmente de apenas 12% del PBI cuando en Brasil es del 76%”.

En tema deuda, el Presupuesto aprobado habilita al Gobierno a realizar operaciones de canje sin cumplir con el requisito de mejorar al menos dos de las tres condiciones financieras, plazo, monto o tasa de interés. Manos libres. En el Gobierno dicen que los dólares los conseguirán sin sobresaltos.

“Con el Presupuesto y sobre todo con la Inocencia Fiscal tenés un 50 por ciento del 2026 resuelto”, sostiene un consultor económico de trato con el Presidente. Creen que cuando aparezcan los dólares del colchón se garantizará el crecimiento vía construcción y compra de bienes durables. Es la promesa que les hace Santilli a los gobernadores.

El renovado poder de Karina y el memo de Abdala

El resultado parlamentario terminó de reconfigurar los roles internos, con el ala karinista varios escalones más arriba sobre Santiago Caputo. El viernes lo dejaron en claro con la mesa política instalada en el despacho de Bullrich, sin el asesor. Incluso se especuló con la llegada de Karina Milei para sumarse a los festejos, pero la secretaria general lo descartó sobre el final. Su poder fue creciendo tras las elecciones.

Pasó algo inadvertido pero ella ya puso un pie en la Justicia. Nombró al diputado Gonzalo Roca, de su riñón, en el Consejo de la Magistratura. “Sin pedir permiso”, aclaran a su lado, para dar cuenta de que el desembarco no contó con la anuencia de Sebastian Amerio, el viceministro de Justicia y hombre de Santiago Caputo en los tribunales.

Para febrero resta definirse la presidencia provisional del Senado, otro cargo clave donde podría quedar la karinista y evangélica Nadie Marquez. Bartolomé Abdala, a cargo de ese puesto, hizo un gesto de último momento para permanecer y se acercó a Patricia Bullrich con el nombramiento de Gerardo Milman como director de Relaciones con las Provincias. El memo con el nombramiento circuló en medio de la sesión. Está fechado el viernes mismo, 26 de diciembre, a las 19.11 horas. Se define en la preparatoria del 27 de febrero. A Abdala le reprochan su cercanía a Victoria Villarruel.

Memo con la designación de Gerardo Milman

Karina Milei, como presidenta de La Libertad Avanza, fue además la que lanzó oficialmente la reelección de su hermano para el 2027. Lo hizo en el primer encuentro del partido tras el triunfo electoral, en Mar del Plata, cumbre que esperan replicar durante el verano, con la idea de trabajar en una campaña permanente. “Karina nos habilitó a todos a jugar”, dicen en el partido, que empezarán a armar en los territorios. De hecho, Milei tenía previsto cerrar el año con un acto en La Rioja.

La campaña, de todas maneras, depende de un solo factor: la economía. La próxima elección la gana o la pierde el Presidente y el resultado de su política económica.

El peronismo se aferra a repetir el 2019 de Mauricio Macri. Sin liderazgos claros, la apuesta depende de otro, y ese otro es el Gobierno.

El candidato spoiler

Siempre la ingeniería electoral puede ayudar, y bastante. En esa dinámica se explica el surgimiento de la campaña intempestiva del pastor Dante Gebel, fogoneada por un sector del PJ. Las consultoras Alaska, de Juan Courel, y Trespuntozero, de Shila Vilker, lo midieron. Lejos está de ser un fenómeno. Tiene muy bajo nivel de conocimiento. El 49,9% de los encuestados no lo conoce, sumado a un 14,9 que no responde. Le sigue un 25,6% de imagen entre mala y muy mala y 10,3% entre buena y muy buena. Pero el dato interesante se ve en el desagregado por voto de 2023. La imagen más alta de Gebel se da entre los votantes de Milei, que llega al 16,7%. Lo que sería un potencial candidato “spoiler”, no para ganar sino para intentar sacarle votos a otro y evitar un triunfo en primera vuelta del libertario. Claro que Milei fue el candidato spoiler del 2023 para sacarle votos al macrismo. Entonces al peronismo se le fue la mano.