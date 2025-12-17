Política

Monteoliva se prepara para su primer desafío en Seguridad y quiere continuar con la “doctrina Bullrich”

Desde el Ministerio anticipan que aplicarán el protocolo antipiquete durante la protesta de la CGT del jueves. También deberá enfrentar un paro de ATE

Alejandra Monteoliva
Alejandra Monteoliva

A dos semanas del traspaso de mando del Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva se prepara para enfrentar su primer desafío social cuando este jueves la Confederación General del Trabajo (CGT) movilice a sus bases de trabajadores y la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) pare la actividad en rechazo de la reforma laboral que busca impulsar el presidente Javier Milei y que se discute en el Congreso Nacional.

Según confirmaron desde la cartera a Infobae, la aplicación del protocolo anti piquetes está garantizada y buscará controlar las calles del microcentro porteño donde se espera la mayor concentración de manifestantes. En sus primeros pasos como titular de la cartera ubicada en el edificio de Gelly y Obes, la ex secretaria replica los movimientos de su antecesora Patricia Bullrich y promete utilizar las mismas recetas que transformaron a la cartera en una de las más elogiadas por el presidente Javier Milei.

“Se aplicará el protocolo como siempre porque en el ministerio no cambió nada”, reafirmó a este medio una fuente calificada en la previa a la manifestación a la que adhirieron distintos sectores de la oposición. Algo similar había anticipado la flamante funcionaria al revelar que repetirá los esquemas que los equipos definen en base a la composición de la protesta que tendrá lugar este jueves a las 15. Un funcionario al tanto contó que la orden de servicio que detalla la cantidad de efectivos comprometidos, el perímetro delimitado, el sistema de turnos y la coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires aún no fue emitida y estará concluida con el correr de las horas.

El Ministerio de Seguridad cuenta con un sistema de alerta temprana que activará durante la mañana del jueves mientras las fuerzas de seguridad encabezarán los operativos de encapsulamiento y el habitual seguimiento preventivo. La idea es la misma de siempre: evitar los cortes de calle y el caos vehicular por lo que la indicación es movilizar en las veredas y concentrar en las plazas o parques. Sin embargo, en las convocatorias masivas los manifestantes deben permanecer en movimiento para no dar lugar a concentraciones que deriven en el posterior colapso de las arterias.

El protocolo en acción en
El protocolo en acción en las puertas del Congreso durante una protesta de jubilados

Este jueves, el centro de la Ciudad de Buenos Aires será sede de la movilización con destino a Plaza de Mayo que convocó la central obrera como parte de un plan de lucha que incluirá “medidas graduales” contra la administración libertaria. Al llamado contra el articulado del proyecto de “modernización” laboral adhirieron distintos partidos de izquierda y gremios que arrojan un estimado -en cálculo de los organizadores- de 150 mil manifestantes.

Uno de los directivos de la CGT, Jorge Sola (Seguros) anticipó que el proyecto que busca ser tratado en la Cámara de Senadores y aprobado durante el mes de diciembre será atacado a través de medidas gremiales “graduales”, en la Justicia -en caso de aprobarse en el Congreso- y con acciones políticas en coordinación con Unión por la Patria. Para el primer punto, la Casa Rosada responderá con la limitación de las protestas mientras que, ante la posibilidad de judicializar el articulado, sostuvieron que la estrategia legal será litigar cada una de las acciones. “La estrategia es litigar lo que venga y vamos a ganar. Está perfectamente analizada. La vida cambió. La Argentina también”, justificaron a este medio.

El ya reconocido “Protocolo Antipiquetes” es uno de los puntos que Patricia Bullrich se anota en el haber durante su paso por la gestión de la cartera. Vigente desde el 14 de diciembre de 2023, Monteoliva busca darle continuidad a lo que la administración libertaria denomina como “doctrina Bullrich”. De esta forma, la sucesora de Bullrich, de su propio riñón, dará continuidad a la lógica del ministerio y profundizará la aplicación del accionar que habilita a las fuerzas de seguridad a intervenir en las protestas que afecten el tránsito vehicular.

Pese a las promesas del Poder Ejecutivo, lejos de mostrarse temeroso, el sindicalismo desafía la aplicación del protocolo y al doble comando Monteoliva - Bullrich. “La nueva ministra vende humo con el protocolo. Sabe perfectamente que el 18 no lo podrá aplicar, no solo por la masividad que tendrá la marcha, sino por su inconstitucionalidad”, retrucó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, de los dirigentes gremiales que mantiene mayor tensión con la administración.

La ex ministra de Seguridad
La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su sucesora Alejandra Monteoliva

A partir de la movilización de Unidad Piquetera del 20 de diciembre de 2023, en la que Bullrich siguió cada detalle del operativo junto al presidente Javier Milei desde el Comando Unificado, la cartera elabora un informe detallado de la aplicación del protocolo que recibe el mandatario en una especie de relevamiento del estado de situación.

En las vísperas de la movilización, en Balcarce 50 le bajan el precio a la asistencia estimada por los organizadores y aseguran que al Gobierno le sirve que el sector se manifieste. “Los sindicalistas tiene una pésima imagen. Nos sirve que marchen y salgan en la televisión. Nosotros somos los buenos”, afirmó a este medio una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Lo llamativo es que al igual que Monteoliva, Bullrich enfrenta esta semana su primera prueba en traje de senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza al intentar debatir y aprobar el proyecto que modifica las condiciones laborales. Al frente de la comisión de Trabajo y Previsión Social, en una excepcionalidad, la ex Juntos por el Cambio intenta acelerar y emitir despacho el viernes para tratarla en el recinto el 26 de diciembre. Un legislador libertario, optimista ante la hoja de ruta enviada por el Gobierno, descartó que lo acontecido en el perímetro del Palacio Legislativo afecte el tratamiento de la reforma: “Ni siquiera se trata ese día”, justificó.

