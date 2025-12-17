A días de la cumbre de mandatarios en Brasil, se complica la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea

European Commission President Ursula von der Leyen speaks as Argentina's President Javier Milei looks on, at the Mercosur Summit in Montevideo, Uruguay December 6, 2024. REUTERS/Mariana Greif

El presidente Javier Milei viajará este sábado a Foz de Iguazú al acto que prepara el brasileño Lula da Silva para rubricar la parte sudamericana del acuerdo Mercosur-Unión Europea, una situación cuasi paradójica, dado que en el otro bloque continental se evidenciaron gestos opuestos.

Se tratan de días clave para la viabilidad del acuerdo bicontinental. Diversas voces diplomáticas repiten que se trata del momento más importante para determinar si el tratado se va a aprobar definitivamente o no. “Ya se pasaron por las negociaciones, las firmas y los procedimientos burocráticos. Si los europeos no avalan el acuerdo, no sé cuándo lo van a hacer”, se confiesa una fuente del Gobierno a Infobae.

Todos los ojos están en el Consejo Europeo, que mañana buscará tratar el documento final del acuerdo para definir su aprobación o su rechazo. Por su parte, el presidente de Brasil invirtió sus esfuerzos de los últimos meses en cerrar el tratado durante su presidencia del Mercosur, buscando sumar este logro a pocos meses de que comience la campaña electoral.

Los gestos provenientes de Europa en los últimos días no fueron buenas. Fuentes oficiales en Brasil comentaron que “las señales no son promisorias”. El enojo es tal que Lula salió a presionar públicamente y decir que no promoverá el acuerdo nuevamente si la UE se opone esta semana. Una suerte de ultimatum.

Lo que sucede es que la posición opositora de Francia comenzó a tomar más fuerza en las últimas semanas. El mandatario Emmanuel Macron consiguió que la italiana Giorgia Meloni marcara sus diferencias respecto a ciertas posturas que están en el pacto bicontinental.

Meloni explicó ante la Cámara de los Diputados que, aunque el acuerdo podría ser beneficioso para el país, el Gobierno italiano sostiene que debe favorecer a todos los sectores, especialmente a los agricultores, cuyas preocupaciones deben ser atendidas antes de avanzar. “Todas estas medidas, si bien fueron presentadas, no han sido totalmente concluidas. Por lo tanto, creemos que firmar el acuerdo los próximos días, como se ha sugerido, aún es prematuro”, expresó.

Con esta adhesión, Macron podría conseguir la llamada minoría de bloqueo en el caso de que se produzca una votación: esta se consigue con 4 de los 27 Estados miembro que representan el 35% de la población del bloque. En este conteo aparecen Francia, Italia y los dos países que durante estas semanas acompañaron fuertemente la posición opositora, Hungría y Polonia.

El presidente del Comité Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange, advirtió el martes que “el acuerdo estará muerto” si no se firma el sábado 20, fecha fijada por la Comisión Europea y el gobierno brasileño para la ceremonia. En este contexto, la presidencia danesa de la Unión Europea podría optar por retirar el tema de la agenda para evitar un rechazo formal, según se debatió en el diálogo a tres bandas entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea.

Los países que están más enfrentados con la redacción final del documento (el cual no se puede cambiar y tiene la traducción de todos los idiomas de los países firmantes) piden más salvaguardias, que son excepciones comerciales a los que están impresos en el acuerdo que se pueden dar bajo ciertas condiciones excepcionales. El Mercosur dio concesiones en diversos aspectos, pero en al menos dos cancillerías del bloque consideran que los cambios que se quieren insertar desnaturalizan el tratado en sí.

Lula y Meloni mantuvieron una conversación telefónica esta semana y los resultados no fueron precisamente auspiciosos.

La mandataria italiana y el francés son los dos principales aliados en el continente europeo que tiene Javier Milei. Infobae no pudo confirmar contactos con ambos, pero el libertario está dispuesto a firmar su parte del acuerdo este sábado en Foz, pese a que esto implique estar frente a Lula, con quien no tiene una relación particularmente estrecha.

El argentino considera que es una ocasión significativa para destrabar algunas barreras arancelarias en productos clave. Pese a que los sectores que serán abarcados (y sus alcances) ya fueron definidos para el caso sudamericano, en la Unión Europea sigue buscándose eximir las condiciones para no enfervorizar al sector agrícola.

Las últimas modificaciones introducidas por los eurodiputados al acuerdo incluyeron una reducción del margen de fluctuación de precios en el mercado europeo y del volumen de importaciones del Mercosur necesario para iniciar una investigación, pasando del diez al cinco por ciento.

Además, el documento incorporó garantías más estrictas para que los productos sudamericanos cumplan con los requisitos sanitarios y ambientales de la Unión Europea. A pesar de estos avances, Meloni subrayó: “Esto no significa que Italia tenga la intención de bloquear u oponerse al acuerdo, sino que pretende aprobarlo solo cuando incluya garantías adecuadas de reciprocidad para nuestro sector agrícola. Y confío plenamente en que todas estas condiciones se cumplirán a principios del próximo año”.

El Financial Times postuló este miércoles que la estrategia de la mandataria europea busca mantener la incertidumbre para presionar a la Comisión Europea y lograr ventajas en áreas no directamente relacionadas con los temas en discusión. El uno de esos temas es la propuesta de la Comisión Europea de utilizar los activos soberanos rusos congelados como garantía para un préstamo a Ucrania, una medida considerada vital para evitar el colapso financiero de Kiev.

Mientras impera la duda sobre lo que sucederá mañana en Bruselas, fuentes diplomáticas de Brasil marcan que el cuerpo diplomático que ya está asentado en Foz de Iguazú “sigue trabajando para llevar a cabo la cumbre del sábado”. El viernes habrá una instancia anterior que servirá para reunir a los cancilleres de los Estados Miembro.