Tras el ataque terrorista en Australia, Milei apuntó contra los que promueven “las ideas woke, izquierdistas y anticapitalistas”

El presidente de Argentina, Javier Milei, se volvió a expresar sobre el atentado en Australia. EFE/ Magda Gibelli

El presidente Javier Milei volvió a expresarse este domingo sobre el atentado terrorista que ocurrió en Sídney, Australia, que dejó al menos 15 muertos y más de 40 heridos. El hecho ocurrió en las playas de Bondi Beach mientras se celebraban la festividad judía de Janucá y dos tiradores abrieron fuego contra todos los presentes.

Esta vez, en un posteo en la red social X, el mandatario argentino apuntó: “A la luz de los horrendos atentados perpetrados por terroristas islamitas en Australia, hoy veremos un montón de personajes de la política y de los medios (“periodistas”) expresar sus condolencias y pésames, sin tener consideración alguna por el hecho de que ellos son los mismos personajes que promueven las ideas woke, izquierdistas y anticapitalistas que conducen a estos resultados“.

Y completó: “En lugar de expresar condolencias vacías de contenido recuérdenlo la próxima vez que quieran ejecutar en la plaza pública de la cancelación a aquellos que defendemos las ideas de la libertad y los valores de Occidente”.

El mensaje de Milei llega luego de conocerse los primeros detalles del ataque terrorista en Bondi Beach, donde al menos dos tiradores abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar para llevar a cabo la festividad de Janucá. “Como resultado de las circunstancias del incidente de esta noche a las 21:36 de esta noche, declaré que fue un incidente terrorista”, declaró en una rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

En ese sentido, las autoridades confirmaron que se trató de dos individuos, de los cuales uno fue abatido por las fuerzas de seguridad en el lugar, mientras el otro fue detenido.

En horas de la madrugada australiana, las autoridades locales confirmaron que número de víctimas fatales ascendió a 15, mientras que se atendieron a cerca de 40 personas que resultaron heridas. “Esto es absolutamente horrendo para la comunidad en general, pero especialmente para la comunidad judía y para todos los australianos”, señaló el ministro Park.

Al menos 9 muertos y varios heridos tras un ataque armado contra celebración judía en Australia

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el tiroteo masivo ocurrido, al que calificó como “un ataque puramente antisemita”.

En esa línea, la Oficina del Presidente expresó que “condena enérgicamente el ataque de terroristas islamitas contra la comunidad judía en Sídney, Australia, que dejó un tendal de víctimas fatales y numerosos heridos”. Y agregó: “Este acto de violencia dirigido a familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá, demuestra el desprecio por la vida y el afán de destrucción de un grupo de personas intolerantes cuya única meta es el fin de la humanidad como la conocemos y la imposición de un nuevo sistema teocrático de represión de las libertades, incluida la libertad de culto”.

“En agosto, el Primer Ministro de Israel advirtió a su par australiano por escrito que un violento ataque antisemita podría ocurrir en su país si el Gobierno de Australia reconocía al Estado de Palestina. Según explicó Israel en su carta, tras la masacre del 7 de octubre del 2023, cualquier reconocimiento a Palestina podría ser interpretado como un premio por dicho ataque, lo que llevaría a nuevos atentados. En septiembre de este año, Australia reconoció el Estado Palestino, y hoy, tan solo 3 meses después, la comunidad judía sufre nuevamente una masacre”, continuó.

Y el comunicado cerró: “El presidente de la Nación expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y reafirma su compromiso con la protección de la comunidad judía, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra dicha comunidad, especialmente en la República Argentina, un país que fue víctima directa del terrorismo islamita y su visceral antisemitismo”.

Se confirmaron al menos 15 muertos y más de 40 heridos por el ataque terrorista. (AP foto/Mark Baker)

Más temprano, el propio jefe de Estado se expresó a primera hora sobre el hecho en sus redes sociales y escribió: "HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos.La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO’. ÁNIMO!“.

En su posteo, el mandatario citó una publicación del legislador porteño Waldo Wolff en la que se hacía eco del atentado. “Otra mañana donde es noticia un ataque mortal a personas por ser judías. Esta vez en Sidney, Australia. Otra mañana donde esos sectores que apañan el terrorismo harán silencio y/o utilizarán la palabra “pero” después de pasarse 2 años justificando el ataque a civiles del 7/10/23 en Israel. Mucha fuerza para las familias de las víctimas. Mucho apoyo a quienes pelean contra el terrorismo", escribió el exministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.