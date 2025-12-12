Milei reúne a su mesa chica para definir la estrategia en el Congreso por la reforma laboral y otros proyectos libertarios

El presidente argentino Javier Milei, a la derecha, y la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, animan a los legisladores de su partido durante la ceremonia de juramento de los nuevos legisladores electos en el Congreso de Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Rodrigo Abd)

La Mesa Política, el círculo de funcionarios políticos más estrecho del presidente Javier Milei, se reunirá este viernes por la tarde en Casa Rosada para continuar delineando la estrategia parlamentaria del oficialismo en las sesiones extraordinarias. El Gobierno quiere definir cuáles son las reformas que deben tratarse con urgencia y, de ellas, cuál es el margen para negociar ciertos artículos con la oposición dialoguista.

Se prevé que participen del encuentro tanto el Presidente como la secretaria general, Karina Milei. Ambos no estuvieron presentes en la anterior reunión de Mesa Política porque se encontraban en Oslo, Noruega. Ahora quieren ser ellos los que escuchen los lineamientos y las estrategias para poder movilizar las reformas estructurales en el Congreso.

Estarán presentes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

El encuentro se dará una vez que finalice la jura del flamante ministro de Defensa, Carlos Presti, que se hará en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Se estima que comience cerca de las 13 horas. Una vez finalizada la cumbre de altísimos funcionarios del Ejecutivo, los hermanos Milei y Martín Menem viajarán juntos a Córdoba, donde el Presidente desarrollará una nueva aparición en el marco del denominado Tour de la Gratitud, el cual busca reconocer a los distritos y los votantes que lo apoyaron en las últimas elecciones de octubre.

El encuentro de este viernes está revestido de una particular importancia. El oficialismo reveló ayer el contenido definitivo del proyecto de reforma laboral, el cual ya tuvo su primer impacto en la oposición.

La CGT anunció que marchará el jueves de la próxima semana rumbo a Plaza de Mayo. “El debate de la ley pretende llevarse adelante entre gallos y medianoche, a espaldas del pueblo. Lo pretenden hacer con tratamiento exprés. Esta CGT quiere participar del debate. Es un paso más hacia la precarización laboral”, esgrimió uno de los triunviros de la central, Jorge Sola, del Sindicato de Seguros.

El encuentro de la CGT y el Bloque de Senadores Nacionales del PJ

Uno de los temas a definirse es ese: cuánto será el margen para dialogar y negociar una suerte de paz con el sindicalismo en el marco de un mes complicado como diciembre. En el oficialismo hay dos posiciones bien claras. Hay un ala más intransigente a la opinión del kirchnerismo y los sindicatos, liderada por Bullrich y Federico Sturzenegger (uno de los ideólogos de la reforma), y otra más dialoguista encabezada por Santiago Caputo y Martín Menem, dos personajes de fuerte antagonismo que fueron unidos bajo la concepción de que el Gobierno debe asegurarse una pax temporaria con los gremios.

La reforma laboral comenzará a tratarse en el Senado. Esto quiere decir que la punta de lanza y las primeras negociaciones las pasará a monopolizar Bullrich.

En las últimas horas surgió la incertidumbre de si el Gobierno iba a poder impulsar la reforma con el Senado como cámara de origen. Diversos grupos de diputados opositores presentaron cartas formales para que el proyecto sea remitido a la Cámara de Diputados porque la Constitución establece que un proyecto que altera cuestiones tributarias debe pasar primero por ahí.

“No vamos a tener problemas en mantenerlo en el Senado”, afirmaron desde el entorno de Bullrich. Otros senadores dijeron, en diálogo con Infobae, que hay antecedentes de proyectos similares que iniciaron por la cámara alta. “No hay creación de impuestos. Quieren hacer interpretaciones raras que no van”, alegó un importante operador libertario en ese recinto.

En un despacho de la Casa Rosada comentaron a este medio que el Gobierno estaría muy cerca de conseguir la mitad más uno de los votos en el Senado para tener media sanción de la reforma laboral. El optimismo es muchísimo mayor cuando se habla del Presupuesto 2026 que se tratará la semana próxima en la Cámara de Diputados. “Los votos están asegurados, así de simple”, indicó una fuente inobjetable.

La reunión de este viernes servirá para que Milei dé su perspectiva de cuál debe ser la prioridad del Gobierno para negociar los otros cuatro proyectos que fueron enviados a extraordinarias.

Los proyectos de Ley de Inocencia Fiscal (que busca incentivar al blanqueamiento de dólares ahorrados por fuera del sistema) y de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (que impide vulnerar el déficit cero y promover proyectos sin partidas presupuestarias reales) están en la esfera de Martín Menem.

Por otro lado, Bullrich tiene bajo su responsabilidad el tratamiento primario de los proyectos de Ley de Reforma del Código Penal (una iniciativa que promueve particularmente su mismo sector) y de la Ley de Adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares (que busca clarificar la normativa para que puedan impulsarse proyectos mineros en áreas periglaciares).