Política

La reforma laboral aún no llega al Senado y la agenda de las extraordinarias se definirá la próxima semana

El proyecto no ingresó a la Cámara alta y, si bien no se descarta que la comisión de Trabajo pueda conformarse igual, la resolución de la agenda se dará con una reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de bloque

Guardar
El pleno del Senado durante
El pleno del Senado durante una sesión realizada el corriente año (Fotos: Gustavo Gavotti)

La realidad golpeó rápido al Senado, en el inicio de las sesiones extraordinarias: la discusión de la reforma laboral se demorará y la definición de la agenda pasaría para la semana próxima, con una reunión de Labor Parlamentaria entre jefes de bloque para intentar acordar una agenda viable en la Cámara alta. Todo esto, que era más que previsible y fue comentado los últimos días por Infobae, implica apostar a la última quincena de diciembre, con las fiestas en el medio, todo un desafío para el oficialismo.

El motivo principal es simple y no involucra al Senado: la Casa Rosada aún no envió el proyecto de reforma laboral. Sin el mismo, es imposible convocar a una reunión de comisión, ya que no existe iniciativa alguna que justifique el potencial encuentro. “Tendríamos que haberlo encarado de otra manera”, reconoció un integrante de La Libertad Avanza a este medio.

La situación actual coincide con la información que partió desde la Casa Rosada durante la mañana de hoy, con la no difusión de la ley de reforma laboral hasta nuevo aviso. De hecho, para consumar dicho paso se esperaría el regreso de Javier Milei al país, tras participar en Oslo -Noruega- de la entrega del Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado, una de las principales opositoras del dictador Nicolás Maduro.

En el Congreso, los dos proyectos que el propio Gobierno marcó como primordiales son el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. El primero ya se encuentra en Diputados, mientras que el segundo es aguardado con ansias en la Cámara alta, tras una promoción de avance exprés que, por el momento, parece hacer chocado por la dilación desde el Ejecutivo y la lógica propia del Senado, con asuntos varios aún no cerrados e, incluso, divergencias dentro del propio oficialismo senatorial. Las tensiones por ahora bucean, pero ya se perciben.

Las sesiones extraordinarias trajeron otra novedad: ayer, el cordobés Luis Juez se quitó la acuarela PRO y se fue del macrismo para volver a su histórico Frente Cívico, pero unido en interbloque a La Libertad Avanza (LLA).

El exmacrista y flamante aliado
El exmacrista y flamante aliado libertario -ahora oficial, en un interbloque- Luis Juez

El semi casorio del cordobés con el oficialismo tiene su argumento legislativo: si se cortara solo, podría quedarse casi sin lugares en comisiones de relevancia. Al abrazar al interbloque con libertarios, el amigo presidencial no perdería influencia.

Sí es un misterio lo que hará la tucumana Beatriz Ávila, que también le dijo adiós al PRO. No preside cualquier comisión: lidera la bicameral de la Biblioteca del Congreso, una de las zonas más oscuras y juguetonas que tiene el Poder Legislativo.

Con estos parámetros y, si el oficialismo consigue que jure Enzo Fullone, el reemplazante de la rionegrina Lorena Villaverde -renunció a una banca sobre la que ni siquiera pudo jurar- en la próxima sesión que realice la Cámara alta, La Libertad Avanza llegará a 21 integrantes. Es decir, a 16 del quorum y la mayoría absoluta del pleno, que es 37.

Quien festejó por lo bajo fue el kirchnerismo, que desde las 17 recibe a la CGT para oponerse a una reforma laboral que todavía no germinó, y ya se alista para la Labor Parlamentaria y frenar todo lo que pueda. Hoy no hizo nada, ya que todo fue generado por el propio oficialismo. Un regalo más que generoso para un interbloque peronista con tensiones internas.

Bajo estas previsiones, la apuesta máxima del Gobierno estará direccionada a sancionar el Presupuesto 2026 antes de fin a ño. La semana próxima buscará ser aprobado en Diputados. El cronograma que le quedará a los libertarios en el Senado implicará un dictamen exprés y un aterrizaje en el recinto el 29. Ya son pocos los que apuestan por un milagro para el 22 o 23. La realidad, por ahora, se impone. Y, por detrás, algunos pícaros celebran. Y no son sólo opositores.

Temas Relacionados

SenadoReforma laboralSesiones extraordinariasLa Libertad AvanzaJavier MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Libertad Avanza buscará darle media sanción al Presupuesto la semana que viene en Diputados

Hoy se conocería la cantidad de miembros de la Comisión. El lunes se conformaría y busca dictaminar el martes. La desconfianza del peronismo y el riesgo del interbloque Unidos

La Libertad Avanza buscará darle

Tras la ceremonia del Nobel de la Paz, Javier Milei suspendió su agenda en Noruega y regresa a la Argentina

El Presidente estuvo presente en la entrega del galardón que recibió la hija de María Corina Machado. Sin embargo, finalmente no se reunirá con el rey del país escandinavo ni con su primer ministro

Tras la ceremonia del Nobel

El Gobierno modificó los sellos de todos los Ministerios: uno por uno, cómo son y qué significado tienen

A través de sus cuentas de redes sociales, las carteras del Gabinete publicaron los nuevos símbolos tras las modificaciones que anunció el Poder Ejecutivo. Hoy se cumplen dos años de la gestión de Javier Milei

El Gobierno modificó los sellos

“Va a haber mucho control”: Alfredo Cornejo contestó las críticas por el regreso de la minería metalífera a Mendoza

El gobernador destacó la seguridad jurídica que tendrá la actividad a partir de la aprobación por amplia mayoría en la Legislatura local

“Va a haber mucho control”:

Quién es Federico Achával, el intendente del impuestazo en el Municipio de Pilar

Llegó a la intendencia en diciembre de 2019, impulsado por el kirchnerismo. Recientemente quedó en la mira por el aumento de una tasa local, sin embargo acumula otras polémicas

Quién es Federico Achával, el
DEPORTES
La Liga Profesional confirmó los

La Liga Profesional confirmó los árbitros de la final del Clausura entre Racing y Estudiantes: todo lo que hay que saber

La profunda renovación del Inter Miami de Messi tras ganar la MLS: los campeones que se alejan del club

“Disfruten que luego me van a extrañar”: el provocador posteo de Mauro Icardi tras las dudas sobre su futuro en Galatasaray

Real Madrid y Manchester City se enfrentan en el duelo más atractivo de la fecha 6 de la Champions League: toda la agenda

El grosero error del argentino Piovi que le costó la derrota a su equipo ante Flamengo en la Copa Intercontinental

TELESHOW
Wanda Nara festejó su cumpleaños

Wanda Nara festejó su cumpleaños con los participantes de MasterChef: torta de Hello Kitty y mucha felicidad

Chechu Bonelli contó el encuentro con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en un boliche: “Me he portado como una lady”

Cómo sigue la salud de Ricardo Chiqui Pereyra luego del accidente doméstico por el que permanece internado

El divertido ritual de las Trillizas de Oro para recibir a su nieto Otto: “Es el mismo cuento”

Maxi López sorprendió con su particular saludo a Wanda Nara por su cumpleaños: la reacción de la conductora

INFOBAE AMÉRICA

Israel habilitó el cruce fronterizo

Israel habilitó el cruce fronterizo entre Jordania y Cisjordania para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

Google incorpora a Infobae a su programa global de inteligencia artificial para medios

El son cubano y otras expresiones latinoamericanas ingresan al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco

Daniel Noboa celebró el Nobel de la Paz a María Corina Machado como símbolo del “despertar” democrático en la región

Las Fuerzas Armadas de Honduras garantizaron la transición presidencial en medio de la disputa por el escrutinio