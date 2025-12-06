Política

Tras las experiencias de Nación y tres provincias, Entre Ríos prepara su salida al mercado de deuda

El gobernador Rogelio Frigerio avanza en la emisión de un bono por hasta USD 500 millones en Nueva York. El esquema técnico está casi completo

Rogelio Frigerio saldrá a buscar financiamiento en Nueva York

Según confirmaron fuentes cercanas a Rogelio Frigerio a Infobae, Entre Ríos aceleró en estos días las tramitaciones para emitir un nuevo bono por hasta 500 millones de dólares en Nueva York. La última vez que hizo una operación en el exterior fue durante 2017. Esa emisión cayó en default y fue renegociada en 2021.

Los avances que se han dado hasta ahora incluyen la constitución del consorcio de bancos que tendrá la responsabilidad de organizar la operación. Serán tres en total, todos de primera línea. Entre ellos, hay una entidad financiera de capitales norteamericanos y otra europea.

El equipo económico provincial está encabezado por el ministro de Finanzas, Fabián Boleas. El funcionario está intensificando los contactos estos días para acelerar el proceso. En la semana hubo varias reuniones, algunas personales y otras por videoconferencia con Estados Unidos, para pulir detalles de la emisión. El próximo miércoles continuará la etapa de preparación de los documentos mediante nuevos contactos con los bancos.

El trajín, sin embargo, se reanudará el martes con foco en el aspecto normativo.

Esquema legal

El Gobierno de Entre Ríos eligió al estudio jurídico DLA Piper como asesor legal de la operación. El proceso de contratación no se cerró, pero es la opción elegida, indicaron en el gabinete de Frigerio. Se trata de una firma global de abogados que tiene en la Argentina a Marcelo Etchebarne como managing partner.

Etchebarne posee una amplia trayectoria en mercados de capitales. También en fusiones y adquisiciones, reestructuraciones de deuda y resolución de disputas complejas. Trabajó en más de 250 transacciones en las últimas dos décadas, incluyendo “algunas de las mayores que tuvieron lugar en América Latina”, resalta el sitio web del buffet.

La experiencia de este estudio será clave en el lanzamiento. El título se emitirá en Nueva York. La idea, en principio, es que sea bajo la legislación local de la Gran Manzana. Es lo que hicieron Santa Fe y Córdoba. La Ciudad de Buenos Aires optó por la normativa inglesa, una práctica habitual cuando lo que se busca es seducir a inversores europeos. El Gobierno nacional, en cambio, emitirá con legislación local.

Tiempos

Entre Ríos necesitará el visto bueno de Casa Rosada

La emisión del título está pensada para fines de enero o principios de febrero del año próximo. El equipo económico de Frigerio pretendía salir al mercado antes, pero no darán los tiempos.

El 8 de febrero, Entre Ríos tendrá que afrontar un pago de USD 60 millones en concepto de capital e intereses de su bono reestructurado. El Estado provincial deberá atenderlo con recursos propios. Por la dinámica de la emisión, los fondos que ingresen de la nueva operación no llegarán a tiempo para rollear el vencimiento.

Por ahora, las tramitaciones están siendo llevadas adelante por el gobierno provincial. No se ha requerido asistencia ni al Ministerio de Relaciones Exteriores ni a la Embajada argentina en Estados Unidos. En algún momento, la Casa Rosada tendrá que estampar el visto bueno en la operación. Es que, por la ley de Responsabilidad Fiscal, las provincias no pueden emitir en dólares sin el aval nacional.

La hipótesis de trabajo que se baraja es que Entre Ríos, una vez cerrados los aspectos formales de la operación, realizará un road show en EEUU. Se trata de una gira de presentación que hace el emisor de deuda para explicar a los potenciales inversores las características del título y responder preguntas de primera mano. El objetivo es generar confianza y asegurar la colocación de la deuda.

En este plano, el perfil de Frigerio es una carta a favor. El mandatario provincial es alguien que ha tenido contacto personal y directo con las principales figuras del mundo financiero. “Es un plus que otras provincias no tienen”, comentan en el equipo económico entrerriano.

El objetivo es obtener los USD 500 millones, el total del endeudamiento que autorizó la Legislatura provincial al Ejecutivo hace unos meses.

