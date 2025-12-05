Tras la jura de Alejandra Monteoliva, designaron a quien estará a cargo de su Gabinete en Seguridad

Kusnier fue nombrado como jefe de Gabinete de la cartera de Seguridad Nacional (Foto: Instagram)

El Gobierno oficializó la designación de Fernando Martín Kusnier como jefe de Gabinete de la cartera de Seguridad Nacional, que desde el martes dirige Alejandra Monteoliva. La medida responde a los recientes cambios en el área, luego de que la ex titular Patricia Bullrich jurara como senadora en el Congreso.

En cuanto a los recientes movimientos que fueron surgiendo, Monteoliva fue nombrada como nueva titular del Ministerio de Seguridad a través del decreto 851/2025, luego de desempeñarse como secretaria de Seguridad Nacional con una amplia formación académica. De esta manera, comenzó a conformar su equipo y eligió al funcionario que ocupará la Jefatura de Gabinete de la cartera. Ese puesto quedó para Kusnier, quien hasta este entonces se desempeñaba como director de Normativa y Enlace Judicial.

Mediante el decreto 855/2025, recientemente publicado en Boletín Oficial, nombraron a quien también se desempeñó como titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento Operativo dentro del ministerio. El cargo en el Gabinete de Bullrich estaba ocupado por Carlos Alberto Manfroni.

El Gobierno aceptó la dimisión de Monteoliva por medio del Decreto 850/2025 y procedió a nombrar como su reemplazante en la Secretaría de Seguridad Nacional al doctor Martín Alejandro Ferlauto. En tanto, Bullrich había adelantado su salida e hizo pública su salida a través de una carta dirigida al Presidente, en la que sintetizaba: “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025”. La misma se materializó a través del decreto 851/2025.

El texto fue difundido públicamente en su cuenta de X. Al comienzo de su carta, recordó que hace dos años el mandatario le confió la conducción de la seguridad nacional, con la misión expresa de “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”.

Por su parte, al conocerse la designación de Alejandra Monteoliva, la ex ministra celebró la continuidad dentro del equipo ministerial, puesto que la actual titular de la cartera era su mano derecha. El comunicado oficial señaló que las designaciones “implican una continuidad del rumbo” y agradeció a los funcionarios que dejan sus cargos, destacando la nueva etapa que iniciarán en el Congreso a partir de la asunción del nuevo mandato.

Bullrich recurrió nuevamente a las redes sociales para referirse al nombramiento de Monteoliva, a quien felicitó por el desafío que asumía. “Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”, publicó la ex ministra en X. A modo de respuesta, la ex titular de la Secretaría agradeció públicamente la confianza depositada en su figura y reconoció que la forma de trabajo y la política de gestión lideradas por Bullrich establecieron un estándar dentro del ámbito de la seguridad nacional.

La actual ministra de Seguridad, junto a Alejandro Kusnier

La Oficina del Presidente, por su parte, calificó a Monteoliva como una “pieza fundamental de la Doctrina Bullrich, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales”. Como parte de la agenda que puso en funcionamiento, la titular de la cartera comenzó a ejercer su rol con participando de un primer encuentro internacional bajo la consigna “Organizaciones narcocriminales transnacionales y mercados ilegales de drogas”, junto a autoridades de más de 15 países.

De la reunión participaron el Canciller Pablo Quirno, el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Embajador de EEUU, Peter Lamelas, el Embajador de la UE Erik Høeg y representantes de UNODC. El objetivo fue presentar “la estrategia argentina basada en tres ejes: recuperación operativa, actualización normativa y un ecosistema institucional hostil al crimen organizado. Frente al crimen transnacional, una sola línea: Seguridad y Orden”, escribió Monteoliva en X.