Política

Tras la jura de Alejandra Monteoliva, designaron a quien estará a cargo de su Gabinete en Seguridad

La ministra asumió el martes luego de la salida de Patricia Bullrich. Con estos movimientos, nombraron a Martín Alejandro Ferlauto, como número dos de la cartera

Guardar
Kusnier fue nombrado como jefe
Kusnier fue nombrado como jefe de Gabinete de la cartera de Seguridad Nacional (Foto: Instagram)

El Gobierno oficializó la designación de Fernando Martín Kusnier como jefe de Gabinete de la cartera de Seguridad Nacional, que desde el martes dirige Alejandra Monteoliva. La medida responde a los recientes cambios en el área, luego de que la ex titular Patricia Bullrich jurara como senadora en el Congreso.

En cuanto a los recientes movimientos que fueron surgiendo, Monteoliva fue nombrada como nueva titular del Ministerio de Seguridad a través del decreto 851/2025, luego de desempeñarse como secretaria de Seguridad Nacional con una amplia formación académica. De esta manera, comenzó a conformar su equipo y eligió al funcionario que ocupará la Jefatura de Gabinete de la cartera. Ese puesto quedó para Kusnier, quien hasta este entonces se desempeñaba como director de Normativa y Enlace Judicial.

Mediante el decreto 855/2025, recientemente publicado en Boletín Oficial, nombraron a quien también se desempeñó como titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento Operativo dentro del ministerio. El cargo en el Gabinete de Bullrich estaba ocupado por Carlos Alberto Manfroni.

El Gobierno aceptó la dimisión de Monteoliva por medio del Decreto 850/2025 y procedió a nombrar como su reemplazante en la Secretaría de Seguridad Nacional al doctor Martín Alejandro Ferlauto. En tanto, Bullrich había adelantado su salida e hizo pública su salida a través de una carta dirigida al Presidente, en la que sintetizaba: “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025”. La misma se materializó a través del decreto 851/2025.

El texto fue difundido públicamente en su cuenta de X. Al comienzo de su carta, recordó que hace dos años el mandatario le confió la conducción de la seguridad nacional, con la misión expresa de “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”.

Por su parte, al conocerse la designación de Alejandra Monteoliva, la ex ministra celebró la continuidad dentro del equipo ministerial, puesto que la actual titular de la cartera era su mano derecha. El comunicado oficial señaló que las designaciones “implican una continuidad del rumbo” y agradeció a los funcionarios que dejan sus cargos, destacando la nueva etapa que iniciarán en el Congreso a partir de la asunción del nuevo mandato.

Bullrich recurrió nuevamente a las redes sociales para referirse al nombramiento de Monteoliva, a quien felicitó por el desafío que asumía. “Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”, publicó la ex ministra en X. A modo de respuesta, la ex titular de la Secretaría agradeció públicamente la confianza depositada en su figura y reconoció que la forma de trabajo y la política de gestión lideradas por Bullrich establecieron un estándar dentro del ámbito de la seguridad nacional.

La actual ministra de Seguridad,
La actual ministra de Seguridad, junto a Alejandro Kusnier

La Oficina del Presidente, por su parte, calificó a Monteoliva como una “pieza fundamental de la Doctrina Bullrich, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales”. Como parte de la agenda que puso en funcionamiento, la titular de la cartera comenzó a ejercer su rol con participando de un primer encuentro internacional bajo la consigna “Organizaciones narcocriminales transnacionales y mercados ilegales de drogas”, junto a autoridades de más de 15 países.

De la reunión participaron el Canciller Pablo Quirno, el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Embajador de EEUU, Peter Lamelas, el Embajador de la UE Erik Høeg y representantes de UNODC. El objetivo fue presentar “la estrategia argentina basada en tres ejes: recuperación operativa, actualización normativa y un ecosistema institucional hostil al crimen organizado. Frente al crimen transnacional, una sola línea: Seguridad y Orden”, escribió Monteoliva en X.

Temas Relacionados

Ministerio de SeguridadAlejandra MonteolivaPatricia BullrichSeguridad nacionalúltimas oticiasBoletín Oficial

Últimas Noticias

Crearon un Programa Nacional de Formación en Salud Mental que unificará criterios entre disciplinas

El Gobierno busca impulsar la transformación de prácticas de salud mental en línea con los principios normativos nacionales e internacionales

Crearon un Programa Nacional de

Pergolini analizó el escenario político: “No sé si alguna vez alguien de la política va a volver a ser Presidente”

El conductor habló sobre la irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y precisó que “se van a quedar sin laburo aquellos que no sepan usarla”

Pergolini analizó el escenario político:

Tras la designación del nuevo jefe de la SIDE, el Gobierno renovó la política de Inteligencia Nacional

Con estos lineamientos, buscarán fortalecer la seguridad nacional, proteger recursos clave y enfrentar amenazas globales, incluyendo ciberataques y crimen organizado

Tras la designación del nuevo

La Justicia intervino por la planta de hidrógeno frente a las costas de Entre Ríos y complicaría las negociaciones

Por el momento, no hay imputados en el expediente, que busca determinar si existe impacto ambiental. El canciller Pablo Quirno se reunió con su homólogo de Uruguay para llegar a un acuerdo

La Justicia intervino por la

Cuál será el peso real de los gobernadores del PJ en el Congreso para negociar o enfrentar a Javier Milei

Tras el recambio en Diputados y el Senado, el peronismo quedó dividido. La influencia de los mandatarios es limitada. Cristina Kirchner sigue teniendo poder de fuego en las dos cámaras

Cuál será el peso real
DEPORTES
Fútbol, poder y glamour: Trump

Fútbol, poder y glamour: Trump será anfitrión del sorteo del Mundial 2026 que se hace en Washington bajo estrictas condiciones de seguridad

Prohibieron el ingreso a las canchas al hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

La calculadora de la Fórmula 1: las combinaciones que necesitan Norris, Verstappen y Piastri en la pelea por el título

Las increíbles obsesiones y certeras precauciones del doctor Bilardo en los sorteos de los Mundiales 86 y 90

Quiénes son las cuatro leyendas del deporte que sacarán las bolillas en el sorteo del Mundial 2026

TELESHOW
Luchi Patrone y Tato Algorta,

Luchi Patrone y Tato Algorta, a pura complicidad y desafío en #Detaquito

Son chicos, se dedican a la danza y están cumpliendo el sueño de ser Billy Elliot

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

INFOBAE AMÉRICA

Nasry Asfura pidió “serenidad” y

Nasry Asfura pidió “serenidad” y afirmó que en “cuestión de tiempo” se conocerán los resultados electorales en Honduras

El Pentágono confirmó la venta de submarinos a Australia como parte del acuerdo de seguridad dentro de la alianza estratégica militar

Cinco presos murieron en la cárcel más grande de Ecuador: investigan si se trata de un nuevo brote de tuberculosis

Estados Unidos afirmó que “los ojos del mundo” siguen puestos sobre Honduras mientras el país espera los resultados electorales

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: A cinco días de las elecciones, el CNE continúa sin proclamar al ganador de la presidencia