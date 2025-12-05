“El Gobierno impide una reforma laboral consensuada porque rechaza sentarse a negociar”, aseguró la CGT

Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT (Infobae en vivo)

El nuevo borrador de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, publicado ayer por Infobae, volvió a generar la reacción del mundo sindical. Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales del triunvirato que conduce la CGT (Confederación General del Trabajo), se mostró contundente en sus críticas: “El Gobierno impide una reforma laboral consensuada porque rechaza sentarse a negociar con el sindicalismo y el empresariado”. Para el dirigente, la falta de diálogo real termina imposibilitando acuerdos que favorezcan tanto la generación de empleo como el crecimiento productivo. “Los cambios deben pensarse entre todos los actores, pero hasta ahora el Gobierno ha ignorado cualquier propuesta sindical y avanza por imposición”, sostuvo Jerónimo en una entrevista exclusiva tras la publicación del nuevo proyecto de reforma laboral.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que contó con la conducción de María Eugenia Duffard, Ramón Indart, Cecilia Boufflet y Florencia Barragán. El eje de la entrevista fue la difusión, la noche anterior, del nuevo borrador de reforma laboral publicado por Infobae, en el que el oficialismo introduce modificaciones que impactan en puntos sensibles como vacaciones, indemnizaciones y la conformación de bancos de horas laborales. En este contexto, Jerónimo insistió en la necesidad urgente de abrir una mesa de negociación amplia, tanto con representantes empresariales como sindicales, que brinde previsibilidad al modelo productivo argentino.

Desde el comienzo, Jerónimo dejó en claro que el sindicalismo desconoce los detalles finales del borrador oficial. “Ustedes tienen más información que nosotros, porque todavía no conocemos el proyecto completo. Lo único que hemos visto hasta el momento son trascendidos y versiones que circulan por el Senado, pero ningún texto concreto se nos hizo llegar”, ironizó. Para el secretario general, esta metodología es una señal de que el Gobierno no está dispuesto a construir consensos genuinos: “Ayer circulaba un proyecto que era todo lo que rechazamos, porque carece de propuestas que generen trabajo o mejores condiciones para los trabajadores”.

El sindicalista recordó antecedentes recientes donde, según su postura, quedó de manifiesto que el Ejecutivo desperdició oportunidades de diálogo: “Se demostró que no existió la voluntad de convocar a una mesa con las partes legítimamente involucradas. Ni el sector empresario ni el sindical fuimos escuchados. El ejemplo del Consejo de Mayo es clarísimo: fue solo consultivo”.

Consultado sobre la participación de la CGT en el Consejo de Mayo, el dirigente fue categórico: “Gerardo Martínez participó en representación de la central porque así lo discutimos internamente. Se llevaron muchas propuestas de la CGT, ninguna fue tenida en cuenta. El ministro Federico Sturzenegger presentaba planteos a libro cerrado. No hubo un verdadero interés por negociar de buena fe”, remarcó Jerónimo.

Durante la entrevista en Infobae en Vivo, Jerónimo subrayó que los únicos acuerdos sectoriales exitosos se dieron “cuando tanto empresarios como sindicalistas supieron adaptarse a las necesidades particulares, como fue con petroleros y automotrices”. Para el referente gremial, “es falso que todos los convenios colectivos son de 1975. Han funcionado, y cuando se han necesitado actualizar, hubo diálogo sectorial. La clave siempre es la negociación entre partes interesadas, no la imposición unilateral”.

El referente de la CGT enfatizó la necesidad de espacios de encuentro institucional: “El Gobierno tiene la responsabilidad de generar ámbitos reales de negociación. Si el objetivo es mejorar la matriz productiva, hay que hacerlo con reglas claras que aporten previsibilidad. Hoy la Argentina está sumida en una recesión profunda, sin consumo, y con empresas que requieren seguridad para invertir”.

En relación a las negociaciones políticas, destacó que el gremio mantiene diálogo con todos los espacios parlamentarios: “Hablamos con todos los bloques, no solo con Unión por la Patria. Estuvimos con los gobernadores de Provincias Unidas, nos reunimos hace poco con Miguel Ángel Pichetto, dialogamos también con diputados del PRO y con la izquierda. No tenemos problemas para exponer nuestras preocupaciones ante todos los sectores. Pero quedó claro que cuando el Gobierno avanzó unilateralmente con la ley bases o la ampliación del período de prueba y el fondo de cese laboral, no se creó ningún empleo. Al contrario, se perdieron trabajos y cerraron más pymes”, analizó.

En ese plano, Jerónimo se refirió a los trascendidos sobre la posibilidad de excluir del proyecto temas sensibles como indemnizaciones o puntos impulsados por Sturzenegger acerca de la vida sindical. “Lo que queremos es una discusión real, con el proyecto arriba de la mesa y todos los actores leyendo lo mismo. Si cada semana sale una nueva versión y nosotros no accedemos al texto, sentimos que no es serio. Si de verdad queremos previsibilidad, es hora de transparentar el proceso. Nos conformaríamos con una invitación formal: queremos ser tratados como la institución que somos”, sentenció.

El sindicalista reiteró su escepticismo ante los borradores filtrados: “No podemos respaldar ni rechazar nada solo por trascendidos. Queremos discutir sobre documentos concretos. Hay empresas que cierran cada año y trabajadores en la informalidad. ¿Cómo va a haber inversión y empleo con tanta incertidumbre?”, cuestionó.

En otro pasaje de la entrevista en Infobae en Vivo, Jerónimo fue interpelado sobre las posiciones de la CGT respecto a puntos estructurales del debate. Frente a preguntas específicas sobre la postura ante la reforma de indemnizaciones, los convenios por empresa o la llamada “industria del juicio”, remarcó: “Nosotros no promovemos la industria del juicio, ni queremos que las empresas cierren. Pero hay derechos que deben cumplirse, y los juicios laborales, en la mayoría de los casos, derivan de la informalidad. Estamos abiertos a discutir fórmulas para dar previsibilidad y favorecer la competitividad, siempre y cuando haya real voluntad de negociar”.

Según el dirigente, el camino es el diálogo multisectorial: “Para incorporar a los trabajadores informales al circuito formal, hace falta un proyecto acordado por sindicatos, empresarios y legisladores. Todos podemos aportar a la mejor ley para que el país y las empresas crezcan. Si existe una mesa seria, la CGT no va a eludir el debate”.

Sobre los próximos pasos políticos, el secretario general advirtió que la discusión está abierta y será definitoria en el Congreso. “La instancia de discusión final será la Cámara de Diputados y ahí vamos a presentar los aportes que creemos justos. Pero antes necesitamos claridad de parte del Gobierno: no pueden surgir proyectos nuevos cada semana, porque eso sólo profundiza el desconcierto”.

Al ser consultado sobre la actitud de la CGT, Jerónimo negó cualquier postura intransigente y señaló que el sindicalismo siempre estuvo dispuesto a sentarse a negociar, citando el mandato y participación de Martínez en el Consejo de Mayo como prueba de esa vocación dialoguista: “Lo decidimos colectivamente, no fue una acción individual”.

También hubo momentos de autocrítica y reflexión hacia el futuro. Jerónimo admitió que el sindicalismo debe aportar soluciones concretas para enfrentar los desafíos del empleo en la economía actual, especialmente pensando en la informalidad y la transformación del mundo laboral. “Estamos dispuestos a discutir todo lo que sirva para que las empresas sean competitivas, produzcan y se desarrollen en un país con reglas transparentes”, recalcó.

El líder gremial remarcó además que la falta de previsibilidad política atenta contra eventuales inversiones extranjeras: “¿Qué inversor va a traer su capital a un país con tanta inestabilidad? Si Argentina quiere atraer inversión, debe mostrar reglas del juego que no cambien de la noche a la mañana”.

Hacia el final del intercambio, Jerónimo fue consultado sobre los pasos a seguir si finalmente el proyecto del Gobierno ingresa al Congreso en los próximos días. Reafirmó el compromiso de la central obrera con el debate democrático, al tiempo que alertó sobre el impacto que puede tener la exclusión del sindicalismo: “Vamos a estar en todos los ámbitos posibles presentando nuestros argumentos y defendiendo los derechos de los trabajadores. Pero la construcción de una reforma laboral sólida solo es posible con diálogo social y consensos amplios”.

La entrevista completa, en la que Cristian Jerónimo pudo desarrollar en profundidad la mirada de la CGT sobre la reforma laboral y la coyuntura política, será pieza de consulta obligada en las próximas semanas: mientras se discute el futuro del empleo, el sindicalismo busca visibilidad y protagonismo en una pulseada decisiva con el Gobierno.

