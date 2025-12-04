“Si alguien quiere venir a nuestro bloque, será bienvenido, pero tampoco aceptaremos a cualquier kirchnerista”, anticipo el jefe de los libertarios en diputados

Gabriel Bornoroni, jefe de bloque de La Libertad Avanza en diputados.

El ascenso legislativo del bloque de La Libertad Avanza es el resultado de “un trabajo sostenido desde el primer día” y de la convicción de que “el bloque es la herramienta para quienes quieren transformar la Argentina”, aseguró Gabriel Bornoroni, jefe del sector oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación.

Durante una charla abierta y distendida, Bornoroni subrayó: “Si vos querés apoyar al presidente Milei y las leyes que enviará al Congreso, el lugar es La Libertad Avanza". Para el legislador, la creciente adhesión de diputados de otras provincias y bloques demuestra que hay una sintonía social y política con el rumbo reformista y modernizador que exigen los argentinos.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este contexto, Bornoroni profundizó sobre los desafíos de construir consensos tras las elecciones, la estrategia para impulsar las reformas que el Gobierno considera clave y el objetivo de sancionar el presupuesto antes de fin de año. Además, el jefe de bancada resaltó la importancia del diálogo, la consolidación de su bloque y el cambio de mentalidad en el Congreso.

A lo largo de la conversación, Bornoroni relató cómo La Libertad Avanza pasó de 37 legisladores antes del 26 de octubre a convertirse, tras las elecciones, en la primera minoría de la Cámara con 95 diputados: “Es un trabajo que venimos haciendo desde el primer día. Siempre dialogamos con todos los diputados y gobernadores para que las leyes que los argentinos piden puedan ver la luz. Esa es nuestra función”, destacó. Según el jefe del bloque, el salto de representantes propios se explica por la clara percepción de que “Argentina va hacia una modernización laboral, un presupuesto con equilibrio fiscal y transformaciones que la sociedad viene reclamando”. Y señaló que la migración de legisladores evidencia que su fuerza es vista por la dirigencia política nacional como el canal legítimo para impulsar los cambios estructurales.

Refiriéndose a la conducta de la oposición, Bornoroni fue tajante: “El kirchnerismo, con sus noventa y tres diputados, son muy duros: no apoyan nada y siempre intentan obstaculizar. Antes, con treinta y siete, era muy difícil sacar una ley. Ahora vamos a estar más tranquilos”. El dirigente no descartó que, ante la presión y el “encorsetamiento” de algunos bloques opositores, se produzcan nuevas deserciones: “Hay quienes no quieren estar más en estructuras rígidas y podrían sumarse a nuestro espacio o, al menos, acompañar las leyes que pide la sociedad”.

Bornoroni destacó la figura del Presidente de la Nación, Javier Milei.

Consultado sobre si la estrategia de La Libertad Avanza apunta a seguir incorporando diputados de otros espacios, Bornoroni aclaró: “Nosotros trabajamos para que las leyes puedan ver la luz. Si alguien quiere venir a nuestro bloque, será bienvenido, pero tampoco aceptaremos a cualquier kirchnerista”, bromeó entre risas. Más allá de las afinidades ideológicas, el diputado sostuvo que todos los legisladores que deseen acompañar el sendero reformista están invitados a trabajar juntos: “No importa el partido del que provenís. Lo trascendente es mostrarle a la sociedad que entendimos el mensaje: hay que formalizar el empleo, lograr equilibrio fiscal y terminar con la inflación”.

Uno de los puntos cruciales de la agenda parlamentaria es la sanción del presupuesto. Bornoroni reveló que el objetivo del Gobierno es dejarlo aprobado antes del cierre del año: “El presidente quiere que salga lo más rápido posible. Cuando asumamos el 10 de diciembre vamos a iniciar un trabajo intenso. El ministro del Interior, Diego Santilli, está dialogando con los gobernadores y el clima es positivo”, adelantó. También agregó que “queremos que antes de fin de año la Argentina tenga presupuesto. Si no llegamos, lo sacaremos en el verano. No vamos a parar, eso lo tienen claro todos los diputados del bloque”.

La conducción política y la capacidad de gestionar internas diversas fue otro eje en el intercambio con Infobae en Vivo. Bornoroni diferenció el estilo del oficialismo de las prácticas tradicionales, afirmando que “el presidente Milei cumple lo que promete en campaña y luego lo envía al Congreso”. Además, contó sus orígenes ajenos a la política profesional: “Vengo de las estaciones de servicio, fui presidente de la Federación de Expendedores de Combustible y la Confederación Nacional. Me cansé de ver cómo los políticos tomaban decisiones equivocadas desde afuera, así que decidí participar”.

En cuanto al comportamiento institucional, Bornoroni pidió responsabilidad y respeto por las normas: “El que hace las normas, las debe cumplir. Si no te gusta una norma, te vas a tu casa. En el Congreso hay que respetar los reglamentos y el mecanismo de juramento, no buscar excusas ni atajos. Hay que predicar con el ejemplo”, enfatizó al analizar lo sucedido ayer, donde se discutió la legitimidad de algunos juramentos.

El legislador también se refirió al desafío de mantener unido a un bloque compuesto por figuras de perfiles y trayectorias diversas, muchos procedentes del sector privado: “Mi tarea está en consolidar el equipo. Hicimos charlas de reglamento, trabajo en equipo e integración con diputados nuevos para que cada uno saque lo mejor de sí. Hay matices, pero el objetivo es común y estoy convencido de que vamos a tener éxito”.

La figura de Lorena Villaverde fue tema de debate en Infobae en Vivo.

Una parte significativa del reportaje giró en torno a la polémica por la diputación de Lorena Villaverde. Bornoroni defendió a la dirigente, señalando que “no tiene imputaciones penales en Argentina ni en Estados Unidos” y que las causas judiciales sobre ella en el exterior terminaron en una anulación del juicio, por lo cual “en nuestro país eso es considerado un sobreseimiento”. Lamentó que no hubiera asumido su banca en el Senado y sostuvo que “fue una decisión personal” de Villaverde: “Le sacaron un dictamen cuando la composición legislativa aún favorecía a la oposición. Cuando cambie la mayoría en las comisiones, estas situaciones no se repetirán”.

También aprovechó para diferenciar la lógica política del Gobierno de las prácticas tradicionales: “Nosotros no caemos en la lógica de los privilegios. Los despachos de los diputados no deben ser motivo de disputa: cuando uno termina su mandato, devuelve la llave, porque nada es propio, todo es de los argentinos”, remarcó.

El dirigente defendió, además, la estrategia oficialista frente a las crisis de imágenes y cuestionamientos surgidos durante el año: “Pasaron muchas cosas, hubo audios sobrevolando, operaciones y ataques, pero lo que sostiene al Gobierno es la demostración cotidiana del trabajo y la honestidad. Nada de lo que circuló involucra a Karina Milei ni a la cúpula, y la Justicia está avanzando en separar la verdad de las sospechas. El que hace algo mal debe ir preso. El mensaje es ese: el que la hace, la paga. Pero es fundamental que la Justicia avance rápido para que esclarezca los hechos y se recupere la confianza institucional”.

Respecto a la específica reforma laboral promisoria, Bornoroni adelantó: “Todavía no tenemos ni el texto ni el día en que el presidente enviará el proyecto, pero nos indicó que será pronto. Esperamos que esté en el Congreso antes de fin de año. Además, todos los martes nos reunimos con Federico Sturzenegger y su equipo, que nos explican cada una de las reformas previstas”.

Al cierre, el jefe del bloque reveló un costado personal, lejos de la rutina política tradicional: “Yo no medito ni hago yoga, salgo a correr a las cinco de la mañana, a lo Larreta”, comentó con humor.

