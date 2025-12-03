Política

Miguel Ángel Pichetto decidió no sumarse a Provincias Unidas y armará su propio monobloque

A partir del 10 de diciembre, cambiará el agrupamiento de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional. El experimentado legislador rionegrino decidió no compartir bancada

Miguel Ángel Pichetto
El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto decidió no seguir negociando y apartarse de cualquier tipo de acuerdo con otros bloques, por lo que a partir del 10 de diciembre conformará un unibloque en la Cámara de Diputados de la Nación.

Así lo confirmó a los periodistas acreditados en el Palacio Legislativo minutos antes de la sesión preparatoria. “Decidí no sumarme a ningún bloque y me quedé en un unibloque”, señaló el hombre que tiene una extensa experiencia en el Parlamento argentino.

La primera ruptura se vivió días atrás cuando el rionegrino, junto a quien hasta entonces era su compañero de bloque en Encuentro Federal, el bonaerense Nicolás Massot, anunciaban que no seguían en conversaciones con Provincias Unidas y armaban un bloque propio.

Sin embargo, en las últimas horas, Massot cambió de opinión y decidió sumarse al bloque que conformarán los diputados que ingresan por el acuerdo electoral que hicieron los gobernadores de Córdoba, Chubut, Corrientes, Jujuy y Santa Fe.

De esta manera, dentro de Provincias Unidas estarán los que ingresaron en esa lista, más los diputados radicales de Democracia y casi todos de Encuentro Federal. Por afuera y formando un interbloque estarán los legisladores de la Coalición Cívica.

En este esquema es que Pichetto decidió no participar por las diferencias que tiene con algunos de los miembros que conformarán el nuevo bloque de Provincias Unidas. Y con sus jefes políticos.

El primero de los problemas fue la definición de las autoridades del bloque. Los mandatarios provinciales argumentaron que la exvicegobernadora Gisela Scaglia representaría de forma cabal los intereses y la mirada de las provincias. Sin embargo, esa designación generó un quiebre con quienes impulsaban a Pichetto como jefe de bancada.

De esta forma, el hombre que supo ser la espada del kirchnerismo en el Senado de la Nación, candidato a vicepresidente de Mauricio Macri cuando el líder del PRO fue por la reelección y que se muestra enfrentado desde sus comienzos a la administración de Javier Milei al punto que llegó a reprender a sus legisladores por aplaudir en el recinto señalándoles: “qué aplauden. Acá se viene a ganar”; decidió jugarse su propia suerte sin tener que consensuar con nadie más que su propio espíritu.

“A Miguel nunca le interesó ir a las comisiones por lo que el número no le interesa. Tampoco tiene ganas de negociar posiciones con gente que no quiere ni respeta. A partir de eso es que tomó una decisión. Además, en una Cámara en donde cada voto suelto vale el doble, se cotiza mucho más”, explicó un legislador que lo conoce desde hace muchos años.

Pichetto ya no compartirá bloque
El caso de Pichetto se repetiría con otros legisladores de mucha experiencia parlamentaria que, aseguran, no están dispuestos a unirse en un bloque con otra fuerza por el hecho de hacer un número que les permita disputar poder. O que tampoco están dispuestos a participar en algún bloque con los que no están de acuerdo con la conducción.

En este sector resuenan en los pasillos del Congreso de la Nación los nombres y apellidos de diputados radicales que, molestos con las negociaciones con el PRO, buscarían una salida similar a la que encontró Pichetto.

Este es el caso de la diputada radical Karina Banfi, quien también armaría un unibloque molesta por el lugar que le quedaba a la provincia de Buenos Aires en la conformación del bloque.

Esto generaría un hemiciclo con dos fuerzas que concentran la mayor cantidad de votos -UP y LLA- otros dos grupos de legisladores que representan a diferentes gobernadores; y varios diputadas y diputados “sueltos”

Así, mientras se espera que se terminen de entregar los documentos en la presidencia de la Cámara que configuran finalmente, por lo menos desde la legalidad y la formalidad, quién está en qué bloque; las conversaciones y las operaciones continúan de manera frenética.

