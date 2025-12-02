Política

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura de Santa Fe: los 12 proyectos clave que busca tratar

El gobernador santafesino realizó la convocatoria para que se discutan iniciativas como el Presupuesto 2026 y la aprobación de un préstamo para realizar obras

El Ejecutivo provincial impulsa la modernización del procedimiento administrativo con un proyecto de ley remitido a las cámaras

Santa Fe se prepara para un diciembre de fuerte actividad legislativa tras la convocatoria a sesiones extraordinarias que fue firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Así lo establece el Decreto Nº 3084/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial de la provincia.

La iniciativa del Ejecutivo busca que se lleva a cabo el tratamiento de doce proyectos fundamentales, entre los que sobresalen el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Económico 2026 y la Ley Tributaria correspondiente al mismo período.

Ambas iniciativas representan las herramientas clave para la ejecución de políticas públicas durante el ciclo venidero. De acuerdo a lo adelantado, el período ordinario de sesiones de la Legislatura santafesina iniciará cada 15 de febrero y culminará el 30 de noviembre; esto deja a diciembre como el mes reservado a debates extraordinarios, mientras que en enero la legislatura suele pausar su actividad.

En ese sentido, las Cámaras Legislativas acordaron reunirse entre el 11 y 18 de diciembre. El temario se concentra en normas consideradas prioritarias para el futuro inmediato de la administración santafesina. Como quedó plasmado en el texto oficial, el llamado se apoya en lo dispuesto por los artículos 75 y 107 del texto constitucional local, que facultan al Ejecutivo a requerir sesiones extraordinarias ante asuntos de interés público.

Entre las prioridades figura el proyecto de ley (Mensaje N° 32/25) que solicita autorización a la provincia para contraer un préstamo con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por hasta 50 millones de euros, más intereses y accesorios.

La Legislatura santafesina tratará el pedido de autorización para un empréstito de hasta cincuenta millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo

Los fondos se destinarán al Proyecto Mejora Energética para Edificios Sostenibles e Inclusivos (M.E.E.S.I.), respaldado por recursos de la AFD y el Fondo Verde para el Clima (FVC). La iniciativa también prevé la utilización de fondos de Coparticipación Federal de Impuestos como garantía de las obligaciones asumidas.

Dentro de la agenda, el Ejecutivo también impulsa la aprobación del Proyecto de Ley de Procedimiento Administrativo (Mensaje N° 40/25), la adecuación del funcionamiento del fuero penal juvenil conforme a los principios de la Ley N° 13.018 y el Código Procesal Penal Juvenil (Mensaje N° 36/25), y la creación del Colégio de Jueces en lo contencioso administrativo (Mensaje N° 41/25).

A la vez, se somete a debate el proceso contencioso administrativo y la aprobación de pliegos para la licitación de licencias destinadas a la explotación de apuestas deportivas en línea (Mensaje N° 44/25), lo que permitiría la implementación y operación de servicios vinculados a este rubro bajo el control de la Lotería de Santa Fe.

La prórroga parcial del régimen extraordinario de emergencia instituido por la Ley 14.237 (Mensaje N° 46/25) también forma parte del paquete a tratar, al igual que la creación de una persona jurídica no estatal, el Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano de Rosario (Mensaje N° 37/25). El objetivo de este último proyecto es canalizar iniciativas de desarrollo urbano para la ciudad más populosa de la provincia.

El temario de diciembre incluye la regulación del sistema público provincial de infraestructura tecnológica y conectividad

La agenda de extraordinarias contempla además la modificación de la Ley Provincial N° 14.371, con el objetivo de corregir inconsistencias normativas, ajustar competencias institucionales y devolver coherencia jurídica en la prevención y erradicación de la violencia y el acoso en ámbitos laborales públicos y privados. El temario también incluye el proyecto para instituir el Sistema Público Provincial de Infraestructura Tecnológica y Conectividad, denominado “Red de Conectividad e Infraestructura Tecnológica”, cuya regulación se supedita a las necesidades de conectividad de la administración provincia y de sus municipios.

Otra norma en carpeta aborda las condiciones para el funcionamiento de estadios y dependencias construidas para los Juegos Odesur 2026. Por su parte, el mensaje vinculado a la futura Ley Orgánica de Municipios será remitido por el Ejecutivo en los próximos días, en cumplimiento del mandato constitucional que exige su remisión antes de septiembre del año próximo.

La convocatoria a extraordinarias generó movimientos en el recinto de la Cámara de Diputados, designado como ámbito para la convención. En ese sentido, distintos bloques ya anticiparon debate sobre el alcance de la sesión y las prioridades para el tratamiento. A la par, el propio Ejecutivo procura persuadir a los legisladores del bloque Unidos en la urgencia por avanzar con otros temas habilitados, con la intención de evitar que el tratamiento se retrase hasta febrero.

Con la agenda definida y las fechas de sesión acordadas, la Legislatura de Santa Fe se apresta a abordar un listado de iniciativas que marcarán los primeros compases del 2026 en la administración provincial. La publicación del decreto en el Boletín Oficial y la rápida reacción del cuerpo legislativo coronan una semana de intensos preparativos institucionales en la provincia, mientras los distintos sectores políticos analizan el contenido y reciben los mensajes elevados desde la Casa Gris.

