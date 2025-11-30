Los gobernadores no kirchneristas pierden peso en el Senado y no logran quebrar al bloque del peronismo

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo (NA)

Mientras La Libertad Avanza camina los pasillos del Congreso de la Nación en modo ganador y suma voluntades, el peronismo sufre y sigue sin poder reacomodarse. La imagen más clara de esto son los cambios en la Cámara de Diputados, que lo hacen crujir cada vez más fuerte.

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolo Figueroa (Neuquén) coquetean con la posibilidad de romper con el bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja y, en el mejor de los casos, armar un interbloque.

Esa presión de los gobernadores en Diputados es poco frecuente, teniendo en cuenta que los intereses de las provincias están representados por los senadores. “En diputados respondes a tu jefe político que no necesariamente es el gobernador, eso pasaba más en el Senado. Esta injerencia que estamos viendo en los últimos años es una novedad, hay una especie de senadorización de la cámara”, reconoció una legisladora del peronismo de las denominadas “sin tierra” -es de una provincia donde el gobernador es de otra fuerza.

En el Senado aseguran que la posibilidad de que esto ocurra está más contenida. “Nosotros no estamos teniendo ese problema”, reconoció una de las espadas del peronismo en la Cámara alta. “Catamarca es Corpacci -Lucía- y está adentro, lo mismo que con Tucumán -Juan Manzur y Sandra Mendoza-, están adentro; y por Santiago del Estero asume José Neder que también es de Fuerza Patria”.

Germán Martínez y Cecilia Moreau, de Unión por la Patria (Gustavo Gavotti)

Entre los senadores persisten las dudas respecto del interés de los gobernadores para llevar adelante una ruptura. “Uno lo entendería si fuese una situación como la de la presidencia de Mauricio Macri, en donde podían negociar obras, pero ahora ¿qué negocian si no les dan nada? Si el problema es la conducción -por Cristina Kirchner-, eso no se soluciona adentro del Congreso”.

El problema en el Senado de la Nación con el peronismo es con el bloque Convicción Federal, los cuatro peronistas que se fueron de Unión por la Patria, pero que se mantienen en el modo interbloque.

En este grupo están Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moíses (Jujuy), Jesús Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis) que quieren mantener cierta independencia de la conducción del interbloque de Unión por la Patria.

Días atrás, el presidente del interbloque de UP, José Mayans, anunciaba que se iba a una fusión y unificación de los tres bloques que conforman el interbloque en uno solo que se llamará “bloque justicialista”.

Esto, que lo dijo al término de un encuentro en la sede nacional del Partido Justicialista, no se plasmó en la realidad. Básicamente, Convicción Federal hizo saber que si la intención era avanzar por esa línea no sólo que no iban a unificar sino que ni siquiera iban a mantener el interbloque.

El Senado de la Nación

“La pelea en el Senado es más sobre cómo se organiza y quién manda acá que lo que puede llegar a ser a quién se responde afuera. Se parece más a un debate de bloque de diputados que de senadores”, señalaron desde el peronismo parlamentario.

Así, mientras La Libertad Avanza sigue intentando ampliar su músculo parlamentario en Diputados como en el Senado con la suma de algunos otros legisladores que puedan llegar a pegar el salto, el peronismo busca que se doble pero que no se rompa, en lo que es una acepción libre de la frase “que se rompa, pero que no se doble” que se la asocia con el fundador de la Unión Cívica Radical, Leandro Alem.

Mientras se espera el llamado a las sesiones extraordinarias y el temario que incluirá la Casa Rosada en las mismas, el peronismo en la Cámara Alta observa como Diputados cada vez se parece más a lo que supo ser el Senado.