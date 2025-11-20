Política

Qué piensan en Casa Rosada sobre la restricción al régimen de visitas de Cristina Kirchner

Los interlocutores del Gobierno aclaran que “no se meten” en las decisiones del Poder Judicial. Sin embargo, hay opiniones variadas

Guardar
Cristina Kirchner y Javier Milei
Cristina Kirchner y Javier Milei durante el traspaso de mando (REUTERS)

El día después de que el Tribunal Oral Federal 2, a cargo del juez Jorge Gorini, impusiera nuevas restricciones al régimen de visitas de la expresidenta Cristina Kirchner, en Casa Rosada coexisten posiciones diversas sobre la limitación a la prisión domiciliaria de la titular del Partido Justicialista (PJ).

Tras la decisión, la ex vicepresidenta no podrá recibir visitas ajenas a su núcleo cercano por más de dos horas y deberá solicitar “autorización individual, expresa y previa“. Pese a que en todos los despachos sobrevuela la premisa que repite el presidente Javier Milei, quien asegura ser “el único que trabaja por la independencia del Poder judicial”, hay voces que rechazan la decisión de Gorini y otras que cuestionan a la ex mandataria por gozar de “beneficios”.

“Nos parece una barbaridad que una persona que hizo daño a todos tenga libertades que otros no tienen y que viva en un lugar con todas las comodidades, pero no deja de ser una decisión de la justicia”, se expidió un importante funcionario ante la consulta de Infobae, pero rápidamente aclaró: “De igual forma, no tenemos que opinar ni dejar de opinar porque es un tema estrictamente judicial”.

La foto que motivó las
La foto que motivó las nuevas restricciones

Con los nuevos cambios, las citas que reciba CFK deberán adjuntar en la solicitud formal “una motivación concreta y detallada” sobre los motivos del ingreso con fecha y hora al departamento ubicado en San José 1111.

En otras oficinas de Balcarce 50, por el contrario, destacan la situación de la referente peronista y hacen énfasis en su condición de dos veces presidenta. “Está mal. Cristina no requiere resociabilizarse en una cárcel”, explicaron a este medio.

Para un importante funcionario libertario, Fernández de Kirchner cumple “por edad” una prisión domiciliaria con algunas atribuciones puntuales por haber estado al frente de los destinos del país desde el 10 de diciembre de 2007 hasta la misma fecha de 2015. “Esa detención tiende a ser más light. No puede participar en política con cargos y esa es su pena. El resto es accesorio. Es una ex presidenta y no debe olvidarse”, argumentó al respecto.

Otro importante colaborador con acceso al despacho presidencial se opuso a la restricción del Tribunal: “Estoy en contra. Es una ex presidenta que debe contar con ciertas particularidades en su trato”.

Sin embargo, la postura que suma más adeptos en la administración libertaria es la de la indefinición. “No opino de cuestiones judiciales concernientes a otros poderes. Mi rol no me lo permite”, se escudó un miembro del Poder Ejecutivo. Algo del estilo planteó otro referente violeta: “Es un tema de la justicia. En lo particular, me da lo mismo. No tengo opinión sobre el tema”.

Cristina Kirchner recibió en su
Cristina Kirchner recibió en su casa de San José 1111 a referentes de Fuerza Patria

Si bien el mandatario supo plantear que fue “el primer presidente que tomó la decisión de que (Cristina Kirchner) vaya presa”, luego de que responsabilizara a la oposición de cargar contra José Luis Espert en plena campaña electoral, expuso una extensa explicación en la que dio sus motivos para privarse de opinar sobre causas judiciales. “Lo he dicho siempre: no me meto en los temas de la Justicia. Tiene que ser independiente si queremos tener una república. Necesitamos que lo sea, por eso no me puedo estar metiendo. Hay cosas que considero que están mal y, sin embargo, me callo”, sostuvo anoche en una entrevista con Radio Mitre.

En paralelo al debate, sus espadas judiciales trabajan para “despolitizar la Justicia”, uno de los deseos principales del libertario, y reivindicar a la vez la carrera judicial al tiempo que mide el momento justo para retomar la negociación con la oposición por la composición de la Corte Suprema. Como contó Infobae, por estos días Milei se inclina en postergar la conversación con los bloques para después de las sesiones extraordinarias. “Hay temas más importantes que atender antes. Por orden de Javier Milei no hay ninguna discusión habilitada ni por tema Corte ni por tema pliegos hasta pasadas las extraordinarias. Cualquiera que diga lo contrario es porque no habla con el Presidente”, alertó una voz del Poder Ejecutivo.

Temas Relacionados

Casa RosadaCristina Fernández de KirchnerGobiernoJavier MileiÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Patricia Bullrich define la estrategia libertaria en el Senado y desembarca con su equipo

Puso asesores a seguir la Comisión de Asuntos Constitucionales. Marcó el pulso de defensa de Villaverde y hoy reunió a todos los voceros de los senadores

Patricia Bullrich define la estrategia

Por miedo a filtraciones, el Gobierno posterga reuniones y definirá en soledad las próximas reformas

No habría encuentros del Consejo de Mayo hasta diciembre. “Decidimos mantener las charlas en estricta confidencialidad”, esgrimieron a Infobae. Hubo versiones de supuestos artículos para la iniciativa laboral y de cambios en Educación

Por miedo a filtraciones, el

El juicio a Edgardo Kueider por contrabando comenzará el abril de 2026 en Paraguay

Junto a su pareja cumplen prisión domiciliaria desde diciembre del año pasado. La pena máxima en expectativa es de dos años y medio

El juicio a Edgardo Kueider

Daniel Scioli presentó su marca de yerba mate con un mensaje humorístico y deportivo

Durante la asamblea del Consejo Federal de Turismo, el funcionario sorprendió al regalar un paquete que incluye un peculiar slogan. El color del envase y un número en homenaje a su paso por el fútbol de salón. El producto no se comercializa

Daniel Scioli presentó su marca

“Típico del kirchnerismo...”: tensión entre Axel Kicillof y Alfredo Cornejo durante un encuentro en el CFI

Los gobernadores participaron de un evento de formación de jóvenes y se cruzaron por las políticas necesarias para el desarrollo del país. El bonaerense denunció las medidas “neoliberales” de Milei y el mendocino recordó los gobiernos kirchneristas

“Típico del kirchnerismo...”: tensión entre
DEPORTES
Los mejores memes del trofeo

Los mejores memes del trofeo de “Campeón de Liga” que recibió Rosario Central, con la competencia aún en desarrollo

Tras el trofeo de “campeón de Liga” que recibió Rosario Central, así quedó la tabla histórica de títulos

Argentina inicia su serie ante Alemania por el pase a semifinales de la Copa Davis: Cerúndolo enfrenta a Zverev tras el triunfo de Etcheverry

Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina ante Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
De Copenhague a Mallorca: Ángela

De Copenhague a Mallorca: Ángela Leiva mostró su vida de viajes y música en octubre

Maxi López se quebró en Masterchef al hablar de sus hijos y Wanda Nara lo consoló ante las cámaras

Desopilante momento en Ahora Caigo: Darío Barassi intentó probarse una remera y terminó atrapado en vivo

Lowrdes contó que se tiene que someter a una cirugía mayor: “Le estoy tratando de poner toda la mejor onda”

Guido Kaczka interrumpió su programa para socorrer al mini Hombre Araña tras una caída en vivo

INFOBAE AMÉRICA

De error a furor: cómo

De error a furor: cómo la imagen de un personaje clave de “The Office” se volvió viral en cinco continentes

El rock británico despide a Gary ‘Mani’ Mounfield, icónico protagonista de la revolución de “Madchester”

Un incendio obligó a evacuar la sede principal de la COP30 en la ciudad brasileña de Belém

Las lluvias intensas en Vietnam dejaron al menos 41 muertos y nueve desaparecidos

Paz devolvió la histórica sede de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia a su fundadora tras casi tres años de ocupación por el MAS