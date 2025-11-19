Política

La Policía aplica el protocolo antipiquetes frente a la protesta de estatales, jubilados y universitarios

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó hacia distintas reparticiones públicas. En el Congreso se realiza la habitual marcha por el aumento de las jubilaciones. Docentes universitarios también llevan adelante un paro y no hay clases

Guardar
Fuerte operativo de seguridad federal
Fuerte operativo de seguridad federal rodeó la secretaría de Trabajo. También hubo despliegue en el Congreso y Plaza de Mayo ante la protesta de ATE y movimientos sociales (Fotografía: RS Fotos)

La secretaría de Trabajo, el eje del Congreso Nacional y las inmediaciones de Plaza de Mayo permanecen este miércoles bajo un fuerte operativo de fuerzas federales. El anuncio del paro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue el escenario previo: los estatales avanzaron en una medida de fuerza exigiendo un aumento de sueldos, en contra de la reforma laboral y se sumaron a la habitual protesta junto a jubilados. Lo propio hicieron docentes universitarios y movimientos sociales para completar el panorama de la jornada.

Desde la mañana, columnas de ATE, las dos CTA, sindicatos de base, organizaciones piqueteras y agrupaciones como el Polo Obrero cumplieron lo anunciado. El operativo de las fuerzas de seguridad fue coordinado exclusivamente para impedir que los manifestantes bloquearan los accesos vehiculares o los ingresos a edificios públicos. La determinación de aplicar el protocolo antipiquetes fue ratificada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que desde temprano advirtió que la jornada se desarrollaría “sobre la vereda y sin violencia”, como enfatizó su titular, Patricia Bullrich, a través de sus redes sociales.

La ministra dirigió un mensaje a quienes, según su declaración pública: “tienen como trabajo provocar la crisis de este Gobierno”, y “una modernización laboral que ni conocen”, en alusión al rechazo expresado a la reforma en las condiciones de contratación entre trabajadores y empresas. Para la funcionaria, la protesta debe ajustarse “al protocolo, sobre la vereda y sin violencia”.

infografia

La réplica llegó casi en simultáneo por parte del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien la acusó de distraer la atención respecto de las problemáticas de seguridad real. “Ministra, ojalá le dedicara al menos la mitad del tiempo que destina a perseguir a los trabajadores y jubilados, a combatir a los narcos y estafadores de su Gobierno. Así por lo menos hace rendir más el alto sueldo que le pagamos”, expresó Aguiar, según reproduce la agencia Noticias Argentinas.

El paro nacional convocado por ATE abarcó a diversas reparticiones públicas. Parte de los estatales participaron de la marcha que inició en la secretaría de Trabajo, luego avanzó hacia la Plaza de los Dos Congresos y se desplazó hacia Plaza de Mayo pasadas las 17. El propio Aguiar señaló en la previa que la medida gremial buscaba “encender la llamita de la conflictividad y que esta crezca rápidamente”. Enfatizó que la reforma laboral y el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos “están íntimamente vinculados” y evaluó: “Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos”.

El Ministerio de Seguridad aplicó
El Ministerio de Seguridad aplicó el protocolo antipiquetes para evitar bloqueos y garantizar la circulación en los principales accesos de la ciudad (Fotografía: RS Fotos)

A la protesta de los trabajadores estatales y los jubilados se sumaron docentes universitarios, quienes realizaron un paro que paralizó actividades académicas en numerosas facultades del conurbano y el interior bonaerense. También se adhirieron hospitales públicos, como el Garrahan y otros centros de salud bajo jurisdicción nacional, restringiendo su atención a urgencias por la adhesión de personal no médico.

La movilización fue sostenida, además, por agrupaciones políticas y sociales. Los movimientos piqueteros agruparon militantes del Polo Obrero, partidos de izquierda y diversas organizaciones barriales. En palabras de sus voceros, se trató de una jornada unitaria para rechazar el rumbo económico del Gobierno y dejar “claras banderas contra Donald Trump, Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional”.

La protesta unitaria reunió a
La protesta unitaria reunió a sindicatos, organizaciones piqueteras y movimientos sociales en rechazo al acuerdo con Estados Unidos y el FMI (Fotografía: RS Fotos)

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Jefatura de Gobierno porteña se confirmó la implementación estricta de las directrices contenidas en el protocolo: el objetivo central fue mantener la circulación, proteger el Congreso y la Casa Rosada y evitar la instalación de piquetes permanentes en los puntos neurálgicos de la ciudad. “Como todas las semanas”, ratificaron fuentes oficiales, la orden fue evitar bloqueos prolongados y desalentar la permanencia de manifestantes en las arterias principales.

Temas Relacionados

Protesta ATE Javier Milei Patricia Bullrich Plaza de Mayo Congreso Nacional Reforma laboral Paro nacional FMI Estados Unidos

Últimas Noticias

El Gobierno aumenta la tensión con los estatales: avisó que descontará el día a quienes adhieran al paro de ATE

En medio de tensiones por la inminente reforma laboral, la administración de Javier Milei confirmó que sancionará con reducción salarial a quienes participen en la protesta que se desarrolla en este momento

El Gobierno aumenta la tensión

LLA sumó a otros tres diputados a su bloque y está más cerca de disputarle la primera minoría al peronismo

Los miembros de la Liga del Interior, conocidos popularmente como “radicales con peluca”, se incorporarán a la bancada oficialista, que quedará con 91 integrantes. El peronismo tiene 96 escaños, pero enfrenta fuertes tensiones internas y no se descartan eventuales rupturas

LLA sumó a otros tres

Primera jugada de Bullrich en el Senado: buscó impugnar a Capitanich y a Soria PJ para proteger a Villaverde

La referente de LLA apuntó contra los legisladores del PJ, minutos antes de que comenzara la Comisión que dictamina a favor o en contra de los diplomas de los legisladores electos

Primera jugada de Bullrich en

Javier Milei condecoró a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo y el tenor italiano cantó en la Casa Rosada

El Presidente recibió en el palacio de gobierno al prestigioso artista, que expresó su agradecimiento, tocó en el piano el tango “Por una cabeza” y luego interpretó el clásico “Bésame mucho”

Javier Milei condecoró a Andrea

La alianza pro-reformas que planea Milei: los gobernadores que mira Casa Rosada y el bloque clave para asegurar los votos

El oficialismo intensifica negociaciones con jefes provinciales para asegurar respaldo legislativo a sus principales proyectos, mientras avanza en acuerdos políticos y económicos para abrochar las iniciativas libertarias

La alianza pro-reformas que planea
DEPORTES
El desconsolado llanto de Mauro

El desconsolado llanto de Mauro Zárate en medio de una entrevista cuando le mostraron las declaraciones de sus padres tras su primer gol profesional

Los rumores sobre el regreso del Diablito Echeverri a River Plate en medio de su presente irregular en Bayer Leverkusen

Sonrisas, exigencia a fondo y la ansiedad de la espera: así vive la Selección Argentina la previa del Final 8 de la Copa Davis

Una figura de Escocia se quebró al recordar a su ex compañero Diogo Jota tras la histórica clasificación al Mundial: “No puedo sacármelo de la cabeza”

El hermano de Carlos Bilardo reveló cuál fue la reacción del histórico DT cuando le contaron sobre la muerte de Miguel Ángel Russo

TELESHOW
El paso trascendental que dieron

El paso trascendental que dieron Tamara Báez y su novio a más de un mes de su reconciliación

El paradisíaco viaje de Nicole Neumann y Manu Urcera a Villa la Angostura: entre lagos y paseos con su hijo Cruz

El nuevo incidente policial de L-Gante por el que podría volver a prisión

El emotivo regreso de Darío Barassi a su colegio en San Juan: fotos, recuerdos y sus amigos de siempre

La intimidad del ensayo de Andrea Bocelli y Nicki Nicole antes de brillar juntos en el concierto de San Isidro

INFOBAE AMÉRICA

Adele y su primer protagónico

Adele y su primer protagónico en Hollywood: qué se sabe sobre “Cry to Heaven”, la superproducción dirigida por Tom Ford

Sigue la tensión entre Japón y China: Beijing se dispone a bloquear todas las importaciones de productos del mar

Excluyen a dos autoras de premios literarios en Nueva Zelanda por uso de IA en portadas

Casi 800 millones de personas en el mundo sufren insuficiencia renal crónica, alerta un estudio

¿Cuáles serán los mayores desafíos para concretar el plan de Trump para Gaza?