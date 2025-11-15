Diego Santilli viajó a Neuquén y reveló cuál es el modelo que mira el Gobierno para la reforma laboral

Diego Santilli reveló cuál es el modelo de reforma laboral que mira el Gobierno

El ministro del Interior, Diego Santilli, realizó hoy una visita oficial a Neuquén, donde se reunió con el gobernador Rolando Figueroa y mantuvo encuentros con referentes políticos provinciales. En el marco de esa actividad, el funcionario reveló que el Gobierno prepara una reforma laboral que cuenta, entre otras inspiraciones, con la modificación del convenio colectivo de trabajo (CCT) aplicado al sector petrolero en Vaca Muerta.

“El Gobierno trabaja en una reforma que ingresará próximamente. Esta semana la discutiremos en gabinete, para luego iniciar un camino de diálogo que apunte a una modernización laboral”, anticipó Santilli, en declaraciones a Radio 7.

Al brindar detalles sobre los cambios en las relaciones laborales, el ministro subrayó que una referencia es la experiencia del CCT petrolero que rige en el yacimiento de Vaca Muerta, y que podría replicarse en aquellas "actividades que son nuevas en nuestro país“. En 2017, el entonces titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, firmó un acuerdo que permitió reorganizar turnos, reducir la cantidad de trabajadores por equipo, y eliminar las denominadas “horas taxi”, entre otras condiciones laborales.

“Acá se hizo una reforma muy importante y Vaca Muerta creció. Me tocó trabajar en la modernización laboral del convenio colectivo petrolero con Pereyra, y eso le permitió expandirse y multiplicar la cantidad de trabajadores en un segmento donde la inversión vino, y se desarrolló”, explicó Santilli, sobre el modelo de referencia pactado con el fallecido dirigente sindical y que fue auspiciada por expresidente Mauricio Macri.

"Ese es el camino, hacia ahí apunta la modernización laboral. A no alterar los derechos de los que están, pero darle derechos a los que están afuera. Son más los que están afuera que los que están adentro, son más los informales que los formales", agregó.

Mauricio Macri y Guillermo Pereyra, tras la firma que actualiza el convenio colectivo petrolero de Vaca Muerta

Según el argumento de Santilli, en Argentina existen aproximadamente 23 millones de personas con capacidad de trabajo, de las cuales 6 millones están empleados en el sector privado formal y 3 millones en el sector público. En contraste, hay más de 9 millones de trabajadores que, por estar en la informalidad, “no tienen acceso a vacaciones, salud ni jubilación futura”.

“La reforma apunta a todos estos que están afuera del sistema”, sostuvo Santilli, al remarcar que el objetivo es otorgarle "derechos a los que están afuera, los informales”. “¿Cuál es el gran miedo que tiene un comerciante? Que toma un laburante, tiene un juicio laboral y pierde lo poco que tiene”, describió.

Y completó: “Hace veinte años que no hay una pyme neta más en la Argentina. Hace quince años que no hay un puesto de trabajo formal más. No podemos seguir de esta manera. ¿Cómo reinsertás a la persona de 45 años que se quedó sin laburo? ¿Vos creés que con el mismo mecanismo? No va a ser reinsertado con el mismo mecanismo. Entonces, le tenés que dar una oportunidad distinta hacia adelante. Y no quitarle derecho al que hoy tiene laburo formal“.

Pese a que dijo que la intención oficial es incorporar a los trabajadores informales al sistema, la nueva conducción de la CGT tiene preocupación porque cree que el objetivo es flexibilizar las condiciones laborales, legalizar la precarización del empleo y debilitar el poder de los sindicatos. En ese marco, explora contactos oficiales con los gobernadores para convencerlos de no dar su apoyo en el Congreso a una reforma laboral “antisindical”.

La agenda de negociación con Figueroa

Además de los temas laborales, Santilli señaló en su “libreta” otras prioridades como la baja de impuestos, la redacción del Presupuesto 2026 y la actualización del Código Penal, vigente desde 1921.

El intercambio forma parte de la nueva etapa del gobierno que encabeza el presidente Javier Milei, que tiene como objetivo trabajar en conjunto con los gobernadores, “escuchar sus agendas y propuestas de trabajo”, y a su vez, dialogar con el Congreso para impulsar y promover las reformas estructurales que plantea el oficialismo.

“Vengo a escuchar la agenda del gobernador. Es lo que estoy haciendo, tomando la agenda regional de cada uno de ellos. Y por mi lado, planteándoles la agenda nacional que nosotros tenemos en términos de reformas estructurales, con un presupuesto que nos de previsibilidad, que ayude a bajar el riesgo país. Si baja el riesgo país, tenés menos tasas, y con menos tasas, tenés más actividad", deslizó Santilli.

En particular, el ministro subrayó el potencial de recursos que maneja Neuquén. “Entre la energía, la minería, la industria del conocimiento, además del campo y la industria, estos sectores energéticos y minerales pueden generar un campo más. La colocación de nuestros productos al exterior nos puede poner en un lugar de una Argentina hiperpotente. El camino hay que construirlo porque vos podés tener los recursos, pero si no los trabajás, no tenés la infraestructura y no lo desarrollás, nada pasa", concluyó.