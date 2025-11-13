Tras recibir a otros dos gobernadores, Santilli espera a Luis Caputo para negociar fondos con las provincias

El funcionario también participó de un evento de la UIA (Jaime Olivos)

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este jueves en la Casa Rosada a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y busca sumar a los próximos encuentros a su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, para poder negociar con las provincias el posible reparto de fondos.

El funcionario continúa con su ronda de reuniones con los mandatarios locales con la idea de conseguir apoyos en el Congreso para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas que impulsa Javier Milei, pero depende del titular del Palacio de Hacienda para avanzar en determinados reclamos.

“Nosotros somos un equipo, que lidera el Presidente, que tiene una mesa de conducción, que tiene un jefe de Gabinete y un ministro de Economía que hacen un trabajo enorme en la República Argentina. Mi misión es trabajar con el Congreso, alineado con el Senado y con la Cámara de Diputados, para lograr los objetivos", remarcó “El Colo” tras dialogar durante más de una hora con Jaldo.

Al respecto, Santilli anticipó que buscará sumar pronto a Caputo a las conversaciones con los gobernadores porque “es un actor muy importante” y “todo lo que se tenga que resolver, va a ser en el marco de una visión económica él”.

Santilli junto a Jaldo

“Yo creo que hasta ahora el saldo es muy positivo. Primero, por haber encontrado puntos de común acuerdo, de diálogo significativo, y poder, en líneas generales, que entiendan que yo los escucho. Los gobernadores me dicen ‘está claro que la Argentina tiene que tener unos mecanismos laborales, ‘está claro que tiene que tener una menor carga fiscal’, ‘está claro que el país tiene que tener un presupuesto que le da previsibilidad’”, indicó.

Los mandatarios se vienen mostrando abiertos al consenso, pero también reclaman algún gesto por parte de la Nación, principalmente en lo que tiene que ver con el reparto de fondos.

Esta es una larga discusión que las partes vienen llevando desde hace meses y que incluso se trasladó al Congreso, donde las provincias presentaron un proyecto para automatizar la entrega de ATN y otro para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos, que no prosperaron.

Por su parte, Santilli les manifestó a los gobernadores con los que se reunió que está dispuesto a poner sobre la mesa todos los temas, pero les aclaró que para eso tiene que esperar que se sume a los encuentros el ministro de Economía.

Hasta el momento, Caputo no participó de estas conversaciones porque tenía una agenda ya establecida con varios viajes al exterior y otros compromisos, pero en las próximas semanas se incorporaría.

Caputo se sumará a las reuniones con gobernadores próximamente

“Nosotros tenemos una agenda de cara a las sesiones extraordinarias que el Presidente me ha planteado, que tiene que ver con el Presupuesto, con una modernización laboral, con una reforma fiscal y con el Código Penal. Después, bueno, seguramente, podrá haber otros temas que los iremos analizando”, explicó el titular de la cartera de Interior.

Quien sí acompañó al “Colo” en la mayoría de las ocasiones fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien estuvo para recibir a Sáenz este jueves, pero se tuvo que ausentar con Jaldo porque acompañó a Milei en una actividad en Corrientes.

“Fue una reunión muy productiva. Destacamos esta decisión del Presidente, a través de Santilli, del diálogo y apertura. Esto nos va a llevar a ayudar a sacar adelante a nuestra Argentina, como así también potenciar a cada una de las provincias”, comentó el tucumano al salir de la Casa Rosada.

En este sentido, manifestó que “de la misma manera en que la provincia mostró predisposición para acompañar al Gobierno Nacional”, también observa un compromiso de las autoridades nacionales para “la atención de las agendas locales”,

Sobre la posibilidad de una reunión con todos los mandatarios provinciales, incluidos los más opositores, el “Colo” respondió: “Estoy trabajando con los que asistieron a las reuniones con el Presidente, que acompañaron el Pacto de Mayo, que están en sintonía con las reformas que el país está tratando. Después, más adelante, veremos”.