Tras la gira por EEUU, Javier Milei ya está en Bolivia para participar de la jura presidencial de Rodrigo Paz Pereira

El presidente Javier Milei participará este sábado de los actos de asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. El mandatario tendrá una agenda acotada en el país vecino, a donde arribó por la mañana tras una intensa gira por Estados Unidos, y se prevé que regrese al país tras la ceremonia oficial.

El acto de jura presidencial comenzará a las 11, cuando inicie la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional. Luego será momento del saludo protocolar a Paz Pereira. A las 13, Milei asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando y, a las 14, partirá el vuelo especial que conducirá al Presidente de regreso a Buenos Aires.

El cambio de liderazgo en Bolivia representa para el mandatario argentino una oportunidad estratégica en el escenario regional. La administración de Rodrigo Paz podría convertirse en un nuevo socio para Milei en América Latina, ante una región que está fracturada por las diferencias ideológicas y los alineamientos geopolíticos. Milei está acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Entre otras actividades en EEUU, el Jefe de Estado participó de un encuentro a puertas cerradas en el Council of America, donde describió los próximos pasos de su plan de Gobierno ante un grupo selecto de empresarios globales con intereses en la Argentina.

El cónclave se extendió por noventa minutos, y después de la disertación presidencial, los invitados al cónclave tuvieron la oportunidad de preguntar acerca de las iniciativas del Gobierno vinculadas a sus negocios en el país.

“Fue un encuentro excelente, con el presidente Milei explicando todo y contestando con un nivel de detalle que no esperábamos”, comentó a Infobae un invitado a la reunión convocada por el Council of America.

Milei hizo una introducción de casi media hora y a continuación, el presidente contestó con precisión cada uno de los interrogantes que surgieron en el desayuno de trabajo. Las explicaciones del jefe de Estado recorrieron la futura situación política en el Congreso, adonde las bancadas oficialistas ya podrán resistir la presión y el embate del peronismo en la oposición.

Asimismo, Milei argumentó que su hoja de ruta en Balcarce 50 tiene un desarrollo de al menos 6 años, un concepto de largo plazo que fue recibido con entusiasmo por los inversores en minería que fueron invitados al encuentro en New York.

Tras la reunión el Council of America, Milei abandonó su hotel en la Quinta Avenida y subió a la camioneta oficial junto a Karina Milei para viajar hasta la Tumba del Rebe, ubicada en el cementerio judío de Montefiore. Se trató de una visita de carácter privado a "El Ohel", el lugar donde descansan los restos del rabino Menachem Mendel Schneerson en Manhattan.

En esta oportunidad, Milei expresó su gratitud por su reciente victoria en las elecciones del 26 de octubre, una jornada que implicó una fuerte derrota del peronismo.