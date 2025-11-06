El Gobierno postergará la negociación por los pliegos de la Corte para después de las sesiones extraordinarias

La exvicepresidenta Cristina Kirchner en la toma de posesión del presidente Javier Milei (Maximiliano Luna)

La fallida negociación por la composición de la Corte Suprema no parece integrar el temario de prioridades del Gobierno, que promete postergar la negociación con la oposición para después de las sesiones extraordinarias.

“No hay ninguna discusión habilitada sobre el tema Corte, tampoco los pliegos, hasta después del nuevo período de extraordinarias”, sintetizó a Infobae una importante fuente al corriente del tema.

Pese a las voluntades del peronismo, cuya interlocución la representa Juan Martín Mena, en Casa Rosada aseguran que hay otras cuestiones prioritarias antes de sentarse a debatir la nueva composición del Máximo Tribunal y la vacancia de alrededor del 33% del total en los tribunales nacionales y federales del país.

“Hay temas más importantes que atender antes. Por orden de Javier Milei no hay ninguna discusión habilitada ni por tema Corte ni por tema pliegos hasta pasadas las extraordinarias. Cualquiera que diga lo contrario es porque no habla con el Presidente”, alertó ante Infobae una voz del Poder Ejecutivo.

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio

En los plazos establecidos, los puentes de diálogo que podría abrir el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, mano derecha del asesor presidencial, Santiago Caputo, iniciaría pasada la prórroga de las sesiones en el Congreso. Como contó Infobae, la administración libertaria las fechó entre el 10 y 31 de diciembre, y podría extenderse para el mes de enero y febrero.

De esta forma, los nuevos intentos del Gobierno por ampliar el máximo tribunal de cinco miembros, con dos lugares vacantes, a siete podrían demorarse algunos meses. Actualmente, la Corte funciona con una conformación mínima integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Pasados los sobresaltos en la cartera que lidera -en lo formal- Mariano Cúneo Libarona, el Ministerio de Justicia ya tiene en carpeta nuevos nombres para insistir en la negociación, pero también para ocupar la Procuración General de la Nación, un cargo clave, que comandará el Ministerio Público Fiscal.

Si bien La Libertad Avanza sumará 12 senadores el próximo 10 de diciembre, lo que le dará un bloque de 18 legisladores propios, en Balcarce 50 saben que deberán negociar con la oposición para completar los lugares vacíos. Incluso, el propio Milei es consciente de que deberá pactar con Cristina Kirchner para materializar sus deseos. La ex mandataria tiene en su propiedad la llave de los votos en la Cámara de Senadores para alcanzar los dos tercios necesarios para su tratamiento.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona (Gustavo Gavotti)

Años atrás, el propio Amerio había protagonizado un anuncio en el que detalló, en conferencia de prensa, que enviaría al Senado un total de 150 candidaturas para cubrir las vacantes. Aquella comunicación no se llevó adelante y al día de hoy son promesas vacías.

Los tiempos que maneja el Ejecutivo chocan contra las necesidades del Poder Judicial que, al día de hoy, registra una profunda vacancia judicial a designar. Se estima para el próximo año, la cifra alcanzará al 38% de los tribunales, luego de que varios magistrados deban retirarse debido al tope de edad permitido, que es de 75 años.

Con el poder de injerencia de Karina Milei en alza, integrantes de su círculo íntimo reafirman que Amerio continuará con la tarea de establecer una nueva línea de diálogo con el peronismo, aunque aclaran que no será quien “tenga la última palabra”. “Sebastián Amerio es el más competente para hacerlo, pero la última palabra es de Javier y Karina Milei”, aseveró un ladero de la secretaria general de la Presidencia.

En las últimas semanas, el futuro del ministro de Justicia blue tomó diferentes cursos. Pasó de ser mencionado como el potencial sucesor de Cúneo Libarona, luego de que este confesara sus intenciones de renunciar al cargo, hasta ser removido de su silla. Según supo Infobae, Amerio continuará escoltando al mediático abogado que permanecerá al frente de la cartera, por lo menos, seis meses más.

El síntesis contenta a caputismo, que aseguran que el integrante de Las Fuerzas del Cielo no tenía intenciones de cumplir con las obligaciones protocolares del ministerio, y al karinismo que alega que la funcionaria prefiere evitar el desembarco de un ladero del consultor en la dirección de un área sensible.