Política

Legisladores de distintos partidos fueron recibidos por el Papa León XIV en el Vaticano

El encuentro se produjo en el marco de una audiencia organizada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP)

Guardar
El Papa León XIV recibió
El Papa León XIV recibió a diputados y senadores de distintos partidos políticos en el Vaticano

Un grupo de senadores y diputados de distintos partidos políticos fue recibido en el Vaticano por el Papa León XIV, en el marco de una audiencia organizada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP).

Según trascendió, tras la visita del presidente Javier Milei a Roma, se trató del único grupo de representantes políticos nacionales que tuvo oportunidad de mantener un encuentro con el Sumo Pontífice.

La comitiva estuvo integrada por los legisladores Maximiliano Abad, Karina Banfi, Florencia De Sensi, Álvaro González, Nicolás Massot, Fernanda Ávila, Bruno Olivera y Juan Carlos Romero, quienes viajaron a Roma en el marco del Programa Roma-Ereván, impulsado por la FURP.

El objetivo del viaje fue intercambiar experiencias y buenas prácticas con autoridades italianas y de la Santa Sede, además de estrechar vínculos interinstitucionales entre la Argentina y otros países.

Los legisladores estuvieron acompañados por Francisco Quintana, presidente de la Fundación; Pablo Touzón, miembro del comité administrativo; y Natalia Giacone, representante de la institución.

Durante la audiencia, celebrada el miércoles 29 de octubre, el grupo participó de un momento de intercambio cultural en el que obsequiaron al Papa una rosa de lima realizada por el orfebre Adrián Pallarols, un poncho tucumano y una fotografía enmarcada que rememora una misa celebrada junto al Sumo Pontífice en la iglesia de San Agustín.

Misa en la Iglesia de
Misa en la Iglesia de San Agustín junto al Papa Francisco: esta es la foto que los legisladores le obsequiaron al Papa León XIV

El encuentro fue calificado como “un gesto de acercamiento institucional y espiritual” por los organizadores, quienes destacaron la apertura del Papa para dialogar sobre temas de formación, liderazgo y compromiso social.

La visita de Milei a Roma había tenido lugar el 7 de junio. En aquella ocasión, se reunió con León XIV durante 45 minutos a solas en la Biblioteca Pontificia. Allí el Papa le confirmó al Presidente que visitará a la Argentina.

El presidente Javier Milei y
El presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria genera de la Presidencia, fueron recibidos por el Papa en junio de este año

El coloquio entre Milei y León XIV tuvo una particularidad que exhibe la distribución del poder real en la administración libertaria: cuando ya habían pasado 35 minutos a solas, el protocolo vaticano abrió las puertas de la Biblioteca para que ingresara Karina Milei, secretaria General de la Presidencia

Desde Carlos Menem a la fecha, nunca sucedió que en un coloquio entre el Presidente y el Sumo Pontífice se admitiera a un tercer protagonista en las conversaciones reservadas.

Hubo un pedido formal de la Cancillería, se explicó quién era Karina Milei al margen del cargo protocolar, y el Vaticano aceptó al instante la propuesta que llegó desde Buenos Aires.

Durante la reunión a solas, Milei describió su programa de ajuste, planteó su mirada del mundo e invitó al Papa a la Argentina, que ya visitó como obispo.

La FURP y su rol en la formación de líderes

Fundada en 1970, la Fundación Universitaria del Río de la Plata es una entidad privada y sin fines de lucro, creada por jóvenes profesionales con el propósito de formar líderes comprometidos con el desarrollo nacional.

Desde sus inicios, la institución becó a más de 3.000 jóvenes de todo el país, entre ellos gobernadores, legisladores, diplomáticos, jueces, periodistas y referentes del sector privado y del tercer sector.

La FURP tiene una amplia trayectoria en la organización de intercambios culturales e institucionales, tanto para jóvenes como para dirigentes experimentados, promoviendo espacios de diálogo público-privado y cooperación educativa y cultural.

El Programa Roma-Ereván, del que formó parte esta visita, apunta a fortalecer el conocimiento sobre la historia, la cultura y la actualidad política del Vaticano, Roma y el Cáucaso.

El espíritu de la iniciativa es consolidar los lazos entre Argentina y otros países, reforzando los valores de diálogo y cooperación que promueve la Fundación desde hace más de cinco décadas.

Temas Relacionados

Papa

Últimas Noticias

Presupuesto 2026: avanzan los dictámenes de la oposición y crece la desconfianza por la reforma tributaria

Los bloques trabajan en un clima de escepticismo. Los cambios impositivos y su impacto en el proyecto y el rol de los gobernadores

Presupuesto 2026: avanzan los dictámenes

El empresario Federico “Fred” Machado será extraditado este miércoles a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y lavado de dinero

Tras la confirmación de la Corte Suprema y la firma del Poder Ejecutivo, el empresario argentino partirá el 5 de noviembre desde Ezeiza hacia Texas, donde lo espera un proceso judicial que ya condenó a dos de sus socias

El empresario Federico “Fred” Machado

Teresa García: “Con el peronismo no alcanza para 2027”

La diputada electa planteó que la unidad del peronismo enfrenta desafíos tras la derrota de 2023 y que está “desordenado”. Y advirtió sobre la necesidad de ampliar alianzas para las elecciones presidenciales

Teresa García: “Con el peronismo

Durán Barba: “Mauricio Macri no ha comprendido que él es un ex presidente, el que gobierna es Milei”

El consultor ecuatoriano cuestionó al líder de PRO por haber criticado públicamente la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. Además consideró que “el peronismo no va a resucitar mientras Cristina Kirchner sea su dirigente”. La era de las redes y los memes

Durán Barba: “Mauricio Macri no

Juan Cabandié: “Si seguimos en esta sintonía, en 10 años peleamos el cuarto lugar con Myriam Bregman”

El ex ministro de Ambiente pidió una reconstrucción profunda del peronismo, alertó sobre el peligro de caer en la irrelevancia electoral y reclamó debatir sin dogmatismos para recuperar el vínculo federal y productivo

Juan Cabandié: “Si seguimos en
DEPORTES
Santiago Sosa mostró cómo quedó

Santiago Sosa mostró cómo quedó su rostro tras la operación por la fractura que sufrió por un golpe de Marcos Rojo

Argentina supera 3-2 a Bélgica en su estreno en el Mundial Sub 17

El conflicto da que hablar en la NBA: una estrella tuvo un “inapropiado” cruce con su entrenador y fue suspendido

Real Madrid confirmó que Franco Mastantuono sufre una lesión y estará “pendiente de evolución” para volver a jugar

Impacto en la F1: Ferrari no le renovaría el contrato a Hamilton y buscaría reemplazarlo con otra figura

TELESHOW
AC/DC vuelve a la Argentina

AC/DC vuelve a la Argentina con su “Power Up Tour” y promete un show histórico luego de 16 años

La coincidencia entre Evangelina Anderson y Sofía Martínez en Masterchef que provocó un reto de Germán Martitegui

Gastón Edul sorprendió sobre su relación con Cande Molfese y Ángela Leiva: “Con una de ellas la pasamos muy bien”

El plan familiar de Luisana Lopilato y Michael Bublé en los días fríos de Canadá: entre leña, malvaviscos y risas

La contundente respuesta de Mar Tarrés a una vendedora que le impidió probarse un vestido

INFOBAE AMÉRICA

El único sobreviviente del accidente

El único sobreviviente del accidente de Air India sufre estrés y no quiere hablar ni con su esposa e hijos: “Quiero estar sólo en mi casa”

Una madre contó cómo su hijo eligió ser narco y murió en el megaoperativo en Río: “Creía que el crimen era una salida”

Caminar más de 5.000 pasos al día retrasa el avance del Alzheimer, reveló un estudio de Harvard

Lo que se sabe del ataque con arma blanca en un tren rumbo a Londres que dejó 10 heridos

Vivir con los pobres, no para los pobres: la exigencia evangélica que plantea el papa León XIV