Política

Patricia Bullrich: “Si algún kirchnerista se da cuenta de que está en el lado incorrecto, lo buscaremos, y si no tendremos que aislarlo”

La senadora electa confirmó que dejará el gabinete, donde buscará impulsar reformas estructurales y promover acuerdos con bloques opositores

Por Alejandro Caminos

Guardar
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa (REUTERS/Cristina Sille)

El próximo 10 de diciembre, Patricia Bullrich dejará su cargo como ministra de Seguridad de la Nación para asumir como senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires, en un contexto político marcado por la expectativa de reformas estructurales y la necesidad de construir consensos en el Congreso. Y resaltó la necesidad de conformar consensos en esta nueva etapa: “Sabemos que el kirchnerismo se va a oponer porque lo ha hecho desde el primer día, pero hay otros sectores que podemos traer para hacer las reformas que necesitamos y podemos hablarlo con ellos”.

“Si algún kirchnerista se da cuenta de que está en el lado incorrecto, lo buscaremos, como fue el caso de ”Camau" Espínola en Corrientes, que apoyó algunas leyes. Veremos si eso pasa y si no pasa, tendremos que aislarlos, como nos pasó este año, que terminaron ellos aislándonos a nosotros”, agregó la actual ministra de Seguridad nacional.

En comunicación con Radio Rivadavia, Bullrich confirmó su decisión de integrarse al Senado, subrayando que su objetivo será impulsar una nueva etapa de transformaciones orientadas a simplificar la economía, reducir la carga impositiva y modernizar el marco legal y laboral argentino.

La dirigente explicó que la agenda legislativa incluye la reducción de impuestos considerados regresivos, la actualización del Código Penal y la reforma del sistema laboral. Según Bullrich, estos cambios resultan imprescindibles para adecuar la legislación a las condiciones actuales del mercado de trabajo y para garantizar que el crecimiento económico se traduzca en mejoras tangibles para la sociedad. “Estamos muy enfocados en una agenda que nos permita que estos meses de incertidumbre que vivimos no vuelvan más y que todo esto se traduzca en crecimiento del país”, afirmó.

Consultada sobre la posibilidad de que el debate parlamentario sobre estas reformas se inicie de inmediato, incluso en sesiones extraordinarias en diciembre, la futura senadora señaló que aún no se definió la estrategia, ya que dependerá de la capacidad de reunir mayorías tanto en Diputados como en el Senado. “La idea nuestra es hacerlo lo antes posible para no perder tiempo, pero tendremos que analizar estas condiciones de reunir el número necesario como para poder votar las leyes”, explicó.

Patricia Bullrich, junto a Diego
Patricia Bullrich, junto a Diego Santilli

En relación con la búsqueda de consensos, la exministra reconoció: “La primera gobernabilidad que tenemos es una gobernabilidad popular, es la gobernabilidad de la gente que dijo: Quiero mantener este camino, quiero seguir por este camino, quiero que este camino se haga”, sostuvo Bullrich, quien remarcó la importancia de respetar la voluntad expresada por la sociedad en las urnas. Además, mencionó la posibilidad de sumar apoyos individuales. Y advirtió que, si no es posible integrar al kirchnerismo, buscarán aislarlo políticamente para avanzar con las reformas.

Respecto a la relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien preside el Senado, la senadora electa manifestó su intención de mantener un vínculo estrictamente institucional y de trabajar en conjunto con todos los sectores que no se opongan sistemáticamente al Gobierno.

La futura parlamentaria también se refirió a la posibilidad de ocupar la presidencia provisional del Senado, aclarando que no discutió cargos y que su llegada a la Cámara Alta será en calidad de una legisladora más. “No voy con ninguna coronita y eso tiene que quedar claro”, enfatizó. También aseguró que su prioridad será contribuir a la construcción de una mayoría parlamentaria, independientemente de los cargos formales que pueda asumir.

Al analizar el proceso político reciente, Bullrich reconoció que la conformación de La Libertad Avanza en todo el país y la presentación de veinticuatro listas, de las cuales dieciséis resultaron ganadoras, generaron tensiones y desafíos en la gobernabilidad. Sin embargo, consideró legítimo que cada fuerza política busque consolidarse y subrayó la necesidad de establecer relaciones más estables y claras con los aliados, especialmente en años electorales. Y reflexionó: “Quizás ahora esto lo tenemos que explicar más, armar esa mayoría más estable y darle lugar a aquellos que quieran participar con nosotros”.

En cuanto a la construcción de acuerdos, la exministra identificó a los gobernadores que integraron Juntos por el Cambio como interlocutores prioritarios para el Gobierno, destacando la experiencia positiva de figuras como Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, quienes participaron en alianzas provinciales con La Libertad Avanza. “Me parece que con esos gobernadores, que son muchos, hay una posibilidad de un diálogo”, subrayó. Y mencionó la posibilidad de sumar a algunos peronistas que ya apoyaron leyes impulsadas por el oficialismo.

Sobre el futuro del Ministerio de Seguridad, Bullrich anticipó que la política de firmeza frente al delito y de respaldo a las fuerzas de seguridad se mantendrá, independientemente de quién la suceda en el cargo. “Va a seguir la misma política, de firmeza contra los delincuentes, de apoyo a las víctimas, a las fuerzas de seguridad, de la doctrina de que las hace las paga”, concluyó la actual ministra.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasPatricia BullrichSenado de la NaciónLa Libertad AvanzaCongreso de la Nación

Últimas Noticias

Empresario emiratí fanático de Argentina cerró un megaproyecto energético con Egipto por USD 20.000 millones

El presidente del Grupo K & K de Emiratos Árabes Unidos, Tajeddine Seif, anunció una inversión para exportar energía limpia a Italia. Su expectativa con el presidente Javier Milei: “Tiene que continuar con su visión, en la Argentina va a estar todo bien”

Empresario emiratí fanático de Argentina

Diego Santilli: “Me gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires”

El diputado nacional, quien viene de ganar las elecciones bonaerenses, también adelantó que el Gobierno planea dar un aumento a los “que más esfuerzo hicieron”

Diego Santilli: “Me gustaría ser

Javier Milei y Mauricio Macri retomaron el diálogo tras el categórico triunfo de La Libertad Avanza

Fue una conversación telefónica que se produjo ayer al mediodía y duró 10 minutos. Ya habían intercambiado mensajes a través de las redes, cuando se conocieron los primeros resultados oficiales de las elecciones

Javier Milei y Mauricio Macri

Martín Menem analizó el nuevo escenario en el Congreso y anticipó que avanzarán con las reformas laboral y tributaria

El presidente de la Cámara de Diputados evitó hablar de su futuro frente al cargo a partir del 10 de diciembre pero adelantó que La Libertad Avanza tendrá presencia en más comisiones

Martín Menem analizó el nuevo

La Libertad Avanza se consolida como el antirovirismo en Misiones y enciende alarmas en el oficialismo provincial

El crecimiento en votos entre las provinciales y las nacionales ilusiona a la dirigencia de LLA en constituirse como la principal fuerza opositora. En el Frente Renovador de la Concordia (FRC) minimizan el impacto de la derrota del domingo y aseguran que han superado escenarios similares

La Libertad Avanza se consolida
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mercados: las acciones y los

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan sin tendencia clara en Wall Street

El cambio climático intensifica al huracán Melissa y aumenta su poder devastador, advierten los científicos

Decathlon abre su primer local en Buenos Aires el 8 de noviembre: qué se llevarán los primeros visitantes

Empresario emiratí fanático de Argentina cerró un megaproyecto energético con Egipto por USD 20.000 millones

Los horarios irregulares afectan al corazón: cinco claves para ajustar el reloj biológico y dormir mejor

INFOBAE AMÉRICA
La ruta de Melissa: hacia

La ruta de Melissa: hacia dónde irá el devastador huracán luego de atravesar Jamaica

Más de 100 agentes, ADN y cámaras: cómo viene la investigación del cinematográfico robo en el Louvre

El cambio climático intensifica al huracán Melissa y aumenta su poder devastador, advierten los científicos

La uruguaya Fernanda Trías ganó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, por segunda vez

EN VIVO: el huracán Melissa impacta Jamaica con vientos de 298 kilómetros por hora: es el segundo más potente en la historia del Atlántico

TELESHOW
A quién salvó el jurado

A quién salvó el jurado en la gala de eliminación en la noche turca de Masterchef Celebrity

Diego Topa abrió su corazón y felicitó a su pareja con un mensaje de cumpleaños: “Sos todo lo que soñé”

Alejandra Maglietti presentó a su hijo Manu en Bendita: “Estoy emocionada por volver”

Juanes recordó sus fotos con figuras internacionales y sorprendió a Mario Pergolini con una confesión sobre Metallica

Sabrina Rojas contó por primera vez cuál fue la pareja más sana que tuvo y qué espera de su próximo novio