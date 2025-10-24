Política

La Corte rechazó la apelación de Fuerza Patria y dio por terminada la polémica por las listas de La Libertad Avanza

Con un breve texto y en menos de 24 horas, el máximo tribunal dejó firme la decisión de la Cámara Electoral que avaló el reemplazo de Espert por Santilli

Santilli quedó firme como cabeza
Santilli quedó firme como cabeza de la lista del Gobierno en la provincia de Buenos Aires

Con un breve texto y a menos de 24 horas de haber recibido el expediente, la Corte Suprema de Justicia dio por terminada la polémica en torno a la lista de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y dejó firme a Diego Santilli al frente de las boletas.

Lo hizo al rechazar la apelación que había recibido ayer de la Cámara Nacional Electoral presentada por Malena Galmarini, la dirigente de Fuerza Patria. La decisión contó con la firma del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y de los jueces supremos Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

“Que el recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se lo desestima. Con costas. Notifíquese y devuélvase", indicó la resolución a la que accedió Infobae.

Con esta decisión, se le puso fin a la controversia que se había generado tras la renuncia de Espert por el escándalo de sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico. El Gobierno decidió que sea Santilli quien lo reemplace y no la segunda en la lista, que es Karen Reichardt.

Ante la decisión del oficialismo, Malena Galmarini y María Gabriela Hernández, apoderada de la alianza Potencia, interpusieron recursos para oponerse al enroque. En primera instancia hubo una decisión contraria al cambio, pero la Cámara Nacional Electoral convalidó la decisión del Gobierno. Ante recursos presentados por ambos sectores, los camaristas electorales enviaron el expediente al máximo tribunal.

La Cámara Electoral fundamentó su decisión en la necesidad de respetar las renuncias presentadas y aplicar la pauta de sustitución prevista en el artículo 7° del decreto 171/2019, así como la alternancia de género establecida en el artículo 60 del Código Electoral Nacional. Esta resolución, dictada el 11 de octubre, fue notificada a las partes ese mismo día a las 12:44.

Los jueces electorales enviaron la apelación de Fuerza Patria, pero no la de Potencia, por defectos formales. Lo hizo ayer por la mañana, y en menos de 24 horas, la Corte Suprema de Justicia terminó la polémica y despejó la última controversia que quedaba, antes de las elecciones del domingo próximo.

Ante el recurso extraordinario interpuesto por Malena Galmarini, representada por Luis Eduardo Sprovieri, los ministros del máximo tribunal dejaron firme la decisión de la Cámara Nacional Electoral.

El enroque en la lista de LLA

La controversia sobre la lista de candidatos del Gobierno se abrió después que la renuncia de Espert. En el equipo de campaña del oficialismo prefirieron que sea Santilli quien encabece y no la segunda en el orden. El kirchnerismo -y otras fuerzas que solo hicieron presentaciones, pero sin apelar- se opuso e inició un largo derrotero judicial.

Tras idas y vueltas, la Justicia le dio la razón a La Libertad Avanza, aunque no aceptó el pedido para reimprimir las boletas, por una cuestión de imposibilidad material y falta de tiempo para garantizar que todas las boletas estuvieran en las mesas de votación.

Así, los más de 13 millones de ciudadanos bonaerenses habilitados para votar el domingo tendrán en las Boletas Únicas de Papel la cara y el nombre de Espert, pero el nuevo orden de candidatos tendrá a Santilli primero y Reichardt segunda, que es el reconocido de manera legal.

