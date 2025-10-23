Política

El gobernador de Chaco envió un proyecto a la Legislatura para expropiar la chanchería que pertenece al Clan Sena

Leandro Zdero remarcó que se trata de un “símbolo del peor costado de la historia chaqueña”. El próximo martes comenzará el juicio por jurados contra Marcela Acuña, César Sena y Emerenciano Sena acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Guardar
La puerta de la chanchería
La puerta de la chanchería de los Sena

La provincia de Chaco será escenario desde el próximo martes del juicio contra el Clan Sena, la familia acusada por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, de quien no se sabe nada desde el 2 de junio de 2023. En ese marco, el gobernador Leandro Zdero anunció que enviará un proyecto a la Legislatura para expropiar la chanchería, el lugar donde, de acuerdo a las investigaciones, fue donde se llevó a cabo el crimen.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial aseveró: "Instruí al equipo de gobierno se presente el Proyecto de Ley para expropiar la Chanchería del CLAN SENA. Debemos ir reconvirtiendo en positivo todo lo que en otros tiempos fue el símbolo del peor costado de la historia chaqueña. Siempre en el marco de la ley y proyectando un destino útil para cada espacio“.

En ese marco, el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, señaló que el objetivo de la expropiación es darle una finalidad social. “Es una definición del gobernador que tiene que ver con una política que llevamos adelante, donde recuperamos quinchos que estaban en manos de piqueteros y vehículos, dándoles utilidad social”, agregó.

El gobernador de Chaco, Leandro
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero

“El inmueble es lo suficientemente grande como para que comprenda varios fines públicos para los chaqueños. Venimos trabajando fuerte en consumos problemáticos, jóvenes en conflicto con la ley y mujeres en contexto de violencia de género”, continuó el funcionario.

Y concluyó: “Entendemos que este inmueble es propiedad privada, a diferencia de los quinchos que estaban a nombre de la provincia. En estos casos hay que hacer un procedimiento de expropiación y asegurar los derechos eventuales que tiene la familia de Cecilia, porque si ellos definen hacer una demanda civil, la reparación jurídica pecuniaria también tenemos que garantizarla”.

Cecilia Strzyzowski
Cecilia Strzyzowski

De acuerdo a lo que dejó la investigación después de dos años, la Justicia puso el foco en el vínculo ente César Sena (21) y la propia víctima de 28 años. La relación comenzó en junio de 2021 a través de una app de citas y en septiembre del año siguiente se casaron, pero a escondidas: Emerenciano Sena y Marcela Acuña no aprobaban el vínculo entre ambos.

La familia de Cecilia tampoco estaba de acuerdo con el matrimonio. “Eran muy jóvenes y apenas se conocían”, dijo su hermana Ángela a este medio en una nota de 2023. En sintonía, su mamá, Gloria Romero, comentó: “Nunca estuve de acuerdo porque sabía que la madre de él (Marcela Acuña) no los apoyaba. ‘Mirá que cuando te casás con alguien te casás con todo su entorno’, le advertí a mi hija. Pero Cecilia quiso casarse igual. ¿Y qué iba a hacer? Le tejí el vestido que usó para su civil”.

Gustavo Obregón y Fabiana González,
Gustavo Obregón y Fabiana González, la pareja detenida junto a Emerenicio Sena y Marcela Acuña

A pesar de la desaprobación de sus padres, César decidió seguir en pareja y conviviendo. Pero su vínculo con Cecilia era inestable. “Estaban un tiempo juntos, se separaban, después se volvían a juntar”, señaló ante la prensa el ex abogado de Sena hijo, Juan Díaz. En ese marco continuaron adelante.

Todo llevó al viernes 2 de junio del 2023 cuando Cecilia se preparaba para realizar un viaje a la ciudad de Ushuaia por una oferta de trabajo que le había llegado por parte de su suegra, quien tenía vínculos con la política. Sin embargo, durante ese día a la mañana, fue la última vez que se la vio con vida: fue a las 9.15 de la mañana cuando ingresaba a la casa de los Sena en Santa María de Oro al 1400. No hay registro fílmico de su salida. Cabe resaltar que, posteriormente, César aseguró que ella se fue caminando del lugar.

En la reconstrucción que hicieron los investigadores,“la sospecha es que la mataron entre las 10 y las 14 horas de ese viernes 2 de junio”, remarcó una fuente con acceso al expediente. Habría sido allí mismo, en la vivienda de la calle Santa María de Oro.

Algunas hipótesis hablan de que la chanchería fue el lugar en donde César Sena habría intentado deshacerse de los restos de Cecilia junto a la ayuda de otros cómplices. Las pericias que se realizaron allí detectaron restos óseos, dientes y rastros biológicos.

César Sena, Emerenciano Sena y
César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña

Se espera el juicio por jurados al clan Sena

De acuerdo con información oficial difundida por el Poder Judicial de la provincia, el proceso se desarrollará los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, así como el 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre.

Las personas sorteadas como candidatas a integrar el jurado deberán presentarse el martes 28 de octubrea las 7 de la mañana en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia, donde se llevará a cabo la audiencia de selección. Durante esta instancia, las partes formularán preguntas para evaluar la idoneidad y objetividad de los potenciales jurados; las recusaciones con y sin causa serán evaluadas por la jueza técnica Dolly Fernández, responsable de dirigir el debate.

En la causa figuran como imputados César Mario Alejandro Sena, acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género, como autor; Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, como partícipes primarios del mismo delito; y Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso, por encubrimiento agravado.

