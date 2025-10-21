La Legislatura porteña rindió un homenaje a Gustavo Mola y renovó cargos clave

El recinto principal de la Legislatura, en plena sesión (Fotografía Institucional: LegisCABA/Daniela Martínez).

El recambio institucional marcó la jornada en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se formalizó la asunción de nuevos integrantes en el Consejo de la Magistratura y se completaron los juramentos pendientes del Jurado de Enjuiciamiento. La sesión especial de esta tarde estuvo presidida por la Presidenta del Palacio Legislativo, Clara Muzzio, y se desarrolló conforme al artículo 68 inciso 3 del Reglamento interno, abordando asuntos de relevancia para el funcionamiento de los organismos judiciales y legislativos de la Ciudad.

Uno de los momentos centrales y emotivos fue la incorporación de Claudio Cingolani como diputado, quien asumió en reemplazo de Gustavo Mola, fallecido el 8 de octubre. El acto se realizó siguiendo el procedimiento reglamentario y contó con la presencia de autoridades y legisladores. La sesión se abrió con un homenaje al exdiputado, en el que se destacó su trayectoria, compromiso y aporte a la vida institucional porteña.

El recuerdo del Cuerpo Legislativo al diputado Gustavo Mola (Fotografía Institucional: LegisCABA/Daniela Martínez).

Durante el tributo, el parlamentario Facundo Del Gaiso expresó “un gran respeto por su trabajo, su militancia, su trabajo permanente por los sectores más postergados” y evocó “su sonrisa permanente”. Por su parte, la legisladora Marilú González Estevarena describió a Mola como “al militante apasionado que pudo llevar sus ideas sin claudicar, siempre presente sin hacer ruido pero con un compromiso ejemplar”. En tanto, el diputado Juan Pablo O´Dezaille resaltó el carácter afable del legislador y su entrega a la militancia política, considerándola “una entrega colectiva hacia el otro y como parte de eso otro”.

La recordación continuó con las palabras de Claudia Neira, jefa de Bloque de Unión por la Patria, quien subrayó “su compromiso territorial hasta la incomodidad si era necesario, siempre trabajando codo a codo con los vecinos”. El legislador Sebastián Nagata lo definió como “una persona predispuesta a apoyar al otro. Muy generoso, siempre atento a salir de los flashes para ayudar a que las cosas salieran mejor”.

La presidenta de la Legislatura porteña, Clara Muzzio, toma una de las juras (Fotografía Institucional: LegisCABA/Daniela Martínez).

Para la diputada porteña y actual candidata a senadora nacional, Graciela Ocaña, Mola fue “alguien siempre dispuesto a interesarse en lo que le pasa al otro. Defensor de sus principios y valores. Aun cuando eso le podía generar dificultades. Quiero agradecer a la UCR por haber dado un dirigente de la calidad de Gustavo”.

El homenaje incluyó también la intervención del legislador local Francisco Loupias, quien afirmó: “Se fue un amigo. Nos toca despedir a un militante comprometido que siempre tenía una sonrisa, alguien que nos deja una huella para transformarnos no solo como militantes sino como personas. Se fue una persona irremplazable”.

Otra de las juras de Clara Muzzio, en el Palacio Legislativo porteño (Fotografía Institucional: LegisCABA/Daniela Martínez).

Finalmente, la diputada Aldana Crucitta agradeció el respeto mostrado en el recinto y compartió una faceta personal de Mola: “además del militante, Gustavo era un enamorado de su familia y de sus amigos. Amante de sus perros, hincha de San Lorenzo. Era alguien que te despertaba con un café y el asado a punto. Hacía que los amigos de sus hijos nos sintiéramos parte de su familia”.

En el transcurso de la sesión, la Dra. Rocío Mercedes López Di Muro prestó juramento como nueva integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, en cumplimiento de la Resolución N.º 198/2025, que aceptó la renuncia del Dr. Martín Miguel Converset a partir del 1 de octubre y dispuso la designación de su reemplazante. Además, se completaron los juramentos de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento que estaban pendientes, garantizando así la regularidad en el funcionamiento de los órganos judiciales y legislativos de la Ciudad.

Quién fue Gustavo Mola

Gustavo Mola falleció el pasado 8 de octubre.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la Legislatura de la Ciudad, Mola asumió su mandato actual el 10 de diciembre de 2021. Durante ese período, presentó 59 proyectos como autor y fue coautor de 262 iniciativas. Desde marzo de 2024 ocupaba la presidencia de la comisión de Vivienda.

Entre sus últimas propuestas destacaron la creación de la reserva ecológica Lagunas de Soldati, el repudio a los vetos presidenciales sobre el financiamiento universitario, la declaración de emergencia pediátrica y el rechazo a la decisión judicial que prohibió la difusión de audios relacionados con la causa por presuntas coimas en Discapacidad, en la que se mencionaba a Karina Milei.

Su último acto en la Casa Parlamentaria fue el pasado jueves 2 de octubre, cuando entregó la declaración de Interés Cultural y Social a la editorial de la Fundación Tejido Urbano.