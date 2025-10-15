Política

El llamativo spot electoral de La Libertad Avanza de Santilli y Reichardt: “Para votar al colorado, marcá al pelado”

Los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires difundieron un video instructivo, donde convocan al electorado a votar por la lista violeta

Diego Santilli y Karen Reichardt explican cómo votar a LLA

La Libertad Avanza (LLA) lanzó un llamativo spot electoral dirigido a los votantes de la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 26 de octubre, después de la incertidumbre que generó en la lista la renuncia de José Luis Espert. Protagonizado por Diego Santilli y Karen Reichardt, el nuevo material de campaña lleva como slogan principal la frase “para votar al colorado, marcá al pelado”.

La consigna busca aclarar la situación particular por la que atraviesa el oficialismo, luego de que Espert bajó su candidatura a diputado nacional y fuera reemplazado en el primer lugar por Santilli, a raíz del escándalo de los aportes del empresario Federico ‘Fred’ Machado, extraditado a Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.

En el video, Santilli y Reichardt buscan explicar a los votantes cómo identificar correctamente la opción de LLA en la Boleta Única de Papel (BUP) durante los comicios legislativos. Con un tono didáctico, los candidatos libertarios tratan de despejar dudas ante el hecho de que, a pesar de la renuncia de Espert, su imagen y nombre aún aparecen en la boleta y en los afiches electorales.

Durante la secuencia, Santilli mira a cámara y advierte: “Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura”, en alusión a Espert. Reichardt refuerza el mensaje pidiendo a los votantes prestar especial atención al voto en la boleta única, e instruye sobre la presencia de LLA en la primera columna, fácilmente identificable por el color violeta y el águila del partido.

No te preocupes, porque marcando en el casillero, estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado”, remata Santilli, en un spot ambientado con música épica

De esta forma, los libertarios intentan minimizar la confusión entre los electores, que podrían creer erróneamente que siguen votando por Espert, a pesar de su renuncia.

El spot también incorpora uno de los argumentos centrales de la campaña: “Estas elecciones, los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Javier Milei o si volvemos al pasado”. El video cierra con una frase que se viene repitiendo en los actos de campaña: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

La llamativa consigna circuló rápidamente en redes sociales y provocó una repercusión entre los usuarios una multiplicidad de memes y comentarios irónicos hacia el Gobierno, ante la sorpresa por el tenor del mensaje.

José Luis Espert era el
José Luis Espert era el primer candidato de LLA en la provincia de Buenos Aires, pero bajó su candidatura tras el revuelo que generó su vínculo con "Fred" Machado (Ag La Plata)

El lanzamiento del curioso video se produce luego que justicia federal con competencia electoral oficializó la nueva lista de candidatos a diputados nacionales por LLA en la provincia de Buenos Aires, encabezada por Santilli.

En sus pedidos, además de la reimpresión de boletas -que fue denegada por la Cámara Nacional Electoral por imposibilidad logística-, LLA reclamó la reimpresión de 40.000 afiches gigantes, con el objetivo de sustituir la imagen de Espert por la de Santilli. Son los que se utilizan en la antesala de cada mesa de votación.

No obstante, la Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires rechazó el pedido de manera taxativa, argumentando que era “extemporáneo, materialmente imposible y jurídicamente improcedente”. Los jueces integrantes, Ramos Padilla, Jorge Di Lorenzo y Hilda Kogan, señalaron que dar lugar al reclamo abriría la puerta a reclamos sucesivos, complicando el proceso electoral. Asimismo, subrayaron que “resulta fundamental evitar cualquier pronunciamiento que pueda poner en riesgo el normal desarrollo de las elecciones del próximo 26 de octubre”.

A la par, los apoderados de los 14 partidos opositores a LLA manifestaron su rechazo a que se reimpriman los afiches. Los carteles incluyen una imagen en tamaño gigante de la BUP, con la particularidad de que el afiche muestra la lista completa de candidatos de todos los partidos, mientras que la boleta oficial sólo incluye los primeros cinco.

