Elecciones 2025, en vivo: Randazzo criticó la polarización y pidió romperla votando a Provincias Unidas

Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, pidió romper la polarización entre La Libertad Avanza y el Fuerza Patria, promovido por ambos sectores. Lo hizo en el tramo final de la campaña electoral. En sus declaraciones, Randazzo instó a los votantes a considerar a su espacio como la opción capaz de romper con la lógica binaria que, según él, domina el escenario de cara a los comicios del 26 de octubre.

Al referirse a la identidad de Provincias Unidas, Randazzo subrayó que su propuesta no debe interpretarse como una simple “tercera vía”, sino como una alternativa que se fundamenta en el respeto a las instituciones y a los fallos de la justicia. “Criticamos la corrupción, venga de donde venga. Queremos un Estado inteligente, que funcione y resuelva problemas”, afirmó.

En el plano de las críticas a sus adversarios, Randazzo dirigió cuestionamientos directos tanto al oficialismo como al kirchnerismo. Sobre Jorge Taiana, candidato de Fuerza Patria, sostuvo: “Ni siquiera puede pronunciarse en relación a que Venezuela es una dictadura. Fue parte del gobierno de Alberto Fernández y fue vacunado VIP”.

La figura de Diego Santilli, integrante de la lista de La Libertad Avanza, también cuestionó: “No puede criticar que tiene un candidato financiado por el narcotráfico. Además, votó en contra del financiamiento universitario, del Garrahan y de los jubilados. Dice defender la salud y la educación, pero vota lo contrario”. “Nosotros representamos otra forma de hacer política, con gestión, sensatez y resultados concretos”, diferenció.