Elecciones 2025, en vivo: Randazzo criticó la polarización y pidió romperla votando a Provincias Unidas

El diputado nacional, que encabeza la lista del espacio conformado por gobernadores, señaló los problemas que trae el antagonismo entre libertarios y kirchneristas. Todos los detalles de la recta final hacia el 26 de octubre

Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, pidió romper la polarización entre La Libertad Avanza y el Fuerza Patria, promovido por ambos sectores. Lo hizo en el tramo final de la campaña electoral. En sus declaraciones, Randazzo instó a los votantes a considerar a su espacio como la opción capaz de romper con la lógica binaria que, según él, domina el escenario de cara a los comicios del 26 de octubre.

Al referirse a la identidad de Provincias Unidas, Randazzo subrayó que su propuesta no debe interpretarse como una simple “tercera vía”, sino como una alternativa que se fundamenta en el respeto a las instituciones y a los fallos de la justicia. “Criticamos la corrupción, venga de donde venga. Queremos un Estado inteligente, que funcione y resuelva problemas”, afirmó.

En el plano de las críticas a sus adversarios, Randazzo dirigió cuestionamientos directos tanto al oficialismo como al kirchnerismo. Sobre Jorge Taiana, candidato de Fuerza Patria, sostuvo: “Ni siquiera puede pronunciarse en relación a que Venezuela es una dictadura. Fue parte del gobierno de Alberto Fernández y fue vacunado VIP”.

La figura de Diego Santilli, integrante de la lista de La Libertad Avanza, también cuestionó: “No puede criticar que tiene un candidato financiado por el narcotráfico. Además, votó en contra del financiamiento universitario, del Garrahan y de los jubilados. Dice defender la salud y la educación, pero vota lo contrario”. “Nosotros representamos otra forma de hacer política, con gestión, sensatez y resultados concretos”, diferenció.

20:56 hsHoy

Tras el revés por las boletas, LLA apuesta a fortalecer la marca y el PRO reclama mayor participación

La permanencia de Espert en la BUP somete a evaluación la estrategia electoral libertaria, que se juega a posicionar a Diego Santilli como el catalizador de la campaña

Por Sofía Rojas

Javier Milei con Diego Santilli
Javier Milei con Diego Santilli

El revés definitivo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que obliga a La Libertad Avanza (LLA) a competir el próximo 26 de octubre con la cara del renunciado José Luis Espert en la Boleta Única de Papel (BUP), pone al espacio en el desafío de repensar la campaña electoral y posicionar la marca detrás del diputado del PRO Diego Santilli a 13 días de las elecciones nacionales.

20:47 hsHoy

La Cámara Electoral rechazó definitivamente la reimpresión de boletas en PBA y se mantendrá la foto de Espert

El tribunal desestimó el pedido de La Libertad Avanza para actualizar la BUP tras renuncias en su lista, argumentando que los plazos y condiciones técnicas hacen inviable el cambio antes de las elecciones

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

La BUP en Buenos Aires
La BUP en Buenos Aires mantendrá la foto de Espert

La Cámara Nacional Electoral resolvió que no corresponde expedirse sobre el pedido de la alianza La Libertad Avanza para reimprimir la Boleta Única Papel en el distrito Buenos Aires, tras la renuncia de tres de sus candidatos a diputados nacionales. Así, el lugar de José Luis Espert, que renunció en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico, no será reemplazado en las BUP por Diego Santilli.

20:31 hsHoy

Alejo Ramos Padilla anticipó que “es fácticamente imposible” reimprimir las boletas de PBA

El juez con competencia electoral descartó reimprimir material electoral tras la salida de José Luis Espert, argumentando que la operación afectaría el calendario y poniendo el foco en la aplicación de la paridad de género

Por Alejandro Caminos

Alejo Ramos Padilla, juez federal
Alejo Ramos Padilla, juez federal con competencia electoral.

A pocas semanas de las elecciones legislativas nacionales, el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla se refirió a la posibilidad de la reimpresión de las boletas, pedido elevado por La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura: “Es fácticamente imposible”.

20:30 hsHoy

El Congreso que viene después del 26 de octubre: los tres escenarios y la única certeza para Javier Milei

Un análisis que proyecta los resultados de las próximas elecciones anticipa que, pese a las distintas posibilidades, el oficialismo no logrará controlar el ámbito legislativo

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

El Congreso fue un factor
El Congreso fue un factor clave en la política durante el 2025

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas, un informe de La Sastrería, consultora dirigida por Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli, plantea tres posibles configuraciones del Congreso, según los resultados que arrojen las urnas el 26 de octubre. Los escenarios muestran una certeza: incluso en la opción más favorable, La Libertad Avanza (LLA) no conseguirá el control parlamentario y el gobierno de Javier Milei continuará dependiendo de alianzas, acuerdos circunstanciales y negociaciones permanentes.

