Elecciones 2025, en vivo: Randazzo criticó la polarización y pidió romperla votando a Provincias Unidas

Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, pidió romper la polarización entre La Libertad Avanza y el Fuerza Patria, promovido por ambos sectores. Lo hizo en el tramo final de la campaña electoral. En sus declaraciones, Randazzo instó a los votantes a considerar a su espacio como la opción capaz de romper con la lógica binaria que, según él, domina el escenario de cara a los comicios del 26 de octubre.
Al referirse a la identidad de Provincias Unidas, Randazzo subrayó que su propuesta no debe interpretarse como una simple “tercera vía”, sino como una alternativa que se fundamenta en el respeto a las instituciones y a los fallos de la justicia. “Criticamos la corrupción, venga de donde venga. Queremos un Estado inteligente, que funcione y resuelva problemas”, afirmó.
En el plano de las críticas a sus adversarios, Randazzo dirigió cuestionamientos directos tanto al oficialismo como al kirchnerismo. Sobre Jorge Taiana, candidato de Fuerza Patria, sostuvo: “Ni siquiera puede pronunciarse en relación a que Venezuela es una dictadura. Fue parte del gobierno de Alberto Fernández y fue vacunado VIP”.
La figura de Diego Santilli, integrante de la lista de La Libertad Avanza, también cuestionó: “No puede criticar que tiene un candidato financiado por el narcotráfico. Además, votó en contra del financiamiento universitario, del Garrahan y de los jubilados. Dice defender la salud y la educación, pero vota lo contrario”. “Nosotros representamos otra forma de hacer política, con gestión, sensatez y resultados concretos”, diferenció.
El revés definitivo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que obliga a La Libertad Avanza (LLA) a competir el próximo 26 de octubre con la cara del renunciado José Luis Espert en la Boleta Única de Papel (BUP), pone al espacio en el desafío de repensar la campaña electoral y posicionar la marca detrás del diputado del PRO Diego Santilli a 13 días de las elecciones nacionales.
La Cámara Nacional Electoral resolvió que no corresponde expedirse sobre el pedido de la alianza La Libertad Avanza para reimprimir la Boleta Única Papel en el distrito Buenos Aires, tras la renuncia de tres de sus candidatos a diputados nacionales. Así, el lugar de José Luis Espert, que renunció en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico, no será reemplazado en las BUP por Diego Santilli.
A pocas semanas de las elecciones legislativas nacionales, el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla se refirió a la posibilidad de la reimpresión de las boletas, pedido elevado por La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura: “Es fácticamente imposible”.
A menos de dos semanas de las elecciones legislativas, un informe de La Sastrería, consultora dirigida por Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli, plantea tres posibles configuraciones del Congreso, según los resultados que arrojen las urnas el 26 de octubre. Los escenarios muestran una certeza: incluso en la opción más favorable, La Libertad Avanza (LLA) no conseguirá el control parlamentario y el gobierno de Javier Milei continuará dependiendo de alianzas, acuerdos circunstanciales y negociaciones permanentes.