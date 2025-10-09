El peronismo se entusiasma con un escenario de tercios en Santa Fe para competir por el primer lugar

Los principales candidatos de Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe

Una de las elecciones más importantes del 26 de octubre se dará en Santa Fe, el cuarto distrito electoral más importante del país y donde, según marcan la mayoría de encuestadores y dirigentes involucrados en la campaña, se conformó un escenario de tercios que componen Provincias Unidas, la fuerza que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro en la provincia, La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

En el detalle mínimo de los números proyectados, el oficialismo provincial aparece en el primer escalón, el peronismo en el segundo lugar y los libertarios en el tercer puesto. Será una elección reñida que tendrá influencia en la cuenta nacional. La diferencia del peronismo con los otros dos competidores es que no comparte el electorado. No pesca en esa pecera donde los sus rivales se pelean por los votos.

El peronismo cerró un acuerdo de unidad que generó tensión hasta el último momento previo al cierre de listas. El acuerdo llevó a la cima de la lista a Caren Tepp, de Ciudad Futura, la fuerza que conduce Juan Monteverde, y que parece ser la punta de lanza de una renovación importante en el peronismo santafesino.

Detrás, en el segundo escalón, aparece Agustín Rossi, un histórico que resignó la cabeza en el medio de las negociaciones cruzadas por la unidad. En el tercer escalón se ubicó la camporista Alejandrina Borgatta y en el cuarto el ex legislador Oscar “Cachi” Martínez. El peronismo cerró la unidad con forceps, consciente de que no podían dejar escapar votos en una elección que ya se visualizaba compleja.

Agustín Rossi ocupa el segundo lugar en la lista del peronismo santafesino (Adrián Escándar)

“El PJ encontró un equilibrio entre diferentes expresiones internas y la incorporación de una figura joven como Caren Tepp. La novedad incomodó a Unidos que decidió salir a atacarla de un modo muy burdo”, precisó a Infobae Lucio Guberman, uno de los consultores más importantes de Santa Fe.

Guberman proyecta una pelea pareja entre el oficialismo provincial y el PJ, y cree que los libertarios se van a desinflar en las próximas semanas. En el gobierno de Pullaro comparten esa teoria y creen que en el sprint final van a poder consolidar la propuesta de Provincias Unidas, que es un proyecto nacional que necesita un conjunto de victorias para poder despegar de cara a las elecciones presidenciales del 2027.

El director de la consultora Innova OOPP, con base en Rosario, Martín Ostolaza, se mostró en la misma sintonía y aseguró que “el problema de Pullaro y de LLA es que se anulan entre sí”. En ese sentido, agregó: “Dependiendo cómo se reparten esos votos, se van a explicar las chances del peronismo. Es un juego de equilibrios. Si se cae LLA, suben las chances de Unidos y desmejoran las posibilidades del peronismo”.

En diálogo con este medio, el consultor también remarcó que “el peronismo santafesino está muy partido” y que “Ciudad Futura sirvió, tanto en la elección convencional como en la de diputados provinciales, para sintetizar desde afuera lo que no se podía hacer desde adentro”. Lo cierto es que el espacio de Monteverde jugó fuerte y pelea por el liderar, en los próximos años, el esquema mayoritario del peronismo en la provincia.

Caren Tepp, de Ciudad Futura, es una de las caras visibles de la renovación peronista en Santa Fe

El escenario de tercios le abre una posibilidad importante al peronismo de ser competitivo, de instalarse como la principal oposición y de luchar, con argumentos, el ingreso de cuatro legisladores a la Cámara baja. Es una elección nacional importante para las expresiones justicialistas, que buscan reinventarse y fortalecerse para rearmar un proyecto nacional.

En gran medida, la unidad nacional del peronismo dependerá de cómo queden parados varias de las expresiones provinciales y de la capacidad que tengan para poder ser competitivos y, en el mejor de los casos, ganar elecciones en sus territorios.

Para Pullaro, en cambio, es la posibilidad concreta de revalidar su poder en la provincia y su gestión en los dos primeros años. El Gobernador es uno de los principales armadores de Provincias Unidas, el esquema que nuclea a seis gobernadores y al ex mandatario cordobés Juan Schiaretti.

El resultado del 26 de octubre será determinante para ese proyecto. Sobre todo el que se logre en Santa Fe y Córdoba, los ejes centrales de la propuesta federal y donde buscarán hacer pie para construir un plan de acción que vaya desde el centro del país hacia la provincia de Buenos Aires, donde tienen el desafío de construir un esquema con mayor volumen político que el actual.