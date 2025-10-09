Política

El peronismo se entusiasma con un escenario de tercios en Santa Fe para competir por el primer lugar

La paridad que marcan las encuestas, sumado a que Provincias Unidas y LLA comparten electorado, aumenta las posibilidades de que Fuerza Patria pelee por un triunfo el 26 de octubre

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

Guardar
Los principales candidatos de Fuerza
Los principales candidatos de Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe

Una de las elecciones más importantes del 26 de octubre se dará en Santa Fe, el cuarto distrito electoral más importante del país y donde, según marcan la mayoría de encuestadores y dirigentes involucrados en la campaña, se conformó un escenario de tercios que componen Provincias Unidas, la fuerza que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro en la provincia, La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

En el detalle mínimo de los números proyectados, el oficialismo provincial aparece en el primer escalón, el peronismo en el segundo lugar y los libertarios en el tercer puesto. Será una elección reñida que tendrá influencia en la cuenta nacional. La diferencia del peronismo con los otros dos competidores es que no comparte el electorado. No pesca en esa pecera donde los sus rivales se pelean por los votos.

El peronismo cerró un acuerdo de unidad que generó tensión hasta el último momento previo al cierre de listas. El acuerdo llevó a la cima de la lista a Caren Tepp, de Ciudad Futura, la fuerza que conduce Juan Monteverde, y que parece ser la punta de lanza de una renovación importante en el peronismo santafesino.

Detrás, en el segundo escalón, aparece Agustín Rossi, un histórico que resignó la cabeza en el medio de las negociaciones cruzadas por la unidad. En el tercer escalón se ubicó la camporista Alejandrina Borgatta y en el cuarto el ex legislador Oscar “Cachi” Martínez. El peronismo cerró la unidad con forceps, consciente de que no podían dejar escapar votos en una elección que ya se visualizaba compleja.

Agustín Rossi ocupa el segundo
Agustín Rossi ocupa el segundo lugar en la lista del peronismo santafesino (Adrián Escándar)

“El PJ encontró un equilibrio entre diferentes expresiones internas y la incorporación de una figura joven como Caren Tepp. La novedad incomodó a Unidos que decidió salir a atacarla de un modo muy burdo”, precisó a Infobae Lucio Guberman, uno de los consultores más importantes de Santa Fe.

Guberman proyecta una pelea pareja entre el oficialismo provincial y el PJ, y cree que los libertarios se van a desinflar en las próximas semanas. En el gobierno de Pullaro comparten esa teoria y creen que en el sprint final van a poder consolidar la propuesta de Provincias Unidas, que es un proyecto nacional que necesita un conjunto de victorias para poder despegar de cara a las elecciones presidenciales del 2027.

El director de la consultora Innova OOPP, con base en Rosario, Martín Ostolaza, se mostró en la misma sintonía y aseguró que “el problema de Pullaro y de LLA es que se anulan entre sí”. En ese sentido, agregó: “Dependiendo cómo se reparten esos votos, se van a explicar las chances del peronismo. Es un juego de equilibrios. Si se cae LLA, suben las chances de Unidos y desmejoran las posibilidades del peronismo”.

En diálogo con este medio, el consultor también remarcó que “el peronismo santafesino está muy partido” y que “Ciudad Futura sirvió, tanto en la elección convencional como en la de diputados provinciales, para sintetizar desde afuera lo que no se podía hacer desde adentro”. Lo cierto es que el espacio de Monteverde jugó fuerte y pelea por el liderar, en los próximos años, el esquema mayoritario del peronismo en la provincia.

Caren Tepp, de Ciudad Futura,
Caren Tepp, de Ciudad Futura, es una de las caras visibles de la renovación peronista en Santa Fe

El escenario de tercios le abre una posibilidad importante al peronismo de ser competitivo, de instalarse como la principal oposición y de luchar, con argumentos, el ingreso de cuatro legisladores a la Cámara baja. Es una elección nacional importante para las expresiones justicialistas, que buscan reinventarse y fortalecerse para rearmar un proyecto nacional.

En gran medida, la unidad nacional del peronismo dependerá de cómo queden parados varias de las expresiones provinciales y de la capacidad que tengan para poder ser competitivos y, en el mejor de los casos, ganar elecciones en sus territorios.

Para Pullaro, en cambio, es la posibilidad concreta de revalidar su poder en la provincia y su gestión en los dos primeros años. El Gobernador es uno de los principales armadores de Provincias Unidas, el esquema que nuclea a seis gobernadores y al ex mandatario cordobés Juan Schiaretti.

El resultado del 26 de octubre será determinante para ese proyecto. Sobre todo el que se logre en Santa Fe y Córdoba, los ejes centrales de la propuesta federal y donde buscarán hacer pie para construir un plan de acción que vaya desde el centro del país hacia la provincia de Buenos Aires, donde tienen el desafío de construir un esquema con mayor volumen político que el actual.

Temas Relacionados

PeronismoSanta FeElecciones 2025Agustin RossiJavier MileiElecciones Argentina 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

Provincias Unidas prepara otra foto para consolidarse como una alternativa a la polarización

Los seis gobernadores se reunirán en Jujuy e insistirán con la agenda productiva en medio de la tensión con la Casa Rosada. Se esperan críticas a Javier Milei y al kirchnerismo. El próximo acto será en CABA

Provincias Unidas prepara otra foto

Jorge Macri se suma a la campaña de Bullrich: la negociación detrás de la foto y la nueva estrategia

Finalmente, la ministra de Seguridad y candidata a senadora tendrá el respaldo oficial del PRO, una señal para intentar convocar al electorado tradicional del macrismo. Lo que pidió el jefe de Gobierno

Jorge Macri se suma a

Milei apuesta la campaña en el interior para compensar el temblor político que atraviesa en Buenos Aires

Imposibilitado de borrar a Espert de las boletas y obligado a sostener a Karen Reichardt en el primer puesto -en lugar de Santilli-, el Presidente apuesta a las provincias para equilibrar la distribución de votos. Hoy estará en Mendoza y luego irá a Chaco

Milei apuesta la campaña en

Sabrina Ajmechet en La Entrevista Informal: “La IA ya es parte de nosotros y tenemos que sacarle provecho”

La candidata de La Libertad Avanza por CABA participó del ciclo de Infobae en colaboración con UNICEF. Propuso estimular al sector privado para contratar jóvenes sin experiencia laboral. Habló del retroceso educativo y de la edad de imputabilidad

Sabrina Ajmechet en La Entrevista

Reforma de DNU: la trastienda de una votación que le permitió a Milei ganar tiempo hasta las elecciones

La iniciativa preocupaba al Gobierno, pero, gracias a contactos con los gobernadores y con ex aliados, el texto sufrió cambios y tendrá que volver al Senado

Reforma de DNU: la trastienda
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo y por qué se

Cómo y por qué se quebró la primera arrepentida del triple crimen narco: ¿cuán creíble es para la Justicia?

Sabrina Ajmechet en La Entrevista Informal: “La IA ya es parte de nosotros y tenemos que sacarle provecho”

Reforma de DNU: la trastienda de una votación que le permitió a Milei ganar tiempo hasta las elecciones

El Tesoro se queda sin dólares y no pudo evitar que las tasas en pesos tengan rendimientos de hasta 5% mensual

Quiénes eran las mujeres que fueron encontradas calcinadas en Bahía Blanca y cómo seguirá la investigación

INFOBAE AMÉRICA
El comunicado con el que

El comunicado con el que Hamas confirmó el acuerdo de alto el fuego con Israel

El duelo como motor de deseo y reconstrucción vital en camino hacia el futuro

El hijo del comisario asesinado que buscó comprender la violencia

La épica historia del oeste de Texas que dio forma al conservadurismo estadounidense

El momento en que Donald Trump fue informado por Marco Rubio sobre el acuerdo entre Israel y Hamas

TELESHOW
La Voz Argentina 2025 ya

La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro participantes para la gran final: quiénes competirán por el título

El fanatismo oculto de Yanina Latorre por la Navidad: “Tengo papel higiénico y repasadores de Papa Noel”

Los hijos de Sabrina Rojas criticaron a su madre por cómo lucía cuando los fue a buscar al colegio: “No te conozco”

Cami Mayan causó furor en las redes con un look veraniego y una microbikini verde: “Ojalá no se cansen”

Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis en el hospital: “Ellos se aman”