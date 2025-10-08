Argentina volvió a denunciar ante la OEA la desaparición forzada de Nahuel Gallo y respaldó una visita de la CIDH a El Helicoide

El 8 de diciembre de 2024 Nahuel Gallo intentó ingresar a Venezuela a través de Colombia, por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander en Táchira, cuando fue detenido por las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Desde entonces, el Gobierno reclama por la liberación del gendarme argentino y ahora denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) su desaparición forzada.

El embajador ante el organismo internacional, Carlos Bernardo Cherniak, pidió por la liberación del ciudadano argentino y respaldó una inminente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a El Helicoide, el principal centro de detención del régimen venezolano y donde se han denunciado violaciones a los derechos humanos.

“Creo que ha quedado claro que en los últimos años Venezuela se ha convertido en un caso emblemático donde los cuatro pilares fundamentales de la OEA: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo, están siendo gravemente amenazados”, comenzó Cherniak en su discurso en el plenario de la OEA.

El gendarme había viajado por primera vez a Venezuela (Fotos: Instagram)

Y continuó: “La desaparición forzada como crimen de lesa humanidad es algo que algunos lo hemos planteado durante mucho tiempo. Este mensaje de la relatora es muy fuerte, porque cuando la Comisión se expresa y todos sabemos que muchas veces se generan polémicas, pero me parece que en este caso hay una expresión sumamente clara respecto de que las desapariciones forzadas en Venezuela se han convertido en una cuestión sistemática”.

En ese sentido, cuestionó: “¿Nos vamos a quedar en silencio frente a una dictadura que secuestra y desaparece ciudadanos de nuestros países, tanto venezolanos como no venezolanos? Nosotros hemos planteado siempre que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Y sabemos, nuestro país tiene una trayectoria importante en términos de lo que significa la defensa y el impulso de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas".

El Helicoide, el principal centro de detención del régimen venezolano

“Esas detenciones arbitrarias se terminan convirtiendo en desapariciones forzadas, cuando es imposible saber dónde están las personas detenidas, donde no hay garantías y donde no hay ninguna posibilidad de saber dónde se encuentran. Entonces, me parece que el planteo del compromiso, por lo menos desde mi delegación, no es solo con Nahuel Gallo, que es emblemático, un ciudadano argentino desaparecido y que no sabemos dónde está, sino todos los Nahuel Gallo que existen y donde la voz de esos venezolanos que sufren, alguien la tiene que levantar”, agregó.

Cherniak, en tanto, señaló que “el problema de Venezuela no es de derecha o de izquierda, no es un tema ideológico, está atravesando y afectando los cuatro pilares de esta organización y nadie debería quedarse quieto ni en silencio sobre esto”.

El Gobierno volvió a pedir la liberación de Nahuel Gallo

Y añadió: “Creemos que la diplomacia de ser cauto y tratar de generar niveles de diálogo son siempre importantes, pero esta organización no puede permanecer en silencio y naturalizar lo que no puede ser naturalizado”.

“Por lo tanto, apoyamos las gestiones de la relatora y de la CIDH de hacer una visita in loco a Venezuela y ojalá atiendan el teléfono del lado del régimen de Maduro, porque si es que realmente no tienen nada que esconder y si realmente todo lo que dicen es cierto, dejen a la Comisión hacer su inspección, dejen tener diálogo con los actores en Venezuela para que todos nosotros podamos saber cuál es la verdadera situación, aunque lamentablemente ya las pruebas son irrefutables”, completó.

Qué se sabe sobre la desaparición de Nahuel Gallo

El cabo primero Gallo es oriundo de la provincia argentina de Catamarca, pero forma parte del escuadrón 27 de “Uspallata”, en Mendoza, y custodiaba el paso fronterizo entre Chile y Argentina. Estaba de licencia anual y había viajado de forma legítima a Venezuela, con autorización de la Gendarmería, para visitar a su pareja e hijo. No tenía vínculos con operaciones de inteligencia ni con actividades oficiales.

La última imagen de Nahuel Gallo. Se encontraba detenido en Venezuela

Al intentar ingresar al país, las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a Gallo en Migraciones. Según Gómez, su teléfono celular fue revisado y se le retuvo tras ser sometido a una “segunda entrevista”. Todo indica que la interpretación de mensajes críticos hacia el gobierno venezolano parecen haber influido en su posterior secuestro.

La mujer Gallo es de nacionalidad venezolana y residente argentina desde hace 6 años. Ambos tienen un hijo de 2 años y viven en Mendoza. De acuerdo con su relato, durante las elecciones del 28 de julio en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como el ganador, ella le escribió un mensaje de texto a su pareja que decía: “Nahuel, el país se está yendo a la mierda. Tenemos un Gobierno horrible. Tenemos una dictadura”.Y consideró que “eso lo perjudicó de alguna manera”. La mujer también contó que Gallo fue trasladado en una camioneta desde San Cristóbal hacia Caracas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).