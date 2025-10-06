Rogelio Frigerio: “La amenaza de volver atrás está latente”

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, junto al Presidente de la Nación, Javier Milei.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó la reciente visita del presidente Javier Milei a la provincia y evaluó el clima político de cara al cierre de la campaña electoral.

En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario resaltó que el acto realizado en la costanera de Paraná el último sábado marcó un regreso de eventos políticos de gran envergadura al distrito y remarcó el apoyo que recibió el mandatario por parte de la ciudadanía local. “Salió todo impecable, el presidente pudo estar con la gente. Fue realmente un acto político que no se veía hace mucho en la provincia y de enorme apoyo”, expresó el gobernador.

La presencia de Milei en Entre Ríos se dio en un contexto de movilización política nacional, enmarcado en las próximas elecciones legislativas nacionales. Según el gobernador, el encuentro representó un signo de respaldo a la actual gestión y generó expectativas a menos de un mes de los comicios.

Consultado por el desarrollo de la campaña, Frigerio sostuvo que la situación está condicionada por la inestabilidad que emerge desde el plano político. El mandatario afirmó que “la mayoría de los entrerrianos no quiere volver atrás ni tirar por la borda el esfuerzo de 21 meses difíciles” y remarcó que esa preferencia se verá reflejada en las urnas.

En relación con los motivos para apoyar a los candidatos oficiales, Frigerio enumeró una serie de transformaciones implementadas desde el inicio de su gestión. Según el gobernador, la provincia se encontraba “paralizada y endeudada, con déficit fiscal” antes de la llegada del actual esquema administrativo.

En ese sentido, describió que su gobierno impulsó “un proceso de transformación que no se veía hace décadas”, en parte alineado con las políticas nacionales, priorizando la transparencia, el orden administrativo y la corrección de “más de 20 años de políticas equivocadas”. Y destacó: “Ahora hay que mantener este rumbo y eso los entrerrianos lo van a defender”.

El gobernador también abordó cuestiones relacionadas con la transparencia institucional. En este punto, evitó pronunciarse sobre fallos judiciales a personas involucradas en causas de corrupción, aunque señaló: “Hay muchos casos de corrupción en la provincia, los contratos truchos en la Legislatura nacieron en mi provincia lamentablemente”. E insistió en que su administración busca revertir la imagen provincial vinculada a casos de corrupción para posicionarla como un territorio que impulsa la producción y el potencial de desarrollo.

Sobre el acuerdo económico entre la Argentina con Estados Unidos, Frigerio manifestó que la política económica actual requiere tiempo para consolidarse. Y argumentó que alcanzar la estabilidad macroeconómica “es difícil de conseguir, sobre todo cuando hay tanta inestabilidad desde lo político y cuando la amenaza de volver atrás está latente”, en relación con la victoria del kirchnerismo en las últimas elecciones bonaerenses.

A su vez, señaló que la asistencia del gobierno estadounidense sería positiva para fortalecer el crecimiento sostenido. “No falta tanto, es cuestión de seguir bancándola como están haciendo la mayoría de los argentinos”, aseveró Frigerio.

Por último, el mandatario provincial se refirió a la figura de Diego Santilli en el tramo final de la campaña, luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura. “Juntos le ganamos al kirchnerismo en 2021 e hicimos campaña juntos”, recordó. Y resaltó el rol que tendrá Santilli como referente para los próximos días.