Tras la renuncia de Espert, opositores pidieron que La Libertad Avanza pague una eventual reimpresión de boletas

Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto para que la Dirección Nacional Electoral le impute un eventual costo de modificaciones a la alianza libertaria

El actual diputado por Santa
El actual diputado por Santa Fe y candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Paulón

Los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron esta tarde un proyecto para solicitarle a la justicia electoral que, en caso de reimprimirse las boletas por la declinación de la candidatura de José Luis Espert a diputado por la provincia de Buenos Aires, los costos sean sostenidos por La Libertad Avanza, el partido que lidera el presidente Javier Milei.

El proyecto fue dado a conocer esta noche -será oficial una vez que sea recibido, mañana, en mesa de entradas de la Cámara baja- para “instar a la Dirección Nacional Electoral a imputar el costo resultante de las modificaciones necesarias en la Boleta Única de Papel de la provincia de Buenos Aires, a partir de la renuncia del candidato José Luis Espert, a la Alianza La Libertad Avanza”.

“’No hay plata’, introdujo Paulón, utilizando la célebre frase pronunciada por el presidente Milei al inicio de su mandato.

“Esta frase ha sido repetida hasta el cansancio por el Presidente de la Nación para explicar todos los recortes y ajustes que viene padeciendo buena parte de la población argentina desde diciembre de 2023. Claro que la mera repetición de ese slogan de campaña no impidió a Javier Milei hacer ‘aparecer la plata’ para realizar infinidad de viajes al exterior por motivos personales, o perdonar el 0,23% del PBI a las grandes cerealeras del país que se beneficiaron tras el negociado de las fallidas ‘retenciones cero’, evaporadas en tan sólo 72 horas. En ambos casos, la escasez de plata se hizo patente en la economía de los hogares de millones de argentinas y argentinos”, inició Paulón en sus argumentos.

El diputado, que presentó la iniciativa -que firma junto a la socialista Mónica Fein-, ni bien conocida la dimisión de Espert, señaló: “Parece que, nuevamente, La Libertad Avanza pretende que el costo de su impericia, errores políticos y encubrimiento frente a flagrantes casos de corrupción e inhabilidad moral, lo pague el conjunto de la sociedad”.

Para los legisladores opositores, sería “de estricta justicia que, si se determinara la reimpresión de los 14 millones de Boletas Únicas de Papel (BUP) para ajustar los diseños a la nueva integración de la lista de candidatas y candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires, el costo resultante de tal operación sea absorbido por la Alianza La Libertad Avanza, responsable de sostener hasta último momento una candidatura fallida”.

El diputado y titular de
El diputado y titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, José Luis Espert (Jaime Olivos)

“Esperamos que este proyecto pueda avanzar rápidamente a fin de evitar una nueva defraudación del partido gobernante y sus socios a la integridad y confianza de la ciudadanía en el sistema democrático”, sentenciaron Paulón y Fein.

A pesar que en los últimos dos días había ratificado su postulación y, luego de dos semanas que tuvieron en vilo al Gobierno, Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, acorralado por las acusaciones de haber recibido un pago de USD 200 mil del empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.

El legislador bonaerense –electo en 2021- y actual titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja –la oposición quiere quitarlo de la titularidad y lleva el tema el miércoles al recinto- desistió de su postulación a través de un posteo en su cuenta de la red social X, donde contó que le presentó la dimisión al primer mandatario, quien decidió aceptarla. “Demostraré mi inocencia en la Justicia, sin fueros ni privilegios”, escribió en un largo texto en la plataforma virtual.

Casi en simultáneo, el presidente compartió el mensaje del ahora ex candidato Espert y también expuso sus motivos. “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, indicó.

“Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, escribió el jefe de Estado. Minutos antes, Espert aconsejó: “A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen ‘psicopatear’. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde“.

