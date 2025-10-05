Política

Buscan prohibir que los condenados por delitos sexuales trabajen con niños en Mendoza

Dos legisladoras presentaron un proyecto de ley para impedir las contrataciones en clubes, escuelas o instituciones de culto. También alcanza a quienes tengan antecedentes por violencia de género

Guardar
Presentaron un proyecto para impedir
Presentaron un proyecto para impedir que condenados por delitos sexuales trabajen con menores

La Legislatura de Mendoza empezó a tratar un proyecto de ley que busca prohibir la contratación de personas condenadas por delitos sexuales o de violencia de género en entornos donde haya niños, como clubes, escuelas o instituciones de culto.

La propuesta, girada a comisiones para su revisión, lleva las firmas de las legisladoras María Mercedes Derrache y Adriana Cano, del Frente de Todos.

El proyecto lleva entre sus fundamentos varios casos -que tomaron estado público- de hombres que seguían trabajando con menores luego de haber sido declarados culpables.

Uno de los casos que disparó la iniciativa fue el de Walter Conna, ex entrenador de Las Leonas y de clubes mendocinos, condenado por el abuso sexual de una menor de 15 años. Siguió desempeñando sus tareas en Rivadavia Hockey Club a cargo de menores de edad, lo que generó una fuerte repercusión en la comunidad local.

El proyecto también abordó el ámbito religioso, donde hay casos similares registrados con ministros o pastores. Mencionaron, por ejemplo, un hecho reciente en la Iglesia Evangélica del Departamento de San Martín, donde hubo un pastor imputado y condenado por el delito de abuso sexual simple agravado.

“Es legítimo y necesario que el Estado provincial imponga límites éticos y jurídicos para la protección de los derechos de la infancia y adolescencia tanto en el ámbito público como privado”, concluyeron las legisladoras.

Además, plantearon la necesidad de “garantizar entornos deportivos, culturales, educativos, sociales y religiosos seguros para niñas, niños y adolescentes”, aun cuando las penas no impliquen prisión efectiva.

Las autoras de la iniciativa también destacaron que el proyecto busca brindar “una regulación concreta de protección extra en aquellos ámbitos donde pueden ser expuestos nuestros menores”. La vara mínima de cuidado que se propuso fue la exigencia de que el adulto a cargo, sea docente, tutor, entrenador o educador espiritual, presente un certificado de antecedentes penales antes de su contratación para verificar que no tenga condenas por los delitos mencionados.

Cambios en la legislación

La iniciativa estableció modificaciones concretas a dos leyes provinciales.

En primer lugar, el proyecto propone la incorporación del inciso 5 al Artículo 42 de la Ley Provincial del Deporte N° 6.457, el cual estableció como requisito la presentación del “Certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia”.

El proyecto de ley busca
El proyecto de ley busca garantizar "entornos seguros" para niño, niñas y adolescentes (AP Foto/Eric Gay)

Asimismo, se incorpora el Artículo 42 bis a esa misma ley, denominado “Prohibición de contratación a personas condenadas por delitos sexuales”.

Este artículo dispone que las instituciones deportivas, clubes, asociaciones civiles, federaciones u otras entidades deportivas que desarrollen actividades con menores, o que reciban fondos públicos o utilicen instalaciones estatales, deberán abstenerse de contratar, designar, incorporar o permitir el ejercicio de funciones a personas que registren condena penal privativa de la libertad.

La restricción aplica aunque la sentencia fuera en primera instancia y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, según se desprende de la redacción original del proyecto.

En segundo lugar, el proyecto modifica el artículo 13 de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes N° 9.139.

La nueva redacción impone a las Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones y Fundaciones la obligación de abstenerse de contratar, designar o permitir el ejercicio de funciones con niños, niñas y adolescentes a personas con condena. Y agrega sanciones por incumplimiento: la exclusión de beneficios o subsidios que otorgue el Estado Provincial, además de otras sanciones que disponga la autoridad de aplicación.

Finalmente, se postuló instruir al Ministerio de Educación a que revea su normativa de contrataciones para evitar vinculaciones laborales con personas condenadas por los delitos mencionados, en trabajos donde realicen tareas con niños, niñas y adolescentes.

Capacitación obligatoria

El proyecto también establece la adhesión a la Ley Nacional N° 27.709, conocida como “Ley Lucio”. Se fijó la capacitación obligatoria en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes y en la temática relativa al maltrato y la violencia infantil.

Esta capacitación alcanza a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Provincia, así como para agentes municipales. También deberán hacerla los presidentes, directores y miembros de la comisión directiva de las Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones y/o Fundaciones.

Temas Relacionados

MendozaAbuso sexualViolencia de géneroabuso de menoresúltimas noticias

Últimas Noticias

Milei intensifica la campaña a tres semanas de las elecciones y visitará cinco provincias antes de irse a Estados Unidos

El Presidente acelerará la agenda proselitista antes de la foto con Donald Trump. Aparecerá con gobernadores y referentes provinciales para levantar la imagen de sus postulantes. Dónde irá y qué prevé hacer

Milei intensifica la campaña a

“La Banda Presidencial”: la imagen de Milei durante un ensayo de su grupo musical que tocará mañana en el Movistar Arena

La foto fue difundida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenneger, a través de una publicación en X que luego fue replicada por el Presidente. El cuarteto está conformado por el diputado nacional Bertie Benegas Lynch, el candidato a senador, Joaquín Benegas Lynch; y el biógrafo libertario Marcelo Duclós

“La Banda Presidencial”: la imagen

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

En tres semanas, los argentinos concurrirán a las urnas para elegir a los nuevos representantes para la Cámara de Diputados y para el Senado. Se votará por primera vez a través de la Boleta Única Papel

Elecciones 2025, en vivo: las

En el cierre de la Peregrinación a Luján, García Cuerva dijo que, hay muchos hermanos a los que le pesa “la pobreza y las consecuencias del narcotráfico”

El Arzobispo de Buenos Aires encabezó la misa de cierre en la icónica basílica. “Hoy le decimos a la Virgen de Luján que como pueblo no nos vamos a detener”, dijo

En el cierre de la

Trump organiza una recepción oficial en la Casa Blanca para ratificar que Milei “es su amigo” y que la Argentina es aliada estratégica de Estados Unidos

La reunión bilateral está prevista para el 14 de octubre y se espera una agenda vinculada al salvataje financiero, la seguridad regional y los aranceles recíprocos. Será a menos de dos semanas de las elecciones legislativas

Trump organiza una recepción oficial
ÚLTIMAS NOTICIAS
Restauraron un histórico monumento de

Restauraron un histórico monumento de Mar del Plata y en menos de 24 horas lo vandalizaron: “Son cabezas de termo”

El aumento del nivel del mar amenaza infraestructuras urbanas y viviendas: las regiones más comprometidas

El gobierno versus los “traders astutos”: qué dice el Financial Times sobre la situación económica de la Argentina

Cómo preparar chipá casero: seis versiones irresistibles para disfrutar en casa

Autos modernos: de las pantallas y la conectividad a un futuro con hologramas

INFOBAE AMÉRICA
El gobierno de Macron anunció

El gobierno de Macron anunció la conformación del nuevo gabinete en medio de la crisis política en Francia

El Gobierno de Israel confirmó que el lunes viajará su delegación a Egipto para negociar el plan de Trump para Gaza

Israel y la Cruz Roja coordinan la logística para la entrega de los rehenes a horas de las negociaciones en Egipto

La UE dijo que Rusia oculta su “fracaso” militar en Ucrania “con ataques terroristas” contra la población civil

Horacio Altuna: “Las mujeres están marcando tendencia y generando nuevas estéticas que enriquecen” a la historieta

TELESHOW
Transparencias, espalda al descubierto y

Transparencias, espalda al descubierto y delineado azul: el audaz look de Juana Viale en su programa

El conmovedor posteo de Daniela Celis ante la recuperación de Thiago Medina: “¡Los milagros existen!"

Sofía Pachano deslumbró con su look embarazada en una boda campestre: baile, complicidad y diversión entre amigos

Wanda Nara sorprendió con un desopilante guiño a Mauro Icardi en el adelanto de Masterchef Celebrity

El presunto conflicto que se habría desatado entre Pampita y Benjamín Vicuña por su hijo mayor