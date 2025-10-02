Una delegación argentina participó del Congreso Internacional “Raising Hope” en Roma con el papa León XIV

La delegación argentina destacó por la amplia representación de referentes del ámbito jurídico y profesional

Una delegación de juristas argentinos participó en el Congreso Internacional “Raising Hope for Climate Justice” celebrado del 1 al 3 de octubre de 2025 en el Centro Internacional Mariápolis del Movimiento de los Focolares en Castel Gandolfo (Roma). El encuentro fue organizado por el Movimiento Laudato Si’ para conmemorar el décimo aniversario de la Encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco y reunió a líderes y expertos de todo el mundo en torno a la urgencia de la justicia climática y la preservación de la “casa común”.

La inauguración del congreso estuvo encabezada por el papa León XIV, quien en su mensaje a los asistentes subrayó la urgencia de actuar frente a la crisis ambiental global y afirmó que “cuando llegue el momento, Dios nos preguntará si hemos cuidado de nuestra casa común”. El Papa realizó un gesto simbólico al bendecir un bloque de hielo de más de 20.000 años, desprendido de un glaciar de Groenlandia a raíz del cambio climático, junto con agua traída de distintas regiones del mundo, para representar la convergencia entre espiritualidad, ciencia y el compromiso ético que demanda la defensa del planeta.

El papa León XIV y Arnold Schwarzenegger en el Congreso Internacional “Raising Hope” en Castel Gandolfo

En la jornada inaugural también estuvieron presentes figuras de relevancia internacional como Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California, quien puso de relieve la influencia de la Iglesia en la conciencia ambiental global; y la Honorable Marina Silva, Ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, quien sostuvo que la conferencia debe servir para transformar la COP30 en una verdadera “cumbre de la esperanza”. La conducción de la sesión correspondió a Christina Leaño, directora asociada del Movimiento Laudato Si’, y a Igor Bastos, director en Brasil.

La delegación argentina destacó por la amplia representación de referentes del ámbito jurídico y profesional. Formaron parte el Dr. Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; el Dr. Mariano Llorens, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; el Dr. Andrés Prieto Fasano, abogado laboralista; el Dr. Pablo Candisano Mera y el Dr. Pablo Larriera, jueces vocales de la Cámara Federal de Bahía Blanca; junto con la Dra. Jennifer Jones, abogada. La composición de la comitiva, integrada por magistrados de los máximos tribunales del país, otorgó una relevancia institucional inédita a la presencia argentina en el foro, reflejando la particular responsabilidad atribuida al sistema de justicia en la promoción de la ecología integral y la defensa ambiental.

Durante el evento, la delegación argentina entregó una bandera argentina a Arnold Schwarzenegger como gesto de reconocimiento y cercanía, destacando la colaboración internacional y el papel del ex gobernador en la conciencia ambiental.

La delegación argentina entregó una bandera argentina a Arnold Schwarzenegger

La participación nacional evidenció el posicionamiento de Argentina como actor central en los debates que articulan derecho, justicia y ambiente a nivel internacional. El Congreso, enfocado en renovar el compromiso de líderes mundiales frente a los desafíos climáticos y sociales, se propuso fortalecer el mensaje ético y espiritual junto al debate político y científico, con la mirada puesta en la próxima COP30. La intervención de jueces federales y profesionales argentinos marcó un precedente sobre el papel de la judicatura en la protección ambiental, la promoción de los derechos humanos y la construcción de una sociedad sostenible, siguiendo la hoja de ruta planteada por el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’.