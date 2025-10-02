Política

Una delegación argentina participó del Congreso Internacional “Raising Hope” en Roma con el papa León XIV

El encuentro, organizado por el Movimiento Laudato Si’, reunió a líderes internacionales y contó con la presencia de jueces federales argentinos, quienes le entregaron una bandera nacional a Arnold Schwarzenegger

Guardar
La delegación argentina destacó por
La delegación argentina destacó por la amplia representación de referentes del ámbito jurídico y profesional

Una delegación de juristas argentinos participó en el Congreso Internacional “Raising Hope for Climate Justice” celebrado del 1 al 3 de octubre de 2025 en el Centro Internacional Mariápolis del Movimiento de los Focolares en Castel Gandolfo (Roma). El encuentro fue organizado por el Movimiento Laudato Si’ para conmemorar el décimo aniversario de la Encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco y reunió a líderes y expertos de todo el mundo en torno a la urgencia de la justicia climática y la preservación de la “casa común”.

La inauguración del congreso estuvo encabezada por el papa León XIV, quien en su mensaje a los asistentes subrayó la urgencia de actuar frente a la crisis ambiental global y afirmó que “cuando llegue el momento, Dios nos preguntará si hemos cuidado de nuestra casa común”. El Papa realizó un gesto simbólico al bendecir un bloque de hielo de más de 20.000 años, desprendido de un glaciar de Groenlandia a raíz del cambio climático, junto con agua traída de distintas regiones del mundo, para representar la convergencia entre espiritualidad, ciencia y el compromiso ético que demanda la defensa del planeta.

El papa León XIV y
El papa León XIV y Arnold Schwarzenegger en el Congreso Internacional “Raising Hope” en Castel Gandolfo

En la jornada inaugural también estuvieron presentes figuras de relevancia internacional como Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California, quien puso de relieve la influencia de la Iglesia en la conciencia ambiental global; y la Honorable Marina Silva, Ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, quien sostuvo que la conferencia debe servir para transformar la COP30 en una verdadera “cumbre de la esperanza”. La conducción de la sesión correspondió a Christina Leaño, directora asociada del Movimiento Laudato Si’, y a Igor Bastos, director en Brasil.

La delegación argentina destacó por la amplia representación de referentes del ámbito jurídico y profesional. Formaron parte el Dr. Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; el Dr. Mariano Llorens, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; el Dr. Andrés Prieto Fasano, abogado laboralista; el Dr. Pablo Candisano Mera y el Dr. Pablo Larriera, jueces vocales de la Cámara Federal de Bahía Blanca; junto con la Dra. Jennifer Jones, abogada. La composición de la comitiva, integrada por magistrados de los máximos tribunales del país, otorgó una relevancia institucional inédita a la presencia argentina en el foro, reflejando la particular responsabilidad atribuida al sistema de justicia en la promoción de la ecología integral y la defensa ambiental.

Durante el evento, la delegación argentina entregó una bandera argentina a Arnold Schwarzenegger como gesto de reconocimiento y cercanía, destacando la colaboración internacional y el papel del ex gobernador en la conciencia ambiental.

La delegación argentina entregó una
La delegación argentina entregó una bandera argentina a Arnold Schwarzenegger

La participación nacional evidenció el posicionamiento de Argentina como actor central en los debates que articulan derecho, justicia y ambiente a nivel internacional. El Congreso, enfocado en renovar el compromiso de líderes mundiales frente a los desafíos climáticos y sociales, se propuso fortalecer el mensaje ético y espiritual junto al debate político y científico, con la mirada puesta en la próxima COP30. La intervención de jueces federales y profesionales argentinos marcó un precedente sobre el papel de la judicatura en la protección ambiental, la promoción de los derechos humanos y la construcción de una sociedad sostenible, siguiendo la hoja de ruta planteada por el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’.

Temas Relacionados

Papa León XIVCongreso Internacional “Raising Hope”RomaArnold SchwarzeneggerUltimas noticias

Últimas Noticias

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Santa Fe

La provincia deberá elegir este 26 de octubre un total de 9 diputados nacionales, y competirán un total de 16 listas

Elecciones 2025: así será la

Elecciones 2025 en Salta: quiénes serán los candidatos a diputados y senadores nacionales

La provincia definirá a sus tres senadores y renovará tres bancas en Diputados en las elecciones de octubre. La votación se realizará con Boleta Única de Papel, como en los comicios provinciales

Elecciones 2025 en Salta: quiénes

Los trabajadores del Garrahan llevan adelante un paro de más de 24 horas y se movilizarán hoy al Congreso

Pese a que el Gobierno anunció la entrega de un bono extraordinario, los profesionales sostendrán el reclamo para presionar al Senado a revertir el rechazo del Poder Ejecutivo

Los trabajadores del Garrahan llevan

Facundo Manes habló de su nuevo espacio político: “Queremos discutir cómo generamos riqueza”

El candidato a senador competirá en las próximas elecciones legislativas con su propia fuerza “Para Adelante”

Facundo Manes habló de su

Surgió un nuevo sector sindical para apoyar a un candidato a liderar la CGT y prepara una foto para exhibir su poder

Dirigentes de varias corrientes gremiales se agruparon en respaldo de Cristian Jerónimo para el triunvirato y buscarán ocupar otros cargos en la futura central obrera. Quiénes son y cómo queda el mapa cegetista

Surgió un nuevo sector sindical
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: el ladero de “Pequeño J” llegará esta noche a Buenos Aires

Cuándo cobro la jubilación de ANSES de octubre 2025

Los bonos soberanos reaccionaron con subas al mensaje de Bessent

Triple femicidio narco: el ladero de Pequeño J llegará esta noche a Buenos Aires

Los mejores looks de las celebridades en la tercera jornada del Paris Fashion Week 2025

INFOBAE AMÉRICA
Arabia Saudita revela esculturas rupestres

Arabia Saudita revela esculturas rupestres de 12.000 años con detalles sorprendentes

Descubrieron una nueva especie de murciélago

La Justicia de Corea del Sur le negó la libertad condicional al expresidente Yoon Suk Yeol

Por qué Ucrania necesita renovar sus defensas ante los ataques masivos de Putin

El Gabinete de Papúa Nueva Guinea aprobó el tratado de defensa con Australia que pone límites la influencia de China

TELESHOW
La inesperada postura de Marcelo

La inesperada postura de Marcelo Tinelli ante la eterna competencia entre Susana Giménez y Vero Lozano

El cruce entre Mario Pergolini y Nico Vázquez que terminó a las risas: “Este programa va a dejar muchos memes”

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges

Christophe Krywonis: “Estuve cerca del coma diabético”

Guido Kaczka rompió en llanto en vivo por una historia de superación que lo movilizó como nunca: “Así es la vida”