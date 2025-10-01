Política

Río Negro incorpora una representante en la mesa de conducción de YPF

Lo que para Casa Rosada es una señal de acercamiento político con la provincia patagónica, para el gobierno provincial es una designación establecida por ley

Francisco Poppe

Por Francisco Poppe

Guardar
Representantes de YPF en Vaca
Representantes de YPF en Vaca Muerta (Imagen de archivo)

La provincia de Río Negro ocupará un espacio en la mesa de conducción de YPF, a partir de la designación en el directorio de Andrea Confini, secretaria de Energía y Ambiente.

Para el gobierno central, el nombramiento forma parte del acercamiento de la Casa Rosada con provincias opositoras en el marco de un plan para recomponer la gobernabilidad, aunque en tierras patagónicas lo niegan y aseguran que la designación está prevista por ley y encuadrada en la reglamentación de funcionamiento de la petrolera.

La incorporación de Confini a la mesa de conducción de YPF ocurre en un contexto en el que la provincia apunta a diversificar su matriz productiva, exaltando su potencial exportador a través del avance del oleoducto que llegará a Punta Colorada.

La empresa -que preside Horacio Marín– informó el cambio en el directorio a la Comisión Nacional de Valores, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A y A3 Mercados S.A, en cumplimiento de las normas de las entidades.

La ex funcionaria del gobernador Alberto Weretilneck había anunciado su dimisión al cargo para dedicarse a la campaña electoral, en la que aparece como segunda candidata a Senadora por el oficialismo rionegrino, aunque la designación postergó los planes electorales.

Referentes de Fuerza Patria intentaron fortalecer la idea del acercamiento entre el gobernador rionegrino y el presidente Javier Milei, aunque allegados al mandatario provincial descartaron la idea. “De acercamiento, nada. Es un lugar que corresponde” sintetizaron.

De hecho, la campaña política de Weretilneck se focaliza en cuestionamientos al gobierno central, por lo que un acercamiento no forma parte de la estrategia electoral.

Confini ya forma parte del directorio titular por la clase D de acciones, en reemplazo de Ignacio Ezequiel Bruera, que había asumido en el cargo en noviembre de 2024 y renunció el 12 de junio pasado.

El mandato de Confini es “hasta la elección de nuevos directores por la asamblea de accionistas”.

La formalización de la titular de Energía en el directorio de YPF llegó en la semana en la que el Gobierno exaltó el potencial exportador de la provincia, con la llegada del primer buque proveniente de China con 8.000 toneladas de acero para la construcción de los tanques de la planta de almacenamiento del VMOS en Punta Colorada.

La Patagonia empieza a ser valorada como corresponde, como productora energética capaz de generar divisas similares a las del campo”, dijo días atrás Confini. “El VMOS viene a dar respuesta a un reclamo histórico: Vaca Muerta tiene sentido si se puede evacuar su producción. Este oleoducto permitirá monetizar los recursos, generar divisas para el país y riqueza para las provincias patagónicas”, apuntó.

Las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) tienen cuatro lugares permanentes (Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Mendoza) en el directorio de YPF, por las acciones Clase D, y las seis restantes tienen una banca rotativa que cambia cada seis meses. Sin embargo, el desembarco de la titular de Energía provincial no sería parte de esa rotación entre estados productores.

Meses atrás, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, realizó un cambio en el representante de esa provincia en el directorio de YPF que quedó en manos del ministro de Economía, Guillermo Koening, de manera “temporal”, según indicó, tras pedir la renuncia al exgobernador Omar Gutiérrez que estaba en el cargo por un acuerdo político desde diciembre de 2023.

Temas Relacionados

Río NegroYPFAndrea ConfiniHoracio Marín

Últimas Noticias

El Gobierno adjudica la volatilidad financiera al clima electoral y pone todas sus expectativas en el viaje a los EEUU

Javier Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada. Anticipan que no habrá nuevos anuncios importantes y esperan que termina la campaña para delinear la segunda etapa de la gestión

El Gobierno adjudica la volatilidad

El INTI tomó una medida contra la polémica mutual creada por delegados sindicales con antecedentes violentos

Las autoridades del organismo no autorizarán a que la nueva entidad funcione en sus instalaciones, y el primer paso fue rescindir un contrato para exigir la devolución de dos lugares

El INTI tomó una medida

Multitudinario acto a dos años de la masacre de Hamas: el emotivo reclamo de la comunidad judía

Miles se congregaron esta tarde en Buenos Aires para reclamar la entrega de los secuestrados, recordando a las víctimas y pidiendo acciones internacionales para poner fin a la violencia y el antisemitismo

Multitudinario acto a dos años

Milei reunió a su todo su Gabinete en Casa Rosada y definió los próximos pasos de su gestión antes de involucrarse de lleno en la campaña

El Presidente convocó a su cúpula de Gobierno durante dos horas. Analizaron la hoja de ruta de la estrategia electoral y los próximos pasos de la gestión. Manuel Adorni dio una conferencia

Milei reunió a su todo

Elecciones 2025: cómo conocer las propuestas y plataformas políticas oficiales de cada fuerza

En el sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE) se puede consultar las ideas que propone cada alianza. Paso a paso, cómo conocer a las iniciativas

Elecciones 2025: cómo conocer las
ÚLTIMAS NOTICIAS
El impacto del “rulito”: según

El impacto del “rulito”: según Bloomberg, cuánto costó la maniobra y cómo afectó al Gobierno

Cómo es el viaje en tren de pasajeros más largo del mundo: de Portugal a Singapur

El INTI tomó una medida contra la polémica mutual creada por delegados sindicales con antecedentes violentos

Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre 2025

Triple femicidio narco, en vivo: la Justicia ya puso fecha para abrir los celulares de los 9 detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Supermercado celebra su aniversario con

Supermercado celebra su aniversario con descuentos y viajes a Punta Cana

La demanda de energía eléctrica en Cuba supera el doble de la capacidad: habrá apagones en más de la mitad del país

Condenaron a muerte a Joseph Kabila, ex presidente del Congo: qué crímenes se le imputan

Triple femicidio y narcotráfico: la novela negra es el género que nos merecemos

La dictadura de Nicaragua sigue entregando recursos mineros a China: otorgó una concesión en la reserva del fronterizo Río San Juan

TELESHOW
Marcelo Tinelli anunció su reconciliación

Marcelo Tinelli anunció su reconciliación con Milett Figueroa: “Estamos juntos”

El coqueteo de Sabrina Rojas con un influencer en vivo: “Es muy de la escuelita Fede Bal”

Lola Latorre se recibió de abogada y Yanina compartió el alocado festejo: “La felicidad es total”

Tuvo un percance en su actuación en La Voz y la reacción de Lali conmovió a todos: “Estas cosas pasan”

Murió el actor José Andrada, ganador del Premio Podestá y protagonista de una escena viral de Los Simuladores