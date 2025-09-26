Política

Preocupación por un principio de incendio en la Casa Rosada

El incidente se originó en una cocina del primer piso. Una densa columna de humo obligó a evacuar algunos sectores del palacio de gobierno

Un principio de incendio en Casa Rosada obligó a evacuar algunas áreas del edificio (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Un principio de incendio alteró la actividad de la Casa Rosada en la tarde de este viernes. Una densa columna de humo obligó a evacuar algunas áreas del edificio, como por ejemplo el salón Martín Fierro.

Según le indicaron a Infobae, el incidente se originó en una cocina del primer piso, cerca de la oficina del asesor presidencial Santiago Caputo. El estratega del Gobierno fue uno de quienes debieron resguardarse.

Rápidamente, bomberos de la Policía Federal Argentina resolvieron la situación y le devolvieron la calma a una Casa de Gobierno que cuando comenzó el fuego, cerca de las 18, ya tenía poca gente en su interior.

Una vez solucionado el problema y pasado el susto, fuentes del Gobierno aclararon que si bien hubo “mucho humo” y se debieron evacuar “varios despachos”, no hubo que lamentar “nada grave”.

Poco antes, apenas pasadas las 15.30, la Casa Rosada fue el escenario de una reunión de la mesa de campaña de La Libertad Avanza, de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Noticia en desarrollo

