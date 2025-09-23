Catalán visitó Catamarca y continúa con el plan para mejorar la relación entre el Gobierno y las provincias

El ministro del Interior visitó Catamarca para fortalecer la cooperación entre el Gobierno nacional y las provincias

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, continúa en la búsqueda de una mejor relación entre el Gobierno nacional y las provincias. Con ese objetivo de fondo, el funcionario nacional visitó la provincia de Catamarca, en el norte del país, y se reunió con el gobernador Raúl Jalil, con el que compartieron inauguraciones y actos de gestión.

En una jornada de trabajo que incluyó reuniones y recorridas por polos industriales, la administración nacional llevó a territorio catamarqueño su mensaje de apertura. El foco, según contó luego el propio funcionario en redes sociales, estuvo puesto en dotar de diálogo la relación.

“Me reuní con el gobernador Jalil, con quien compartimos una agenda de trabajo sobre el presente y el futuro de la Argentina y el rol de las provincias en ese camino. El encuentro permitió profundizar el vínculo en línea con los objetivos de nuestro Gobierno y con la visión y prioridades que compartimos”, comentó el funcionario nacional en su cuenta de X.

La estrategia de Catalán se enmarca en la nueva estrategia política de la Casa Rosada , concebida luego de las sucesivas derrotas en las votaciones que tuvieron lugar en el Congreso los últimos meses.

Luego de la aprobación de una saga de leyes que el gobierno de Javier Milei resistía por su costo fiscal, el gobierno decidió reestablecer la relación con los gobernadores, quienes suelen tener influencia en las posturas que asumen los legisladores que representan a los distritos en el parlamento nacional.

El Gobierno nacional acelera el contacto con las provincias para descomprimir tensiones políticas

En paralelo a las reuniones privadas, ambos funcionarios participaron en actividades productivas, entre ellas la visita a la ampliación de la Estación Transformadora Pantanillo y a la Algodonera del Valle en el Parque Industrial El Pantanillo. Estas acciones buscan exhibir resultados concretos de la inversión pública y privada para potenciar la infraestructura regional y dinamizar la economía local. Tal como publicó Infobae, la Casa Rosada interpreta este tipo de recorridas como una señal visible de respaldo a la capacidad productiva y a los proyectos industriales que involucran también recursos provinciales.

“Durante la jornada, también visitamos la ampliación de la Estación Transformadora Pantanillo y la Algodonera del Valle en el Parque Industrial El Pantanillo, un ejemplo de inversión privada que impulsa la capacidad productiva, la modernización y la dinamización regional”, amplió el ministro de Interior.

En declaraciones reproducidas por El Esquiú, Catalán subrayó la intención de “profundizar el vínculo en línea con los objetivos de nuestro Gobierno y con la visión y prioridades que compartimos”, indicando que la agenda conjunta se centra en desafíos a mediano y largo plazo.

El acercamiento a las provincias responde así a una táctica específica orientada a descomprimir tensiones políticas y sumar voluntades ante las dificultades que enfrenta el Poder Ejecutivo en el Congreso. La administración nacional reconoce que no es posible avanzar en reformas estructurales sin una base de apoyo federal sólida, por lo que acelerar los procesos de contacto y acuerdo con los mandatarios provinciales se convierte en una prioridad.

Las fotos de Catalán y Jalil en las obras industriales del Parque El Pantanillo ilustran un momento en el vínculo entre Nación y provincias, ante la mirada atenta de los actores políticos y económicos. Desde la Casa Rosada, la interpretación es que cada avance en la relación con los gobernadores incrementa las chances del Gobierno nacional de sumar respaldo legislativo y, a la vez, encauzar la gestión en términos de previsibilidad y desarrollo territorial equilibrado.

La jornada en Catamarca sirvió, además, como escenario para ampliar la agenda de temas en común con el Ejecutivo provincial y fortalecer el marco de intercambio en áreas sensibles para la economía regional. La expectativa en la Casa Rosada es que el efecto de estas visitas redunde en una atmósfera más propicia para el tratamiento de iniciativas de peso en el Parlamento y facilite acuerdos en instancias de negociación clave.