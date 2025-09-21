Política

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Los argentinos votarán el 26 de octubre para renovar la Cámara de Diputados y la de Senadores

Por Alejandro Caminos

Guardar
En octubre, Argentina renovará parte
En octubre, Argentina renovará parte del Parlamento Nacional (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni).

Argentina transita un año definido por el proceso electoral. Tras las elecciones recientes en la provincia de Buenos Aires, la atención nacional se concentra en los comicios legislativos previstos para el 26 de octubre de 2025. Esta elección determinará la integración de la Cámara de Diputados y el Senado, conforme a la normativa constitucional sobre renovación y representación federal en el Congreso.

Ese día se elegirán nuevos representantes para el Parlamento nacional, con la renovación de 127 bancas en la Cámara de Diputados —la mitad de su composición— y 24 bancas en el Senado, correspondientes a un tercio del cuerpo.

10:08 hsHoy

Círculo rojo: entretelones de la campaña, nuevas-viejas internas y secretos de un WhatsApp

El cruce en el bloque PRO en Diputados no fue el primero. El chat de los candidatos de LLA en PBA. Nuevos roles. Especulaciones en el Gabinete y cambios en Roma para la ministra Mantecón Fumadó

Federico Mayol

Por Federico Mayol

El tenso cruce entre Christian
El tenso cruce entre Christian Ritondo y Silvia Lospennato en Diputados

Semana de puro nerviosismo en el Gobierno, agudizada por el rechazo a los vetos a las universidades, a la emergencia pediátrica y a la ley de ATN, entre Diputados y el Senado, y el impacto acumulado de la derrota bonaerense. Ese clima de alteración tuvo el miércoles, en la Cámara baja, su mayor demostración con la discusión pública, en pleno recinto, que tuvo como protagonistas a Cristian Ritondo y a Silvia Lospennato, la diputada del PRO que no acompañó al oficialismo y que recibió una llamativa recriminación por parte del jefe de bloque, a la vista de todos. María Eugenia Vidal seguía atenta el cruce. El PRO es un crisol de posiciones, pero sin armonía.

Leer la nota completa
10:08 hsHoy

Kicillof cerrará el primer acto grande de Fuerza Patria y sigue con su plan de encabezar la campaña bonaerense

Será este lunes en un evento organizado por las dos CTA y al que asistirán la CGT y los candidatos sindicales de la lista del peronismo. “Acá nadie se desmoviliza”, ordenó ante intendentes días atrás

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

Axel Kicillof
Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerrará este lunes el primer acto con cierto despliegue que Fuerza Patria realizará en vistas a la elección a diputados nacionales del próximo 26 de octubre. Será en el Club Atenas de la ciudad de La Plata. Fueron las dos CTA las que organizaron el evento al que también fue invitada la CGT para darle un matiz netamente sindical. De hecho, sobre el escenario estarán los candidatos que distintas organizaciones gremiales que forman parte de la lista que encabeza, Jorge Taiana.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaÚltimas noticias

Últimas noticias

La oposición amplía sus alianzas en el Congreso y se fortalece frente a la parálisis del Gobierno

Los bloques señalan que no hay contactos con los referentes de La Libertad Avanza ni con la Casa Rosada. La fama de “mal pagador” y el riesgo en el tratamiento del Presupuesto

La oposición amplía sus alianzas

El Senado ya piensa en rechazar los vetos de Milei y los libertarios se resignan a la agenda de la oposición

Los bloques opositores apuntan al 2 de octubre para ratificar lo hecho por Diputados con los vetos a las leyes de emergencia pediátrica y de presupuesto universitario. El manejo a control remoto de Cristina Kirchner sobre el interbloque del Frente de Todos

El Senado ya piensa en

Cuál es el punto clave de la reforma laboral de Milei que Jorge Macri buscará consensuar con empresarios y sindicalistas en CABA

Mediante una resolución del subsecretario de Trabajo, Horacio Bueno, intentará que gremios y patronales con sede en la capital incluyan en los convenios el Fondo de Cese Laboral, el nuevo sistema indemnizatorio previsto en la Ley Bases

Cuál es el punto clave

Kicillof cerrará el primer acto grande de Fuerza Patria y sigue con su plan de encabezar la campaña bonaerense

Será este lunes en un evento organizado por las dos CTA y al que asistirán la CGT y los candidatos sindicales de la lista del peronismo. “Acá nadie se desmoviliza”, ordenó ante intendentes días atrás

Kicillof cerrará el primer acto

Tras el avance de las negociaciones con el Tesoro de EEUU, el Gobierno relativiza la crisis cambiaria y proyecta un contexto electoral más positivo

El oficialismo intenta llevar tranquilidad a la opinión pública y a los mercados mientras termina de cerrar un salvataje de USD 30 mil millones. Quieren bajar el ruido en la previa de los comicios. Milei retomará la agenda proselitista el próximo fin de semana

Tras el avance de las

ÚLTIMAS NOTICIAS

Siguen las alertas por tormenta:

Siguen las alertas por tormenta: cuáles son las provincias que se verán afectadas este domingo

Este es el valor de la criptomoneda ethereum este 21 de septiembre

Criptomonedas: el valor de bitcoin para este día

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de tether

Desbarataron a una banda que robaba a choferes de aplicación en Mar del Plata: eran cuatro menores armados

INFOBAE AMÉRICA

Clima en Nueva York: pronóstico

Clima en Nueva York: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Donald Trump instó a Afganistán a que devuelva la base aérea de Bagram a Estados Unidos

Pronóstico del clima en Houston este domingo 21 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Clima en Dallas: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Zelensky denunció que en la última semana el Ejército ruso lanzó más de 2.780 drones y bombas guiadas contra Ucrania

DEPORTES

Franco Colapinto largará desde el

Franco Colapinto largará desde el puesto 16 el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Argentina perdió contra Italia en los octavos de final y quedó eliminada del Mundial de vóley

Cómo se eligieron a los 30 candidatos al Balón de Oro 2025 y quiénes son los 100 jurados encargados de votar al ganador

9 frases de Gallardo tras la caída de River en Tucumán: fuerte autocrítica y un mensaje puertas adentro para el duelo con Palmeiras

Una de cal y otra de arena para Jeremías Ledesma: de las enormes atajadas al insólito error en el primer gol de Atlético Tucumán