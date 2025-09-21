Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

En octubre, Argentina renovará parte del Parlamento Nacional (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni).

Argentina transita un año definido por el proceso electoral. Tras las elecciones recientes en la provincia de Buenos Aires, la atención nacional se concentra en los comicios legislativos previstos para el 26 de octubre de 2025. Esta elección determinará la integración de la Cámara de Diputados y el Senado, conforme a la normativa constitucional sobre renovación y representación federal en el Congreso.

Ese día se elegirán nuevos representantes para el Parlamento nacional, con la renovación de 127 bancas en la Cámara de Diputados —la mitad de su composición— y 24 bancas en el Senado, correspondientes a un tercio del cuerpo.