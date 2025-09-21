Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Argentina transita un año definido por el proceso electoral. Tras las elecciones recientes en la provincia de Buenos Aires, la atención nacional se concentra en los comicios legislativos previstos para el 26 de octubre de 2025. Esta elección determinará la integración de la Cámara de Diputados y el Senado, conforme a la normativa constitucional sobre renovación y representación federal en el Congreso.
Ese día se elegirán nuevos representantes para el Parlamento nacional, con la renovación de 127 bancas en la Cámara de Diputados —la mitad de su composición— y 24 bancas en el Senado, correspondientes a un tercio del cuerpo.
Semana de puro nerviosismo en el Gobierno, agudizada por el rechazo a los vetos a las universidades, a la emergencia pediátrica y a la ley de ATN, entre Diputados y el Senado, y el impacto acumulado de la derrota bonaerense. Ese clima de alteración tuvo el miércoles, en la Cámara baja, su mayor demostración con la discusión pública, en pleno recinto, que tuvo como protagonistas a Cristian Ritondo y a Silvia Lospennato, la diputada del PRO que no acompañó al oficialismo y que recibió una llamativa recriminación por parte del jefe de bloque, a la vista de todos. María Eugenia Vidal seguía atenta el cruce. El PRO es un crisol de posiciones, pero sin armonía.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerrará este lunes el primer acto con cierto despliegue que Fuerza Patria realizará en vistas a la elección a diputados nacionales del próximo 26 de octubre. Será en el Club Atenas de la ciudad de La Plata. Fueron las dos CTA las que organizaron el evento al que también fue invitada la CGT para darle un matiz netamente sindical. De hecho, sobre el escenario estarán los candidatos que distintas organizaciones gremiales que forman parte de la lista que encabeza, Jorge Taiana.