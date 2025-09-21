Círculo rojo: entretelones de la campaña, nuevas-viejas internas y secretos de un WhatsApp

El tenso cruce entre Christian Ritondo y Silvia Lospennato en Diputados

Semana de puro nerviosismo en el Gobierno, agudizada por el rechazo a los vetos a las universidades, a la emergencia pediátrica y a la ley de ATN, entre Diputados y el Senado, y el impacto acumulado de la derrota bonaerense. Ese clima de alteración tuvo el miércoles, en la Cámara baja, su mayor demostración con la discusión pública, en pleno recinto, que tuvo como protagonistas a Cristian Ritondo y a Silvia Lospennato, la diputada del PRO que no acompañó al oficialismo y que recibió una llamativa recriminación por parte del jefe de bloque, a la vista de todos. María Eugenia Vidal seguía atenta el cruce. El PRO es un crisol de posiciones, pero sin armonía.

No fue, sin embargo, la primera expresión del desasosiego que se vive puertas adentro, no solo en el gobierno, sino también en los aliados. Semanas atrás, en la reunión del bloque del PRO previo a la votación contra el veto a la ley de discapacidad -la anterior derrota libertaria-, Ritondo había tenido un cruce muy caliente, a los gritos, contra Germana Figueroa Casas, diputada por Santa Fe, que tuvo que ser contenida por algunas colegas. “Fue un momento feo”, confió una legisladora de ese bloque. “Esto pasa cuando el partido nacional no toma una decisión y da libertad de acción: es imposible, porque algunos vamos en alianza con el Gobierno y otros están en contra”, agregó una fuente de esa bancada. En ese clima muy crispado, Mauricio Macri encabezará el martes una reunión partidaria en la sede de Balcarce 50, con candidatos y dirigentes de todo el país, antes del congreso partidario que debería ser antes de fin de año.

Ese clima de alteración generalizado se expandió en las últimas semanas hacia el interior de La Libertad Avanza, que este jueves ensayó un ordenamiento interno al empoderar a Santiago Caputo como coordinador estratégico de la campaña nacional y a Pilar Ramírez, armadora de Karina Milei en la Ciudad, como coordinadora de la política. Una decisión que, en la noche del jueves, incluyó horas de zozobra por el futuro de Eduardo Menem, “Lule”, muy cuestionado por Las Fuerzas del Cielo y otros sectores, salpicado por el escándalo de las coimas en el área de discapacidad, quien estaría a cargo de la fiscalización de la campaña, un rubro en el que en la elección bonaerense del 7S se detectaron algunas falencias, en particular en los distrito más emblemáticos del peronismo. Más allá de que no hay problema de fiscalización que alcance a explicar una derrota por 14 puntos. La Secretaria General sostiene contra viento y marea a su principal colaborador.

Sin embargo, en el grupo de WhatsApp de los candidatos nacionales, y algunos colaboradores, en la provincia de Buenos Aires, denominado “Diputados de la Libertad”, hubo el domingo de la elección bonaerense algunas quejas, en especial de Karen Reichardt, que denunció ese día, en ese chat, ausencia de boletas en Lomas de Zamora y Monte Grande. “Yo estoy personalmente en Lomas de Zamora y no estoy teniendo problemas”, le contestó Sebastián Pareja, el armador de LLA en territorio bonaerense. Reichardt es la más activa en un grupo de WhatsApp que, al menos hasta este viernes, no había registrado demasiado entusiasmo. Más bien, lo contrario. La actriz aprovecha el chat para plantear cuestiones para ella desconocidas. El sábado previo a la elección bonaerense, la actriz preguntó si había “veda digital”, para compartir mensajes en las redes. “No existe eso”, le contestó el diputado Alejandro Finocchiaro.

El martes 9, 48 horas después de la derrota bonaerense, Pareja escribió: “Hemos concluido una primera etapa y ahora debemos abocarnos ya exclusivamente a la contienda más importante que representa la elección de diputados nacionales, retomamos la actividad y vamos a estar informando los distintos cursos de acción, cronograma, prensa, actividades y estrategia que vamos a seguir, muchas gracias”. No hubo mayor entusiasmo. Hasta este fin de semana casi no había existido ninguna interacción por parte de Diego Santilli, tampoco de Sergio Figliuolo, “Tronco”. El viernes a la tarde, Pareja envió la “bitácora de la gestión” de gobierno por si alguno quería extraer algún tipo de información para la campaña. Pocos respondieron.

Javer Milei y Karen Reichardt

Durante la campaña bonaerense, algunas gestiones fueron receptadas por Andrea Vera, la hija de Ramón, “El nene”, el puntero de LLA que trabaja para Pareja. Famoso por su automóvil de la marca alemana, la hija de Vera es candidata nacional, y la apodan “Carpincho”.

Clima de época. Por más épica que Javier Milei y su estratega Santiago Caputo hayan destilado en la reunión del jueves en Olivos, frente a decenas de candidatos nacionales y asesores, el clima que rodea al ecosistema libertario es espeso, y queda poco de la euforia y el regodeo de hace algunos meses. Es lo que el nuevo comando de campaña intenta recuperar, bajo la idea de que “el esfuerzo valga la pena”. El slogan “lo peor ya pasó” que repitió el Presidente en la cadena nacional del pasado lunes envejeció en menos de 72 horas. Para recobrar motivaciones, se planea un evento en el Movistar Arena, donde Milei cerró su campaña del 2023, entre el 6 y el 7 de octubre, para la presentación de un nuevo libro presidencial, un compilado de discursos y presentaciones, editado por su amigo Andrés Mego, el dueño de la editorial Hojas del Sur, uno de los organizadores del festival cordobés “La Derecha Fest”.

Mego junto a Javier Milei y el organizador y co-fundador de Gaucho Estudio, Alex Benglenok

La crisis en la cúpula del Gobierno, la más grave desde que Milei asumió la Presidencia, desató en las últimas semanas una batería de versiones: desde diputados, muy importantes, que empezaron a cruzar más seguido a la Cámara alta para entrevistarse con Victoria Villarruel, hasta la mención de algunos dirigentes, como Juan Schiaretti, de Córdoba, como protagonistas de la etapa que viene. Puras especulaciones, muy poco de asidero, de un círculo rojo que comenzó a analizar con seria preocupación la crisis por la que atraviesa la Casa Rosada. El caso de Córdoba es sintomático porque La Libertad Avanza perdió terreno en estos meses, no solo por la crisis en la actividad económica, sino también por la estrategia electoral que dejó afuera a aliados como Rodrigo de Loredo, sumado a que se postuló como primer candidato a Gonzalo Roca, socio de Gabriel Bornoroni, un desconocido a nivel provincial. El Presidente llegó este viernes a esa provincia para darle impulso al sello. Ese combo hizo que Schiaretti se posicionara con altas chances de cara al 26 de octubre. También Natalia de la Sota. Roca se enfrenta a un pelotón de apellidos populares en esa provincia, y eso lo tiene algo nervioso. Es que cuando el Presidente y su hermana pensaron las listas en todo el país, contaban con que el sello y la figura de Milei tendrían el suficiente empuje para impulsar candidatos incluso desconocidos. En las últimas semanas, esa hipótesis entró en un terreno incierto.

En ese contexto, esta semana todavía existía entre algunos aliados y sectores del oficialismo la promoción incesante de modificaciones urgentes en el gabinete nacional, más allá de los cambios que el jueves introdujo el Presidente en el equipo de campaña. Esta semana volvió a sonar, por ejemplo, el nombre de Guillermo Montenegro, que se impuso en la elección bonaerense en la quinta sección electoral a diferencia, por caso, de Diego Valenzuela, que perdió la primera sección y quedó relegado en la danza de nombres para ingresar al staff nacional. A Montenegro, sin embargo, no lo llamó nadie, ni tuvo ofrecimientos. Al menos por ahora. En medio de esos rumores, Montenegro reunió el jueves por la noche a su tropa en Mar del Plata. Lo acompañó el senador provincial Alejandro Rabinovich, “El Ruso”, su principal ladero. Pidieron redoblar esfuerzos de cara a octubre. Un mensaje estratégico al interior del PRO, justo en una semana plagada de tensión puertas adentro. Resta la confirmación, pero Milei encabezaría tal vez el único acto de campaña en territorio provincial en esa ciudad, de las pocas que le dio un triunfo holgado en la notoria derrota del 7S.

Guillermo Montenegro

Se supone, en ese esquema, que el Presidente prefiere esperar a que pasen las elecciones para evaluar los cambios en su gabinete, más allá de las modificaciones obligadas por las salidas de Patricia Bullrich y de Luis Petri. También de Manuel Adorni. Pero hay otras áreas en las que en las últimas semanas, y meses, se ventilaron especulaciones, algo solapadas ahora por la magnitud de la crisis que tiene en economía especial atención del círculo rojo.

Algunos movimientos en los últimos tiempos, y algunos supuestos mensajes desde Estados Unidos, pusieron el foco en la Cancillería. Ayer, el gobierno confirmó la reunión bilateral entre el presidente y Donald Trump en el marco de la cumbre de la ONU, en Nueva York, y las negociaciones por un posible desembolso del Tesoro norteamericano. Milei viaja este lunes.

Por lo pronto sí se proyectan modificaciones en algunos destinos. Por ejemplo en Italia, más allá de que el próximo año se espera un recambio por la jubilación del embajador Marcelo Giusto. La Cancillería, mientras tanto, definió la clausura de la casa Argentina de la cultura en Roma, un espacio para la cultura que será desmantelado, según fuentes en Buenos Aires, para darle ese lugar al consulado. Un premio a la cónsul en esa capital, la ministro Marina Mantecón Fumadó, familiar directa, casualmente, de la ex funcionaria de la ANMAT separada de su cargo por el escándalo del fentanilo contaminado.

Karina Milei y Santiago Caputo

En paralelo, sigue al tope de las especulaciones la posibilidad de premiar al diputado Fernando Iglesias con un destino en el exterior: ahora se habla de Bruselas y la embajada ante la Unión Europea.

CABA. En la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno acumuló en estas semanas mucha menos preocupación que en la Provincia o en otros distritos, a pesar de que el sueño de la ministra de Seguridad de encabezar una elección histórica, como en los mejores tiempos del PRO, terminó de esfumarse últimamente. Desde el propio entorno de Bullrich reconocen que la ministra perdió 3 puntos en imagen en las últimas semanas, y Milei 7. La intención de voto, según esos estudios, se ubica de todos modos en torno a los 40 puntos, aunque muy lejos de las marcas récord del PRO.

Es una incógnita, en ese sentido, cuál será la performance de otros postulantes del centro y la centroderecha, como Ricardo López Murphy, Facundo Manes, Martín Lousteau, Graciela Ocaña, Hernán Reyes o Esteban Paulón, repartidos entre las postulaciones al Senado y a Diputados. Es un dilema, además, cuál es la verdadera motivación de los Macri, Jorge y Mauricio, en esta instancia. El ex presidente impulsó, y selló, una alianza con LLA en territorio porteño, pero está muy disgustado con el rumbo de la administración libertaria. Se habló esta última semana de posibles conversaciones con el Gobierno -la primera que lo propició públicamente fue Bullrich, y la siguió Guillermo Francos-, pero hasta este viernes nadie había levantado el teléfono. El jefe del PRO incluyó en la lista de LLA a Fernando de Andreis, uno de sus más leales colaboradores, incómodo con esta campaña. El jefe de Gobierno, por su parte, empezó a ilusionarse con la posibilidad de remontar la gestión y la política después del golpe de mayo. Por ese traspié, se involucró Daniel Angelici, “El Tano”. A propósito, ¿será cierto que Cristian Gribaudo, de su escudería, podría tener algún rol futuro en el gabinete porteño? ¿Podría ser en lugar de Hernán Lombardi? Es lo que se habla en mesas porteñas.

Patricia Bullrich

Entre los múltiples dilemas porteños se destaca el interrogante en torno a cómo se repartirá el voto por fuera del acuerdo entre el PRO y LLA, en lo que alguna vez fue la coalición de Juntos por el Cambio. Hay creciente expectativa en López Murphy, que llevará color amarillo. Incertidumbre alrededor de Lousteau, también en Reyes -apoyado con insistencia por Elisa Carrió, que de manera premeditada no tuvo ninguna participación en la campaña local de Paula Oliveto, con la que está temporalmente distanciada- y de Manes, que tiene llamativamente como jefe de campaña a Eduardo Machiavelli, un ex alfil de Horacio Rodríguez Larreta que no está en buenos términos con el neurocientífico.

Cualquiera sea el resultado, con excepción de una catástrofe, LLA tendrá desde diciembre dos senadores: Bullrich y el economista Agustín Monteverde, muy cercano a los hermanos presidenciales. Según trascendió, el economista contará para ese rol con un asesor con pasado familiar en el menemismo: Fidel Kohan, nieto de Alberto, ex secretario general de la Presidencia. Kohan se incorporó hace algún tiempo al equipo de LLA en la ciudad de Buenos Aires, después de renunciar junto a otros colegas a la conducción de la agrupación “La Carlos Menem”, un apellido histórico que quedó, otra vez, en el centro de la escena.