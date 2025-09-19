Política

Federico Otermín: “Está claro que Axel Kicillof es de las principales figuras nacionales que hay”

El intendente de Lomas de Zamora elogió el liderazgo del gobernador bonaerense tras la victoria en los comicios del 7S. Y advirtió: “Este gobierno va camino al fracaso, el ciclo de la ilusión y desencanto va cada vez más rápido”

Guardar

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, defendió hoy el liderazgo nacional del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tras el triunfó en las elecciones del 7S, y realizó un diagnóstico severo sobre la gestión de Javier Milei en una entrevista con Gonzalo Sánchez, Ramón Indart y Maru Duffard en Infobae en Vivo.

Al inicio de la entrevista, el jefe comunal describió el clima de malestar que, a su entender, recorre al electorado argentino. “Este gobierno va camino al fracaso. El ciclo de la ilusión y desencanto, diría alguno, va cada vez más rápido”, advirtió, en alusión al deterioro social y económico que percibe en amplios sectores de la sociedad.

En ese sentido, remarcó la dificultad de administrar el país y la necesidad de construir consensos superadores. Subrayó, así, que “gobernar la Argentina es algo muy difícil, que no lo puede hacer solo el Gobierno”, y pidió autocrítica también a los sectores de poder y económicos. A la vez, diferenció los resultados de los gobiernos nacionales en las últimas décadas y rescató la gestión de los gobiernos peronistas encabezados por Néstor y Cristina Kirchner.

Consultado por el proceso de unidad y reorganización del peronismo, Otermín defendió el papel de Cristina Kirchner: “Fue arquitecta de la unidad; fue quien de alguna manera decidió que haya unidad en la provincia de Buenos Aires en las dos elecciones”.

También reivindicó el valor estratégico de las decisiones adoptadas por el gobernador provincial: “Axel tomó una decisión muy importante, desdoblar las elecciones, a la luz de los resultados de la provincia, tuvo razón”, valoró. En esta línea, el dirigente peronista aseguró que, tras las elecciones bonaerenses, Kicillof se transformó “en una de las principales figuras nacionales que hay, y creo que eso lo obliga y lo va a poner en un rol central de cara a lo que viene”.

Con relación al funcionamiento del gobierno libertario, el intendente no escatimó críticas y fue tajante al comparar la gestión de Milei con la de su antecesor, Alberto Fernández: “Este Gobierno es infinitamente peor que el de Alberto”, enjuició, y argumentó que la administración actual no sólo “está haciendo que la gente viva peor”, sino que el ajuste y el recorte total de la obra pública están afectando a los municipios en temas sensibles para la vida cotidiana, desde servicios básicos hasta infraestructura esencial.

Otermín reprochó la inexistencia de canales de diálogo o coordinación institucional, resaltando: “No nos llamaron nunca a una reunión”, en referencia a la falta de contacto con el gabinete nacional y, especialmente, con la ministra de Seguridad.

En línea con este planteo, Otermín expresó el reclamo de reconstruir puentes institucionales entre nación, provincia y municipios. “Me encantaría que el presidente Milei hable con Axel, nuestro gobernador. Me encantaría que el presidente Milei pueda ir a hablar con Cristina, me encantaría. Me encantaría que hable con Sergio Massa, que tiene una experiencia muy importante también como piloto de tormenta”, señaló.

A propósito de la reciente declaración pública de Cristina Kirchner en redes sociales, Otermín defendió su mensaje y el uso de la metáfora temporal. “El tic-tac es por el fracaso; hay un fracaso y el gobierno está en crisis”, interpretó.

En cuanto a la dinámica interna del peronismo, Otermín consideró positivo que existan matices y liderazgos diversos, pero definió que el resultado bonaerense estableció una referencia clara: “Axel tiene una mirada, Cristina puede tener otra, Sergio Massa tiene una mirada, Juan Grabois tiene una mirada. Hay algo muy potente ahí”.

Mirando hacia el futuro, insistió en que el peronismo debe aprovechar la oportunidad que abre la crisis nacional para construir una alternativa real y representar la esperanza de los sectores más golpeados. A su vez, destacó la necesidad de reactivar el tejido social, garantizar la presencia estatal en los barrios y ofrecer programas concretos, dejando atrás la pasividad que, consideró, caracterizó a la oposición en la primera etapa del gobierno de Milei.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Infobae en Vivoúltimas noticiasFederico Otermín

