El día después del rechazo a los vetos de Milei, en vivo: la reacción del arco político, minuto a minuto

La Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica (Foto: Jaime Olivos).

En la Cámara de Diputados de la Nación ayer tuvo lugar una sesión en la que se trataron dos temas centrales para la agenda pública: el financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría. Ambos proyectos se debatieron y votaron en la misma jornada.

La Cámara rechazó el veto presidencial al proyecto de Emergencia en Pediatría, que había recibido respaldo de ambas cámaras semanas atrás. Con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención, se ratificó la sanción original.

Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada con 174 votos positivos, 67 negativos y 2 abstenciones, tras negociaciones entre bloques de Unión por la Patria, UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y un sector de la Coalición Cívica.