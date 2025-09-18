Política

Con fuertes discursos y reclamos contra Milei, la CGT confirmó que elegirá autoridades el 5 de noviembre

Así lo resolvió el confederal cegetista, su máximo órgano ejecutivo, con la presencia de los líderes sindicales. No se definió si habrá otro triunvirato o un solo secretario general

Ricardo Carpena

Ricardo Carpena

La CGT confirmó la fecha
La CGT confirmó la fecha de su congreso y dejó en evidencia sus diferencias internas

En medio de fuertes discursos, el Comité Central Confederal de la CGT aprobó este jueves la fecha del 5 de noviembre para realizar el congreso que elegirá sus nuevas autoridades hasta 2029, aunque no se definió si seguirá un triunvirato o un solo secretario general.

Aunque algunos dirigentes marcaron sus diferencias con la cúpula actual, no se produjeron cruces en las tres horas de deliberaciones en la sede de Azopardo 802, adonde esta vez sí concurrieron los máximos líderes sindicales para avanzar hacia la renovación cegetista.

Una de las intervenciones más duras fue la de Abel Furlán (UOM), alineado con el kirchnerismo, quien insistió en que debe definirse “un plan para enfrentar al Gobierno” y dijo que “no alcanza con la unidad sindical”.

Noticia en desarrollo

