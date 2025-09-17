Política

“Que los diputados no le hagan el juego al kirchnerismo”, pidió Sturzenegger antes de la sesión en el Congreso

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado aseguró que la oposición busca “derogar varios decretos delegados” que se promulgaron en el marco de la Ley Bases

Por Alejandro Caminos

Guardar

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, criticó la sesión de hoy en la Cámara de Diputados y reclamó que los legisladores “no le hagan el juego al kirchnerismo”.

“La sesión de hoy en Diputados busca derogar varios decretos delegados emitidos en el marco de la delegación de la Ley Bases, que centralizaban una serie de organismos descentralizados”, señaló el ministro desde redes sociales.

Para fundamentar su pedido, argumentó: “El kirchnerismo utilizó los organismos descentralizados como cajas para recaudar, arancelando trámites a medida que crecía sus estructuras. A su vez, cada organismo descentralizado requiere su propia estructura organizativa: la misma que si fuera un ministerio”.

Es por eso que defendió: “La centralización resuelve ambos problemas: acota la capacidad de arancelar al ciudadano y elimina las duplicaciones administrativas sin afectar sus funciones esenciales. Entiendo que hay una puja política, pero el contribuyente no debiera ser rehén de esa disputa”.

Sturzenegger remarcó que espera que los diputados no kirchneristas “no le hagan el juego al kirchnerismo y a sus cajas, porque el mandato que recibió el Presidente, Javier Milei, fue justamente ordenar estos excesos que pagamos todos los argentinos".

Federico Sturzenegger criticó la sesión
Federico Sturzenegger criticó la sesión de diputados estipulada para hoy.

En una sesión de gran magnitud que incluye numerosos proyectos impulsados por sectores opositores y cuestionados por el Gobierno nacional, la Cámara de Diputados buscará anular los vetos presidenciales sobre iniciativas como el aumento del financiamiento destinado a las universidades y la declaración de emergencia en pediatría, respuesta a la situación crítica del Hospital Garrahan.

El presidente vetó ambas leyes, justificando que los incrementos presupuestarios propuestos comprometerían la meta de superávit fiscal, considerada fundamental para su política económica. El mismo fundamento fue utilizado previamente para objetar la declaración de emergencia en discapacidad, una decisión que generó un fuerte costo político y que, finalmente, fue revertida por el Congreso dos semanas atrás.

Para rechazar los vetos e insistir en la promulgación de las leyes tal como fueron aprobadas, la oposición requiere reunir una mayoría calificada de dos tercios de los votos. Según los cálculos previos, ambas definiciones resultarían muy reñidas y estarían en manos de unos 30 diputados que no participaron en la votación inicial realizada en agosto, sea por ausentarse o abstenerse. Muchos de estos legisladores mantienen una relación directa con gobernadores y su postura podría definir el resultado de las votaciones.

Mientras tanto, el presidente Milei anunció que el proyecto de Presupuesto 2026 contemplaría ajustes por encima de la inflación en distintas áreas: un aumento real del 5% para las jubilaciones, 17% en el rubro salud, 8% en educación, 5% en pensiones por discapacidad y un monto destinado a las universidades nacionales de “4,8 billones de pesos”. Desde la oposición interpretaron este anuncio como una maniobra para dividir y evitar que se alcance la mayoría necesaria para rechazar los vetos, buscando así mantener su vigencia.

El proyecto, que asigna fondos adicionales al Hospital Garrahan y otros centros pediátricos, obtuvo, al ser votado en la Cámara baja, 159 votos afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones. La clave para llegar a los dos tercios estuvo en la cantidad de diputados ausentes, ya que la ausencia de 26 legisladores redujo el número requerido para alcanzar la mayoría especial.

En relación con el financiamiento universitario, la iniciativa que ordena actualizar gastos por inflación y reabrir la negociación paritaria del sector alcanzó en Diputados 158 votos positivos, 75 negativos y 5 abstenciones, con 18 ausentes, quedando a solo un voto de la mayoría calificada. En este escenario, el Gobierno deberá negociar nuevamente con los mismos actores para intentar sostener los vetos impuestos por el Ejecutivo.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasDiputadosLey de Financiamiento UniversitarioFederico SturzeneggerLey BasesCongreso

Últimas Noticias

Marcha Universitaria, en vivo: las últimas noticias sobre la movilización contra los vetos de Milei

La Cámara de Diputados de la Nación tratará el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, mientras varias agrupaciones marcharán a favor de la norma

Marcha Universitaria, en vivo: las

Comenzó el paro en el Hospital Garrahan en apoyo a la insistencia de la Ley de Emergencia Pediátrica

Desde las 7, los trabajadores y médicos de la institución realizan un cese de tareas. Luego se movilizarán al Congreso nacional, junto a la marcha federal universitaria. “El Gobierno está solo en este veto”, advirtió una representante sindical

Comenzó el paro en el

En medio de un cruce en redes sociales con Caputo, Emiliano Yacobitti reveló cuánto gana como vicerrector de la UBA

El dirigente radical publicó sus recibos de agosto 2025 luego de que el ministro de Economía afirmara que cobraba seis veces más que un integrante del Poder Ejecutivo

En medio de un cruce

Antes de la sesión, el Gobierno anticipó que habrá aumentos para el personal del Garrahan

La viceministra de Salud aseguró que las subas de salarios serán anunciadas en el último trimestre del año

Antes de la sesión, el

Elecciones 2025: qué se vota en CABA el 26 de octubre

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón definitivo para que los votantes verifiquen su lugar de votación, con plazo hasta el 26 de septiembre para corregir errores u omisiones en los datos

Elecciones 2025: qué se vota
ÚLTIMAS NOTICIAS
Patricia Bullrich: “El Gobierno tiene

Patricia Bullrich: “El Gobierno tiene que defender el orden económico con ideas y no con insultos”

Confirmaron uno de los descubrimientos de oro más grandes del siglo: dónde está y qué cantidad de metal tiene

Marcha Universitaria, en vivo: las últimas noticias sobre la movilización contra los vetos de Milei

La momia más antigua del mundo no es egipcia y tiene unos 12.000 años de antigüedad

La rata que viajó de polizón en un vuelo de Miami a Berlín y sorprendió a los científicos por una bacteria inesperada

INFOBAE AMÉRICA
Confirmaron uno de los descubrimientos

Confirmaron uno de los descubrimientos de oro más grandes del siglo: dónde está y qué cantidad de metal tiene

Leandro Erlich: “En el arte uno quiere plantear cosas que desafían aquello que es posible hacer”

La momia más antigua del mundo no es egipcia y tiene unos 12.000 años de antigüedad

“El agente secreto” representará a Brasil en los Oscar 2026

Éxodo en Gaza: el papa dijo que los desplazados sobreviven en “condiciones inaceptables”

TELESHOW
Un clásico renovado, opción vegetariana

Un clásico renovado, opción vegetariana y un postre llamativo: cuál será el menú de los Martín Fierro 2025

La conmovedora confesión de Verónica Llinás sobre su experiencia con las adicciones: “Casi me muero”

Nazarena Di Serio se emocionó al aire con la historia de vida de una joven: “Me siento muy identificada”

Deslumbró en La Voz Argentina y recibió el elogio soñado de Valeria Lynch: “Soy tu fan”

La advertencia de Daniela Celis a Thiago Medina antes del accidente que sufrió con su moto: “Acordate de El Noba”