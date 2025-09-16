Política

Los candidatos nacionales por PBA del peronismo se reunieron para definir la estrategia de cara a octubre

En un encuentro encabezado por referentes como Jorge Taiana, Juan Grabois y Vanesa Siley, se delinearon los pasos a seguir para retener las 15 bancas que Fuerza Patria pone en juego

La reunión en la sede de Matheu 130 tuvo como eje central coordinar la campaña legislativa de octubre

Con la mira puesta en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, los candidatos y candidatas nacionales de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires se congregaron en la sede del Partido Justicialista Nacional, ubicada en Matheu 130, para trazar los ejes de una campaña que busca sumar bancas en el Congreso y bloquear el paquete de reformas que impulsa el oficialismo.

La reunión tuvo como eje central la construcción de una mayoría parlamentaria que actúe como barrera legislativa al “programa de ajuste” del gobierno de Javier Milei.

Durante el encuentro, los referentes bonaerenses definieron una estrategia común para enfrentar el escenario electoral, centrada en conservar las 15 bancas que el peronismo pone en juego y, al mismo tiempo, ampliar la representación legislativa. El objetivo es “garantizar los números necesarios para bloquear las reformas impulsadas por el oficialismo libertario, sobre todo aquellas que —según expresaron— afectan los derechos de trabajadores, jubilados, personas con discapacidad y estudiantes universitarios".

Desde Fuerza Patria se planteó la necesidad de “una mayoría que impida que el Ejecutivo avance con medidas que, de acuerdo al diagnóstico expuesto durante la jornada, perjudican a los sectores más vulnerables”. También se enfatizó la urgencia de conformar un bloque sólido que tenga la capacidad de frenar vetos presidenciales ante eventuales leyes que busquen neutralizar políticas del gobierno nacional.

En la reunión hubo críticas al programa de Javier Milei (REUTERS)

En este contexto, se remarcó que el Congreso debe ser el ámbito institucional para ponerle un freno al “ajuste y la crueldad” del actual modelo económico. La campaña, según acordaron, se enfocará en disputar el sentido del rumbo político y económico desde el Poder Legislativo, apelando a una construcción amplia que convoque a diferentes sectores del campo popular.

Durante la reunión también se renovó el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner y se denunció su proscripción como presidenta del principal partido opositor. “Cristina está injustamente detenida hace más de tres meses”, señalaron los dirigentes en un mensaje conjunto que volvió a poner en primer plano una de las principales banderas del kirchnerismo en la coyuntura actual.

Entre los asistentes se encontraban Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla Corti, Agustina Propato, Hugo Moyano (h), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann, Nicolás Trotta, María Velázquez, Luis Calderaro, Aldana Rodríguez Golisano y Daniel Catalano.

Conscientes del peso estratégico de la provincia de Buenos Aires —el distrito con mayor cantidad de electores del país—, los referentes de Fuerza Patria dejaron en claro que la elección del 26 de octubre será clave para definir los márgenes de maniobra del oficialismo en el Congreso durante la segunda mitad de la gestión de Milei.

En las elecciones provinciales del 7 de septiembre, Fuerza Patria se impuso con comodidad en seis de las ocho secciones electorales, incluida la primera y la tercera, que concentran a la mayoría del electorado bonaerense.

En la sede de Matheu, ese resultado fue leído como un mandato político: transformar los votos en representación parlamentaria para condicionar el avance de las reformas oficiales desde el recinto. Con ese objetivo, se trazó un plan de campaña enfocado en defender derechos y sostener la presencia territorial en los distritos clave del conurbano y el interior bonaerense.

Con la campaña ya lanzada, Fuerza Patria apuesta a convertir su capital político bonaerense en poder institucional para condicionar el rumbo económico del país con el 26 de octubre como la próxima parada.

